数日不在にしたら子どもたちは王様に！？ 【尽くしすぎの夫】を見て思った『子育て方針で必要なもの』

筆者が出張で数日不在にしていたときのこと。帰宅した翌朝、夫と息子たちの朝食の様子を見てびっくり。自分でできることは自分でやるよう息子たちを育ててきたつもりが、まるで王様になっていて──。

出張で数日不在に

私が出張で数日不在にしていたときのことです。



帰宅した夜、翌朝小学生の息子たちと久しぶりに一緒に朝食を食べるのを楽しみに眠りにつきました。

朝食の光景にびっくり

しかし、迎えた朝、長男は「パンにあんことバター塗ってー」次男は「パンにはちみつかけてー」と夫に言っています。牛乳取って、コップ取って……と、次々に要望を出している息子たちの様子に私はびっくり。

思わず「うちはレストランじゃないんだから、自分でやりなさい！ 自分でやらせなさい！」と夫と息子たちに怒り口調で伝えました。

積み重ねてきたことが崩れていく感覚

すると「だって、お父さんがやってくれるから」と息子たち。「つい……」と夫。

なんでも、これまで自分でやってたことも、夫にお願いしてみたらやってくれたから、息子たちは甘えてしまっていたようです。私は将来的に朝食を自分で用意するようになって欲しいし、長男はもう自分でできると思っていました。夫にアレコレやってもらっている姿を見て、今まで積み重ねてきたことが崩れていく感覚で、残念な気持ちになりました。