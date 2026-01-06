新年の楽しみのひとつが「新春初売りセール」。なかでも目玉商品といえば…「福袋」だろう。“福袋目当てに開店前からお店に並んだ”という光景はいまだに見ることができるが、イマドキの若者は「福袋」にどのくらい魅力を感じているのだろうか。



高校生を対象としたマーケティング情報サイト「ワカモノリサーチ」がこのほど、全国の現役高校生男女245人に対して「福袋に魅力を感じるか」というアンケートを実施したところ、68.2%が「魅力を感じる」と回答。意外にもイマドキ高校生に「福袋」の魅力が伝わっていることが分かった。



特に理由として多かったのが「いつもよりお得に買える」「お得にコスメとか買えるから」「ほぼほぼの福袋は値段的にも得するから」といった“お得”に関する声だった。また、「ワクワク感がある」「中身がわからないドキドキ」といった面からも高校生には魅力的に見えるようだ。



一方で「魅力を感じない」と回答した高校生からは、直球かつ厳しい回答が寄せられた。「いらないものが多く入ってるから」「だいたい好きなものが入ってないイメージだから」「福袋は売れ残りが入っているイメージがあるから」などの声があった。



