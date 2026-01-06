TOPIX先物テクニカルポイント（6日夜間取引終了時点）
6日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比24.5ポイント高の3501.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3518.93ポイント ボリンジャーバンド3σ
3501.50ポイント 6日夜間取引終値
3478.56ポイント ボリンジャーバンド2σ
3477.52ポイント 5日TOPIX現物終値
3448.50ポイント 一目均衡表・転換線
3448.40ポイント 5日移動平均
3438.19ポイント ボリンジャーバンド1σ
3408.25ポイント 一目均衡表・基準線
3397.82ポイント 25日移動平均
3357.45ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3317.08ポイント ボリンジャーバンド2σ
3303.88ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3292.27ポイント 75日移動平均
3276.71ポイント ボリンジャーバンド3σ
3225.75ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2992.17ポイント 200日移動平均
株探ニュース
3518.93ポイント ボリンジャーバンド3σ
3501.50ポイント 6日夜間取引終値
3478.56ポイント ボリンジャーバンド2σ
3477.52ポイント 5日TOPIX現物終値
3448.50ポイント 一目均衡表・転換線
3448.40ポイント 5日移動平均
3438.19ポイント ボリンジャーバンド1σ
3408.25ポイント 一目均衡表・基準線
3397.82ポイント 25日移動平均
3357.45ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3317.08ポイント ボリンジャーバンド2σ
3303.88ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3292.27ポイント 75日移動平均
3276.71ポイント ボリンジャーバンド3σ
3225.75ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2992.17ポイント 200日移動平均
株探ニュース