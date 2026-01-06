マリメッコ75周年♡日本限定アニバーサリーバッグと新作が登場

フィンランド発デザインハウス、マリメッコが2026年に創立75周年を迎え、日本限定のアニバーサリーバッグをはじめとする特別なコレクションを展開します。長い歴史の中で育まれてきたプリント作りのアートを軸に、ブランドを象徴する柄やカラーが新しい表情で登場。バッグ、デニム、ホームアイテムまで、日常に彩りと高揚感をもたらすラインアップは、節目の年にふさわしい魅力にあふれています♡

日本限定75周年トートバッグ

創立75周年を記念した日本限定のアニバーサリーバッグは、マイヤ・イソラによる「ウニッコ」と「ヴィヒキルース」を融合させた特別なデザイン。

フィンランドのプリント工場で丁寧にプリントされ、生成りのベースにブラック、ブルー、レッドの配色が映えます。

ランチバッグ

価格：15,400円

トートバッグ

価格：13,200円

いずれも日本限定で、記念イヤーならではの存在感を放ちます。

新章を迎えるマリデニム

マリメッコマリデニムは、タイムレスさとモダンなムードを併せ持つ新作が登場。

象徴的な「ウニッコ」をあしらったデザインや、新たに加わった「ケイダス」のプリントが、デニムスタイルを華やかに彩ります。

Keidasデニムシャツ／KeidasLooseデニムパンツ

上 価格：67,100円／下 価格：56,100円

Unikkoデニムシャツ／UnikkoWideデニムパンツ

上 価格：67,100円／下 価格：56,100円

Murrosデニムジャケット／Barrelデニムパンツ

上 価格：69,300円／下 価格：48,400円

彩り豊かなホームコレクション

「ウニッコ」と「キヴェット」を主役にした新作ホームコレクションは、ガラスプレートや箸置き、コルク素材のテーブルウェアがラインアップ。日本の食卓にもなじむサイズ感で、毎日の時間を明るく演出します。

Unikko&Kivetプレートセット

価格：15,400円

Unikko&Kivet箸置きセット

価格：9,340円

Unikko13cmガラスプレート

価格：6,050円

Unikko12cmコルクコースターセット

価格：6,050円

Unikko45×60cmコルクプレイスマット

価格：8,250円

75周年を祝う特別な一年

マリメッコの75周年コレクションは、長年愛されてきたプリントと新しい感性が美しく重なり合う特別な内容。日本限定のアニバーサリーバッグをはじめ、装いから暮らしまで寄り添うアイテムがそろいます。

さらに税込27,500円以上の購入で、75周年記念スペシャルデザインファブリックバッグがもらえるノベルティ企画も実施。節目の年にしか出会えない特別感を、ぜひ日常に取り入れてみてください♪