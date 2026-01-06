ストレッチしてもらう猫ちゃんが可愛いと反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は35万回を超え「ニャンちゃんもリラックス出来ている感じですね」「ストレッチ中のあずちゃんのお顔好きすぎる」「ちゃんと理解しているみたいですごいです」といったコメントが集まっています。

【動画：ストレッチが大好きな『ネコ』→飼い主さんが伸ばしてあげると…まさかの光景】

ストレッチが大好き

Instagramアカウント「広瀬信輔｜陰キャIT社長の猫アカ」に投稿されたのは、ストレッチをしてもらう猫ちゃん。飼い主さんのひざの上に乗っているのはあず太ちゃんです。

飼い主さんが前足の付け根を支え、あず太ちゃんをバンザイのポーズでゆっくり後ろに反らせて肩甲骨まわりのストレッチ。「猫背伸ばしてー」「猫背丸めてー」と声をかけられながら、素直にストレッチする様子から、あず太ちゃんが気持ちいいと感じているのが伝わってきます。

あず太ちゃんはこのストレッチが好きで「ねこぜー」と飼い主さんが声をかけると来ることもあれば、あず太ちゃんがストレッチをおねだりすることもあるといいます。

そして、ストレッチに満足するとひざの上から降りるのだそう。こうして日々飼い主さんのサポートを受けながら、健やかな毎日を過ごしているようです。

言葉を理解してる！？

あず太ちゃんはストレッチしてもらうだけでなく、飼い主さんにマッサージをしてあげることもできるそうです。飼い主さんの背中に乗り、前足と後ろ足の肉球でふみふみしてくれるのだそう。

飼い主さんが「肩甲骨まわりお願いします」と伝えたところ、言葉を理解しているのか本当に肩甲骨まわりをマッサージしてくれたそうです。

大好きな飼い主さんを心配する健気な姿

飼い主さんとの信頼関係がバッチリなあず太ちゃんは、飼い主さんがお風呂に入っていると心配して来てくれるのだそう。

あず太ちゃんはお風呂が嫌いなので、勇気を振り絞ってお風呂に来ているといいます。長年一緒に過ごし、今では言葉を超えて通じ合う飼い主さんとあず太ちゃんでした。

投稿には「ニャンの顔がまるで人間みたいな表情！あ～、気持ちえぇ～って言ってる感じ」「猫背伸ばして～の時の、猫ちゃんのお顔が可愛すぎます」「伸びている！！！猫背！ねこさん気持ちよさそう！」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「広瀬信輔｜陰キャIT社長の猫アカ」では、あず太ちゃん、後輩猫のうめ子ちゃんの日常が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「広瀬信輔｜陰キャIT社長の猫アカ」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。