「治安がいい」と思う岐阜県の市ランキング！ 2位「高山市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
安心して暮らせる街には、穏やかな雰囲気や地域のつながり、清潔で整った環境など、さまざまな魅力が詰まっています。犯罪が少なく、誰もが安心して外出できる街は、多くの人にとって理想の住まいといえるでしょう。
All About ニュース編集部では、2025年10月22〜26日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、「治安がいいと思う市に関するアンケート」を実施しました。その中から、「治安がいいと思う岐阜県の市」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「昔ながらの景観が残る町なので、住民も真面目な人が多そう」（40代男性／兵庫県）、「住民同士の付き合いが密で、地域ぐるみでの防犯意識が高く治安はいいと思います」（50代女性／広島県）、「場所柄、観光客と地元の観光的な生業の人が頑張り盛り上がっているイメージがあり、きっと治安も良いだろうと思った」（50代男性／静岡県）といった声が集まりました。
回答者からは「一度行ったことがあるが、程よく人柄も良いため」（30代男性／東京都）、「全体的に高齢化で穏やかな地域柄」（30代男性／大阪府）、「犯罪件数が比較的少なく、夜間も安心して歩ける雰囲気があるから」（30代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：高山市／46票飛騨地方の北部に位置する高山市は、古い町並みが残り「飛騨の小京都」とも呼ばれる観光都市です。雄大な自然に囲まれ、飛騨山脈（北アルプス）を望む景勝地や、合掌造りの家屋が見られる飛騨の里など、歴史と文化が息づいています。冬には多くの雪が降り積もり、四季折々の美しい風景を楽しめます。特に、春と秋の高山祭は日本三大美祭の1つに数えられ、多くの観光客でにぎわいます。落ち着いた市民性が評価につながったと考えられます。
1位：岐阜市／55票岐阜市は、岐阜県の県庁所在地であり、濃尾平野の北部に位置する県の中核都市です。市のシンボルである金華山には、岐阜城がそびえ立ち、織田信長が天下統一の拠点とした場所として知られています。長良川が市内を流れ、鵜飼いの文化が今に伝わるなど、自然と歴史が調和しています。都心部には商業施設や公共機関が集積していますが、郊外には豊かな田園風景も広がり、住みやすさの面でも注目されています。
