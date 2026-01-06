日経225先物テクニカルポイント（6日夜間取引終了時点）
6日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比380円高の5万2200円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
52476.40円 ボリンジャーバンド3σ
52200.00円 6日夜間取引終値
51832.80円 5日日経平均株価現物終値
51765.20円 ボリンジャーバンド2σ
51124.00円 5日移動平均
51054.00円 ボリンジャーバンド1σ
51025.00円 一目均衡表・転換線
50485.00円 一目均衡表・基準線
50342.80円 25日移動平均
50007.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49631.60円 ボリンジャーバンド-1σ
48997.47円 75日移動平均
48920.40円 ボリンジャーバンド2σ
48209.20円 ボリンジャーバンド3σ
47890.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
42592.35円 200日移動平均
株探ニュース
