　6日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比24.5ポイント高の3501.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3518.93ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3501.50ポイント　　6日夜間取引終値
3478.56ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3477.52ポイント　　5日TOPIX現物終値
3448.50ポイント　　一目均衡表・転換線
3448.40ポイント　　5日移動平均
3438.19ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3408.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3397.82ポイント　　25日移動平均
3357.45ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3317.08ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3303.88ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3292.27ポイント　　75日移動平均
3276.71ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3225.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
2992.17ポイント　　200日移動平均


