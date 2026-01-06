熊本城を見守る加藤清正の銅像。築城名人の幼少期からの功績と明治時代に証明された“不落の城”

熊本城の築城に携わったのが戦国武将のひとり、加藤清正。



清正の銅像は熊本城の近くにあり、その姿はまるで戦いの陣中に座っているかのようだという。



なぜそんな姿で熊本を見守っているのか。



小学校の教師として授業で道徳を教える際に、さまざまな銅像を題材にして、学びを深めていたという、丸岡慎弥さん。著書『銅像が教えてくれる日本史』（扶桑社新書）から一部抜粋・再編集して紹介する。

熊本城の築城に携わった名将

加藤清正の銅像は熊本城の側（そば）にあります。なぜ熊本城に加藤清正の銅像があるのかと言えば、加藤清正は名武将でありながら大変優れた城郭建築家でもあったからです。

名古屋城、また江戸城や大坂城、そしてこの熊本城までも加藤清正が築城に携わっています。どの城も誰もが一度は聞いたことがあるでしょう。

武将と聞くと「戦いに強い」「人情に厚い」などのイメージが湧くと思いますが、この加藤清正はただ強いだけではなかったのです。

熊本城の城下町の区分けは、今の熊本の町の大元となっています。いわば熊本の祖と呼んでもいいのかもしれません。加藤清正の銅像は、甲冑（かっちゅう）と長烏帽子（ながえぼし）姿で熊本城を背に、戦いの陣中に座っているかのような姿です。

その姿はまさに熊本全体を見守っているかのようです。甲冑は、武将が戦いのときに着用する日本の伝統的な防具です。そして、長烏帽子とは、銅像を見てもわかるように、丈の長い帽子のことをいいます。甲冑に長烏帽子をまとった加藤清正はなんとも堂々とした姿です。

なお、地元では清正を「清正公（せいしょこ）さん」と呼び、土木・建築の神様としても親しまれています。清正は治山治水にも能力を発揮して、新田を開発したり、多くの堤防を作ることにより、住民を水害の恐怖から守るとともに、暮らしを豊かにしたのです。

それでは、加藤清正はどんな人物だったのか、そしてなぜこのような格好で熊本を見守っているのかをお話ししていきます。

幼少の頃から勇猛果敢

清正は尾張国（現在の愛知県）で生まれました。幼名を夜叉丸（やしゃまる）といいますが、ここでは清正と呼び名を統一します。彼には、幼少の頃からすでに武将としての優れた能力を示すエピソードが残されています。清正が十歳のときのことです。

皆が寝静まっていたとき、清正が家中での異変に気が付きます。母の部屋を覗くと強盗に入られ、母へ刀が向けられていました。

清正は何とかできないかと考えます。そこで家の中にあった鬼のお面に気が付き、そのお面を被り、そのまま家の中で一番大きなつづらの箱へと身を忍ばせました。

強盗は、その大きなつづらの箱にきっと加藤家の財産が入っているのだと思い、つづらを持って外へ逃げます。家から遠く離れたところで、鬼のお面を被った清正は刀を持って飛び出し、強盗を驚かせるとともに追い払うことに成功したのでした。

愛知県津島市上河原町ではこのエピソードが今も語り継がれ、この活躍を由来とする「鬼祭り」が行われています。

初陣でのエピソード

清正は九歳の時から豊臣秀吉に仕えます。そして天正3年（1575）、清正が14歳の時、初陣である長篠の戦いに参加し、早速手柄もあげています。

その時に一緒に出撃したのはもちろん何度も戦場を経験した武士です。今の言い方で言うと、何度も営業を経験している職場の先輩といったイメージでしょうか。秀吉に偵察を命じられた二人は夜道を馬にまたがり進みます。真っ暗闇の中、あやしいことはないか、迫ってくる敵はいないかなどを偵察に行っていました。

清正は、「何かが動いた」とつぶやきました。それを聞いたもう一人の武士は次のように言いました。

「そなたは初陣なので緊張しているのだろう。初陣の時にはそうやって、ありもしないもの

が見えるものだ」

しかしその時、突然、敵がその武士の目の前に現れました。不意を突かれ、そのまま相手にやられてしまうかと思った瞬間、横から清正がその敵めがけて攻撃を仕掛けます。そのまま相手を倒し、事なきを得ました。

もし清正が敵の気配を感じていなければ、二人とも殺されていたことは言うまでもありません。清正は初陣から能力の高さを見せつけたのでした。

翌年、十五歳になった清正は、秀吉を烏帽子親（えぼしおや）（親の代わり）として元服しています。この時から秀吉と清正は親子関係になったと言えるわけです。そして秀吉は「清正」へ改名するように命じ、加藤清正という名前を名乗るようになります。

西南戦争で証明された不落の城

清正は生前、「熊本城は敵の攻撃にあっても、百日は持ちこたえられる」と言い残していました。

そして、時代は明治時代にまで下ります。明治10年（1877）、熊本城は日本最後の内戦である西南戦争の舞台でもありました。この戦いにおいて、熊本城は清正の予言どおり、その守りの固さを披露することとなります。

西郷軍の隊長の一人、桐野利秋（きりの・としあき）は「青竹で城を落としてみせる」と豪語していました。しかし、西郷軍は熊本城に籠城（ろうじょう）している新政府軍の熊本鎮台司令長官・谷干城（たに・たてき）と3000足らずの兵に3日間攻撃するものの、耐え凌がれてしまいます。

実は、熊本城の弱点は西側のなだらかな斜面でした。しかし清正はここに二重の空堀（からぼり）を巡らせ、その間に出丸という小城を築いていたのです。

それから籠城50日余り、熊本城は新政府軍の援軍到着まで耐え凌ぐことに成功します。明治に入り、清正の築城した熊本城の防御能力の高さが証明されたのです。城郭建築の能力と武将としての能力を合わせ持っていた人物こそ加藤清正だったのです。

加藤清正（1562〜1611）

安土桃山・江戸時代前期の武将。尾張国（現・愛知県）に生まれたと伝わる。豊臣秀吉と同郷。幼名は夜叉丸（やしゃまる）、元服後は虎之助清正と称す。幼少より秀吉に仕え、1580年に播磨国（現・兵庫県）で120石をあてがわれる。賤ヶ岳の戦いでの功績は「七本槍の一人」として有名。朝鮮出兵（文禄の役）では二番手として出兵するも、日本の敗色が濃厚となり、帰国した。慶長の役で一万人を率いて再び朝鮮に渡海するも、日本にいる豊臣秀吉が死去し、帰国。のちの関ヶ原の戦いでは徳川軍の中心として活躍。戦後は一部を除く肥後国の領主となり熊本城を建築。50歳で死去。

丸岡慎弥

元大阪市公立小学校15年勤務。現在、立命館小学校勤務。関西道徳教育研究会代表。日本道徳教育学会会員、日本道徳教育方法学会会員。銅像教育研究家。教師の挑戦を応援し、挑戦する教師を応援し合うコミュニティ「まるしん先生の道徳教育研究所」を運営