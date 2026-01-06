　6日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比380円高の5万2200円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

52476.40円　　ボリンジャーバンド3σ
52200.00円　　6日夜間取引終値
51832.80円　　5日日経平均株価現物終値
51765.20円　　ボリンジャーバンド2σ
51124.00円　　5日移動平均
51054.00円　　ボリンジャーバンド1σ
51025.00円　　一目均衡表・転換線
50485.00円　　一目均衡表・基準線
50342.80円　　25日移動平均
50007.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49631.60円　　ボリンジャーバンド-1σ
48997.47円　　75日移動平均
48920.40円　　ボリンジャーバンド2σ
48209.20円　　ボリンジャーバンド3σ
47890.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
42592.35円　　200日移動平均


株探ニュース