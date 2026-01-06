¡Ö¡í¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡í¤Ï²¿¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡×15¿Í¤Î¾Ú¸À¤«¤éºÆ¸¡¾Ú¤¹¤ë¡¢Ä¹ÅèÌÐÍºÆþÌç½ñ¤Î·èÄêÈÇ¤ò´©¹Ô
¡ÖàÄ¹ÅèÌÐÍº¤Î¤¹¤´¤µá¤Ï¡¢Èà¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¿ÍÁ´°÷¤Î¶»¤Ëº£¤â¤Ê¤ªÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¸µ±ÊÃÎ¹¨»á
2025Ç¯6·î3Æü¡¢ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¡¦Ä¹ÅèÌÐÍº»á¤¬»àµî¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤·Æü¤Î»Ñ¤¬Ï¢Æü¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡×¤Ï¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¤ÇÁª¹Í°Ñ°÷ÆÃÊÌ¾Þ¤ËÁª½Ð¡£±ýÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¸ý¤ò¤½¤í¤¨¤Æ¸À¤¦¡¢¡ÖÄ¹Åè¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡£
¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó17²ó¡¢ÄÌ»»444ËÜÎÝÂÇ¡¢À¸³¶ÂÇÎ¨.305......¿ô¡¹¤Î¸ùÀÓ¤¬Îà¤¤¤Þ¤ì¤ÊµÏ¿¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ÏÏÀ¤ò¤Þ¤¿¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¤¤¤º¤ì¤ÎÀ®ÀÓ¤â¡¢¤µ¤é¤Ë¾å¤ò¤¤¤¯Áª¼ê¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤Ä¹Åè¤Îà²¿¤¬á¤½¤ì¤Û¤É¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡¡ØÄ¹ÅèÌÐÍº¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ù¤Ï¡¢15¿Í¤Î¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ä¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ø¤Î¼èºà¤ò´ð¤Ë¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤Îà¤¹¤´¤µá¤ÎÀµÂÎ¤ËÇ÷¤ë°ìºý¤À¡£Ãø¼Ô¤Î¸µ±ÊÃÎ¹¨»á¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú½ñ±Æ¡Û¡ØÄ¹ÅèÌÐÍº¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ù
¡½¡½ËÜ½ñ¤ò½ñ¤«¤ì¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸µ±Ê¡¡Ìîµå¤Ï¡¢Áª¼ê¤Î¸ùÀÓ¤äÆÃÄ§¤ò¡¢¿ô»ú¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯É½¤»¤ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÅê¼ê¤Ï²¿¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡¢¤¢¤ÎÂÇ¼Ô¤Ï¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤¬½¨¤Ç¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¤É¡¢¿ô»ú¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°Û¤Ê¤ë¹ñ¤ä»þÂå¤Î¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ÎÈæ³Ó¤âÍÆ°×¤Ë¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î»Ä¤·¤¿¿ô»ú¤Ï³Î¤«¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£5¥Ä¡¼¥ë¤½¤í¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Ç¡¢V9¤È¤¤¤¦°Î¶È¤âÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤è¤ê¤âÀ®ÀÓ¤¬¾å¤Î¿Í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸Å¤¯¤«¤é¤ÎÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡ÖÄ¹Åè¤Ï¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¤È³§¤µ¤ó¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¡¢¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤Îà¤¹¤´¤µá¤Ë¤Ï¡¢¿ô»ú¤ÇÉ½¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡×¤È»×¤¤Åö¤¿¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢1950Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é70Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ³èÌö¤µ¤ì¤¿Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¤Î±ÇÁü¤¬¤¢¤Þ¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£»ä¼«¿È¡¢¸½Ìò»þÂå¤Î³èÌö¤òÌÜ¤Ë¤·¤¿µ²±¤¬¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æà¤¹¤´¤µá¤¬¿ô»ú¤Ë¤¹¤Ù¤ÆÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤......¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢àÄ¹ÅèÌÐÍº¤Î¤¹¤´¤µá¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤·¤Æ¸åÀ¤¤Ë»Ä¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Åö»þ¤òÃÎ¤ë¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ä¥é¥¤¥Ð¥ë¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤³¤«¤éËÜ½ñ¤Î´ë²è¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Ä¹Åè¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤äµå±ã¤Ç¤Î³èÌö¡¢Å·Í÷»î¹ç¤Ç¤Î¥µ¥è¥Ê¥éËÜÎÝÂÇ¤Ê¤É¡¢ÂçÉñÂæ¤Ç¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤â¿ô»ú¤ËÉ½¤ì¤Ê¤¤à¤¹¤´¤µá¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡£
¸µ±Ê¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ï¤è¤¯àÅ·ºÍÅªá¤È·ÁÍÆ¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ½ñ¤Ç¤â¾¾²¬¹°¤µ¤ó¤äÂçÌðÌÀÉ§¤µ¤ó¤¬¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤ÎÆ¬¤Ë¤Ï¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ª¤ê¡¢¼Â¤ÏËÄÂç¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥Ç¡¼¥¿¤ò¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤Æ½Ö»þ¤Ë°ú¤½Ð¤¹È½ÃÇÎÏ¤Ë¤âÄ¹¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¡¼¥º¥óÃæ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç½é¸«¤ÎÁê¼ê¤Ë¤âÂÐ±þ¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¹½¤¨¡×¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¡ÖÎÏ¤ÎÆþ¤ìÊý¡×¤ò¤¤¤º¤ì¤â¹â¤¤¿å½à¤Ç¼Â¸½¤·¤¿ÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½¡½Ä¹ÃÓÆÁ»Î¡Ê¤¢¤Ä¤·¡Ë»á¤¬¡ÖÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶À¤¬¤¢¤ì¤Ð¤³¤½¤Ç¤¤ë¤³¤È¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¤¹¤Í¡£²«¶â´üºåµÞ¤ÎÃæ¿´ÂÇ¼Ô¤ò¤·¤Æ¡ÖºÆ¸½À¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏËÜÅö¤ËÆñ¤·¤¤ÂÇ¤ÁÊý¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤¿ÂÇË¡¤Ç¤¹¡£
¸µ±Ê¡¡ÃÏÆ»¤Ê¥Ç¡¼¥¿¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤È¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤¹Å·À¤Î¥»¥ó¥¹¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÉ¬¤º´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¡×¤È¼«¤é¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤ë¿´¹½¤¨¡£¤½¤ì¤é¤Î¤«¤±¹ç¤ï¤»¤¬ÌµÎà¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Ä¹ÃÓ»á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¹¥Å¨¼ê¤Î¾Ú¸À¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿ô»ú¤ËÉ½¤ì¤Ê¤¤àÄ¹ÅèÌÐÍº¤Î¤¹¤´¤µá¤ËÎØ³Ô¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£ÂçÌð»á¤äÅÚ°æ½ß»á¤¬¥ë¡¼¥ë¤Î¤®¤ê¤®¤ê¤òÆÍ¤¤¤Æ¤Þ¤ÇÂÇ¤Á¼è¤í¤¦¤ÈÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤¹¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤«¤é¤â¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Îà¤¹¤´¤µá¤¬¤¦¤«¤¬¤¤ÃÎ¤ì¤Þ¤¹¡£
¸µ±Ê¡¡¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¾¼ÏÂ¤ÎÌîµå¤Ç¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Êà¶î¤±°ú¤á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¸½ºß¤ÏÀ¤ÂåÊÌÂåÉ½¤¬¾ïÀß¤µ¤ì¡¢ÆþÃÄÁ°¤«¤éÁª¼êÆ±»Î¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤â¤¢¤ë¡£ÎÉ¤¯¤â°¤¯¤â¡¢µåÃÄ´Ö¤Ç²Ð²Ö¤ò»¶¤é¤¹»þÂå¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤â¤¢¤ê¡¢ËÜ½ñ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Êà¶î¤±°ú¤á¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤¤¤«¤ËÁê¼ê¤Î·ä¤òÆÍ¤¯¤«¡×¡Ö¤É¤¦¤ä¤Ã¤ÆÎ¢¤ò¤«¤¯¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹¶ËÉ¤â¡¢ÌîµåËÜÍè¤ÎÌÌÇò¤µ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¾¼ÏÂ¥×¥íÌîµå¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤Î¤Ò¤È¤Ä¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥¡¼»ö·ï¡Ê68Ç¯¡¢ºå¿À¤Î¥¸¡¼¥ó¡¦¥Ð¥Ã¥¡¼¤Ë¤è¤ëµð¿Í¡¦²¦Äç¼£¤Ø¤Î»àµå¤ËÃ¼¤òÈ¯¤·¤¿ÍðÆ®¡Ë¡×¤Ç¤â¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï¼«¤é¤Î¥Ð¥Ã¥È¤Ç·èÃå¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¸µ±Ê¡¡Åö»þºå¿À¤Î¥·¥ç¡¼¥È¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ£ÅÄÊ¿¡Ê¤¿¤¤¤é¡Ë¤µ¤ó¤¬¡Ö¡ÊÄ¹Åè¤µ¤ó¤Ï¡ËÍðÆ®¤Ë²Ã¤ï¤ë¤è¤ê¤â¥Ð¥Ã¥È¤Ç·èÃå¤ò¤Ä¤±¤è¤¦¤ÈÀÅ¤«¤ËÇ³¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤ä¤í¤¦¤Í¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë´üÂÔ¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ç±þ¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£¤Î¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢µð¿Í´ÆÆÄ»þÂå¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë¿ÍÊÁ¤Î°õ¾Ý¤¬¶¯¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½Ìò»þÂå¤ÎÄ¹Åè¤µ¤ó¤¬àÇ³¤¨¤ëÃËá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤æ¤¨¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½àÄ¹ÅèËÜá¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¯ÆüËÜ¿Í½é¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¡¦Â¼¾å²íÂ§»á¤«¤é¤Î»ëÅÀ¤Ë»æÉý¤ò³ä¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¸µ±Ê¡¡¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¤¬¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤é¡©¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é°ìÅÙ¤Ï¹Í¤¨¤ë¥í¥Þ¥ó¤Ç¤¹¡£¤½¤Îà¤¿¤é¤ì¤Ðá¤ò¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤ÈÆ±À¤Âå¤ÇÂÐÀï·Ð¸³¤â¤¢¤ëÂ¼¾å¤µ¤ó¤ò¼´¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤êÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ë¿ä»¡¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Â¼¾å»á¤ÏËÜ½ñ¤Ç¡Ö¡Ê¸Ä¿ÍÌ¾¤ò´§¤·¤¿¾Þ¤¬Ê£¿ô¤¢¤ë¥á¥¸¥ã¡¼¤Ë¤Ê¤é¤Ã¤Æ¡Ë¡ØÄ¹ÅèÌÐÍº¾Þ¡Ù¤òÁÏÀß¤¹¤Ù¤¤À¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸ÀÍÕ¤É¤ª¤ê¡¢Íèµ¨¤«¤é¡ÖÄ¹ÅèÌÐÍº¾Þ¡×¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áª¹Í´ð½à¤ÏÌ¤È¯É½¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¸µ±Ê¡¡¤Þ¤ºÀ®ÀÓ¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢»°´§²¦¤Ë¶á¤¤¿ô»ú¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÂÇ·âÉôÌç¤Ç¥·¡¼¥º¥óµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÆÍ½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢NPB¤ÎÈ¯É½¤Ç¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿Ìî¼ê¤òÉ½¾´¡×¤È¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²¿¤ò¤â¤Ã¤ÆàÌ¥Î»¤·¤¿á¤È¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡¢ºÇ¤â½Å»ë¤µ¤ì¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Áª¹Í°Ñ°÷¤¬Æ¬¤òÇº¤Þ¤»¤ëÅÀ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡½¡½¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿²ÚÎï¤Ê¥×¥ì¡¼¤â¡¢¿ô»ú¤ËÉ½¤ì¤Ê¤¤àÄ¹ÅèÌÐÍº¤Î¤¹¤´¤µá¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¤Í¡£
¸µ±Ê¡¡ËÜ½ñ¤ËÅÐ¾ì¤¤¤¿¤À¤¤¤¿OB¤ÎÊý¡¹¤Ï³§¡¢50Ç¯¡¢60Ç¯Á°¤Î¤³¤È¤ò¡¢¤Þ¤ë¤ÇºòÆü¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤ËÀ¸¤À¸¤¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£àÄ¹ÅèÌÐÍº¤Î¤¹¤´¤µá¤Ï¡¢Èà¤Î¥×¥ì¡¼¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤¿¿ÍÁ´°÷¤Î¶»¤Ëº£¤â¤Ê¤ªÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ËÜ½ñ¤Ç¤½¤ÎÂ©¸¯¤¤¤Ë¿¨¤ì¤¿¼ã¤¤Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Ë¡¢¡ÖÄ¹Åè¤Ã¤Æ¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ü¸µ±ÊÃÎ¹¨¡Ê¤â¤È¤Ê¤¬¡¦¤È¤â¤Ò¤í¡Ë
1968Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢°¦É²¸©½Ð¿È¡£Î©¶µÂç³ØÌîµåÉô4Ç¯»þ¤Ë¡¢23Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÅìµþÏ»Âç³Ø¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·Ð¸³¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø´üÂÔ¤Ï¤º¤ì¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¡Ù¡ØÇÔËÌ¤òÎÏ¤Ë!¡Ù¡Ø¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤¤ß¤Ø¡Ù¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò»Ù¤¨¤ë»Å»ö¡Ù¡Ê¤¹¤Ù¤Æ´äÇÈ¥¸¥å¥Ë¥¢¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø²¥¤é¤ì¤ÆÌîµå¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë!?¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò+¦ÁÊ¸¸Ë¡Ë¡¢¡Ø¹ÓÌÚÂçÊå¤Î¤¤¤¿1980Ç¯¤Î¹Ã»Ò±à¡Ù¡Ø¶áÅ´º²¤È¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤«?¡Ù¡Ê¶¦¤Ë½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡¢¡Ø¥×¥íÌîµå¤òÁª¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿²øÊª¤¿¤Á¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¤Ê¤É
¢£¡ØÄ¹ÅèÌÐÍº¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ù
½¸±Ñ¼Ò¡¡2200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
2025Ç¯6·î3Æü¤ËÀÂµî¤·¤¿Ä¹ÅèÌÐÍº»á¡£V9µð¿Í¤Î4ÈÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢º£Æü¤Î¥×¥íÌîµå¿Íµ¤¤ÎÁÃ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¸ùÏ«¼Ô¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¼þÃÎ¤Î»ö¼Â¤À¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¸½Ìò»þÂå¤Î³èÌö¤òÃÎ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Åè¤Ïü¥²¿¤¬ü¥¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡Ä¹Åè¤ò¼è¤ê´¬¤¯¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤ä¥é¥¤¥Ð¥ë15¿Í¤Ø¤Î¼èºà¤òÄÌ¤¸¡¢Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤¬ÃÎ¤é¤Ê¤¤"¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå"¤ÎÁÇ´é¤òÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£24Ç¯8·î¤«¤é25Ç¯9·î¤Þ¤Ç¡Ø½µ¥×¥ìNEWS¡Ù¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿Ï¢ºÜ¤òÃ±¹ÔËÜ²½
¼èºà¡¦Ê¸¡¿·ë¾ë»çÍº¡¡»£±Æ¡¿ËÜÅÄÍº»Î