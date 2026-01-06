【ユーロ圏】
ドイツ非製造業PMI（購買担当者景気指数）（確報値）（12月）17:55
予想　52.6　前回　52.6（非製造業PMI（購買担当者指数）)

ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（12月）18:00
予想　52.6　前回　52.6（ユーロ圏サービス業PMI（購買担当者指数）)

ドイツ消費者物価指数（速報）（12月）22:00
予想　0.4%　前回　-0.2%（前月比)
予想　2.1%　前回　2.3%（前年比)
予想　0.5%　前回　-0.5%（調和消費者物価指数（HICP）・前月比)　
予想　2.2%　前回　2.6%（調和消費者物価指数（HICP）・前年比)

【英国】
サービス業PMI（購買担当者景気指数・確報値）（12月）18:30
予想　52.1　前回　52.1（サービス業PMI（購買担当者指数）)

【米国】
PMI（購買担当者景気指数・確報値）（12月）23:45
予想　52.9　前回　52.9（非製造業PMI・確報値)　
予想　53.0　前回　53.0（コンポジットPMI・確報値)

※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更することがあります