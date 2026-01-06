グロース先物テクニカルポイント（6日夜間取引終了時点）
6日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比4ポイント安の674ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
719.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
716.21ポイント 200日移動平均
707.12ポイント 75日移動平均
704.09ポイント ボリンジャーバンド3σ
695.00ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
691.85ポイント ボリンジャーバンド2σ
679.60ポイント ボリンジャーバンド1σ
677.80ポイント 5日移動平均
677.63ポイント 5日東証グロース市場250指数現物終値
674.00ポイント 6日夜間取引終値
667.36ポイント 25日移動平均
664.00ポイント 一目均衡表・基準線
662.50ポイント 一目均衡表・転換線
655.12ポイント ボリンジャーバンド-1σ
642.87ポイント ボリンジャーバンド2σ
630.63ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
