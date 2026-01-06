福士蒼汰主演『東京P.D. 警視庁広報2係』、timelesz・猪俣周杜＆えなこの出演が決定 猟奇的犯人と被害者を演じる
福士蒼汰が主演する1月13日スタートのドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』（フジテレビ系／毎週火曜21時）の第3〜4話に、猪俣周杜（timelesz）、えなこの出演が決定した。
【写真】『東京P.D. 警視庁広報2係』、新キャストに東雲うみ、草川拓弥、篠田諒が発表
本作は、広報と捜査現場の刑事それぞれの意地とメンツ、対立と葛藤を描く、完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者の経験者が原案を担当し、徹底してリアリティーにこだわり、広報という立場から事件解決に奔走する姿を、事件発生時のメディアの裏側とともに描く。
猪俣が演じるのは、川畑礼介（かわばた・れいすけ）。川畑は一見、好青年に見えるが、実はある事件の犯人。猟奇的な犯人として捜査一課の刑事たちを翻弄（ほんろう）していく。緊迫の取り調べシーンは見応えがあり必見だ。猪俣は、timeleszの新メンバー募集オーディション「timelesz project ‐AUDITION‐」で勝ち抜き、2025年にtimeleszに加入。『パパと親父のウチご飯』（2025年／テレビ朝日系）で早くもドラマデビューし、2作目となる本作でゴールデン帯ドラマ初出演を果たす。
川畑は「出演が決まったときはとてもうれしかったです。第一印象は好青年でありながら、実は猟奇的な犯人。そんな二面性を持った、川畑礼介という人間に真摯に向き合いましたので、ぜひご覧ください」とコメント。
えなこが演じるのは、木崎七恵（きざき・ななえ）。七恵はある事件に巻き込まれる被害者の女性で、物語の鍵を握る重要な人物だ。えなこは、グラビアアイドル、コスプレイヤー、タレントなど、幅広いジャンルで活躍。俳優としては、ドラマ『警視庁・捜査一課長2020』（2022年／テレビ朝日系）や『世にも奇妙な物語35周年SP 秋の特別編』（2025年／フジテレビ系）などに出演した。
えなこは「初めて演じる役柄で、ほぼすっぴんで出ているシーンもあります。普段とイメージが違う、と驚く方もいるかもしれませんがそれだけ役と向き合って演じました。ぜひ見ていただけるとうれしいです」とメッセージを寄せている。
ドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』は、フジテレビ系にて1月13日より毎週火曜21時放送（初回15分拡大）。
【写真】『東京P.D. 警視庁広報2係』、新キャストに東雲うみ、草川拓弥、篠田諒が発表
本作は、広報と捜査現場の刑事それぞれの意地とメンツ、対立と葛藤を描く、完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者の経験者が原案を担当し、徹底してリアリティーにこだわり、広報という立場から事件解決に奔走する姿を、事件発生時のメディアの裏側とともに描く。
川畑は「出演が決まったときはとてもうれしかったです。第一印象は好青年でありながら、実は猟奇的な犯人。そんな二面性を持った、川畑礼介という人間に真摯に向き合いましたので、ぜひご覧ください」とコメント。
えなこが演じるのは、木崎七恵（きざき・ななえ）。七恵はある事件に巻き込まれる被害者の女性で、物語の鍵を握る重要な人物だ。えなこは、グラビアアイドル、コスプレイヤー、タレントなど、幅広いジャンルで活躍。俳優としては、ドラマ『警視庁・捜査一課長2020』（2022年／テレビ朝日系）や『世にも奇妙な物語35周年SP 秋の特別編』（2025年／フジテレビ系）などに出演した。
えなこは「初めて演じる役柄で、ほぼすっぴんで出ているシーンもあります。普段とイメージが違う、と驚く方もいるかもしれませんがそれだけ役と向き合って演じました。ぜひ見ていただけるとうれしいです」とメッセージを寄せている。
ドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』は、フジテレビ系にて1月13日より毎週火曜21時放送（初回15分拡大）。