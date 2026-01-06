与田祐希、日曜劇場『リブート』で戸田恵梨香の妹役に 主演・鈴木亮平との共演にも喜び「調べて覚えていてくださった」
元乃木坂46のメンバーで俳優の与田祐希が、TBS系日曜劇場『リブート』（来年1月スタート 毎週日曜 後9：00）の新キャストに決定した。
鈴木亮平が主演、戸田恵梨香が共演する本作は、多くの日曜劇場を手掛けた黒岩勉氏の完全オリジナル脚本で、構想に3年をかけた超力作だ。物語は、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸（鈴木）が、自らの潔白を証明するため、警視庁の悪徳刑事・儀堂歩の顔に“リブート”し、真実を追うという“エクストリームファミリーサスペンス”。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく。
与田は、幸後一香（戸田恵梨香）の妹・幸後綾香を演じる。重い病気で入院生活を送る綾香は、謎に包まれた一香の素顔を引き出していく存在。病院でのやり取りを通して姉妹の関係性が描かれていく。
与田のTBS連続ドラマ出演は、21年10月期の日曜劇場『日本沈没―希望のひと―』以来となる。ドラマや映画を中心に出演作を重ね、役ごとに異なる表情を見せながら、着実に俳優としての幅を広げている。
▼幸後 綾香（こうご・あやか） 一香の妹
難病を抱え長期入院している。一香は定期的に病室を訪れており、妹を救うことへの強い思いがうかがわれる。病院でのやり取りを通して姉妹の関係性が描かれていく。
■与田祐希 コメント
台本を読んでいるはずなのに、途中から小説を読んでいるかのような強い没入感がありました。
明るくてどこか儚い綾香の存在と、妹にだけ見せる一香のお姉ちゃんとしての優しい表情が、このドラマの中でホッとできる瞬間になってくれたらうれしいです。
実は中学生の頃、「好きな俳優さんは？」と聞かれた際に鈴木亮平さんと答えていたので、今回共演できたことをとても光栄に思っています。
お芝居や旅行のお話、そして私の地元のことまで聞いてくださり、調べて覚えていてくださったことがとてもうれしかったです。
裏社会がテーマのひとつということもあり、殺伐としたシーンが多い作品ですが、映像になることでどれほどの迫力になるのか、私自身とても楽しみにしています。
そしてポスターにもある「愛のためなら」という言葉。
まさにその一言にすべてが詰まっています。
さまざまな形の愛を感じていただけたらうれしいです。
