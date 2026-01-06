「自分で調べなはれ」シゲルさんの冷たい一言が、実は“最高の教え”だったワケ

数時間で書き換わった「世界線」

気づけば、僕のなかで何かが変わっていた。

数時間前までは、株の“か”の字も知らなかったのに……シゲルさんの隣で、株式投資をはじめる覚悟を決めていた。

甘えを許さない「最初の宿題」

「株をはじめるには、まずどうすればいいんですか？」

「証券会社に口座を開いて、そこに入金すればええ。それだけや」

「どこの証券会社がいいんですか？」

「そんくらい、自分で調べなはれ。いくらでも出てくるわ」

「……はい。すみません」

「無知」という名のスタートライン

情けない気持ちと、株をはじめる高揚感が入り交じる。自分がどれだけ無知だったのか、思い知らされる時間だった。

ネット証券一択？ 手数料は「確実なマイナス」

シゲルさんの「自分で調べなはれ」という言葉は、冷たく聞こえるかもしれませんが、実は投資家としての最初の、そして最も重要なレッスンです。

まず具体的なアドバイスをすると、個人投資家が最初に選ぶべきは「ネット証券」でほぼ間違いないといっていいでしょう。

対面型の証券会社は担当者がつくメリットがありますが、売買手数料が割高なケースが一般的です。一方、ネット証券は手数料が格安（あるいは無料）で、スマホアプリも充実しています。

投資の世界でリターン（利益）は不確実ですが、コスト（手数料）は確実なマイナスです。最初からこのコストを最小限に抑えることが、勝率を高める定石です。

「人任せ」からの卒業

そして精神的な面において、シゲルさんが突き放した意味は重要です。

「どこの証券会社がいい？」「どの株を買えばいい？」「いつ売ればいい？」

これらを他人に聞いているうちは、投資家ではなくただの「追随者」です。もし誰かのおすすめで口座を作り、推奨された株を買って損をした時、あなたはきっとその人を恨むでしょう。

「自分の財布の責任は、自分で取る」

検索エンジンを開き、各社のサービスを比較し、自分の判断で口座を選ぶ。その地味な作業こそが、誰にも依存しない自立した投資家への第一歩なのです。

口座開設自体は無料で、リスクはありません。まずは自分に合いそうなネット証券を見つけ、申し込みを済ませてしまいましょう。それが、投資という長い旅の「パスポート」になります。

