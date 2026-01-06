　6日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比4ポイント安の674ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

719.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
716.21ポイント　　200日移動平均
707.12ポイント　　75日移動平均
704.09ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
695.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
691.85ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
679.60ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
677.80ポイント　　5日移動平均
677.63ポイント　　5日東証グロース市場250指数現物終値
674.00ポイント　　6日夜間取引終値
667.36ポイント　　25日移動平均
664.00ポイント　　一目均衡表・基準線
662.50ポイント　　一目均衡表・転換線
655.12ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
642.87ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
630.63ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


