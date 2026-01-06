美女アナたちの“ゴルフコーデ”に釘づけ！ 元NHKアナは爽やかミニスカ姿でラウンド
近年急増している「ゴルフ女子」。女性芸能人の間でもゴルフは流行っているようで、彼女たちがインスタグラムでゴルフ姿を投稿すると、楽しんでいる様子だけでなくそのファッションにも多くの注目が集まる。実用的なものはもちろん、カラフルなものや普段遣いできるようなものなど、ゴルフウェアもさまざま。今回はそんな中でも、アナウンサーをクローズアップ。彼女たちがインスタグラムで公開しているゴルフウェア姿の数々をまとめた。
■海老原優香
フジテレビアナウンサーで『すぽると！onTVer』、『プライムオンラインTODAY』などを担当する海老原優香は、ゴルフのグリーンの絵文字とともにゴルフ場で撮影されたオフショットを公開。複数公開されている写真には、チェックのショートパンツにハイソックス、犬の形があしらわれたトップスという装いの彼女の姿が収められている。投稿の中で海老原は「風はあるけど、ゴルフ場はとーっても暑いです」と報告しつつ、この日のファッションのポイントについて「チェック柄のワンちゃんが可愛いゴルフウェア」とつづっている。
ショートパンツからのぞく美脚も眩しいオフショットに、ファンからは「スラっと美人」「スタイル良すぎ」「めちゃかわいい脚長っ!!」などの反響が寄せられている。
■中川安奈
元NHKでフリーアナウンサーの中川安奈は、「なかなか行けずにいたラウンド 先日、久しぶりにまわってきました」とひさびさのラウンドを報告。「なるべく日陰にいるようにしたり、1ホールごとにお水を飲んだりなど気をつけながらでしたがやっぱりゴルフ楽しすぎるっ」と炎天下でのゴルフを満喫したようで、ゴルフウェア姿のソロショットを複数公開している。淡い青のシャツに白のミニスカートを合わせた爽やかなコーデになっており、白くて長い美脚が際立つ。
また、別のカットにはネイルのアップも写されており「ネイルがティファニーブルーなので最近は自然と青系の装いが増えている気がします笑」ともコメントしている。そんな中川の投稿には「可愛いすぎる」「史上最強の生脚」「スタイル最強」「素晴らしいお姿です」など、称賛の声が上がった。
■鷲見玲奈
テレビ東京退社後、セント・フォース入りを果たした鷲見玲奈。2021年6月より、ゴルフ用品メーカー「テーラーメイド」の「チームテイラーメイド」に加入しており、この日は同社の新しいクラブを試したことを報告した。
一緒に投稿された写真には、黒のノースリーブシャツとミニスカートを合わせたかわいいゴルフウェア姿の彼女が写っており、豪快なスイングを捉えたカッコいい瞬間も見られる。ファンからは「相変わらずナイススタイル」「めっちゃ美人で可愛い」「スタイリッシュで素敵なコーデですね」などの声が寄せられていた。
■山本里菜
TBS退社後、鷲見と同じくセント・フォースに所属している山本里菜は、まだ肌寒かった昨年3月にラウンドしたことを報告。「4ヶ月ぶりにゴルフに行きました まだまだ風が冷たかったので耳当て持って行って正解だった！」とつづり、ゴルフ場からオフショットを投稿しており、赤のセーターに黒のミニスカートを合わせたコーデがかわいらしい。
コメント欄にはファンから「コーデ似合いますよ」「ミッキーみたいで、かわ善き」「おおおお御足が…鼻血」「里菜ちゃんが可愛い」などの声が集まっている。
■堀江聖夏
山本、鷲見と同じくセント・フォース所属で、チャイナ服など身を固めて大量の瓦を割る動画がSNS上で大きな反響を呼び“日本一強いアナウンサー”とさまざまなメディアで紹介されている堀江聖夏は、「あるお仕事をきっかけに、最近ゴルフに挑戦しています まだまだフォームも不安定で…特訓の日々です」とゴルフに挑戦していることを明かし、近影を投稿。写真には、白のシャツに赤のミニスカートを合わせた笑顔の堀江が収められており、スカートからのぞく細くて長い足も美しい。
“強い姿”とは対照的なかわいいコーデの堀江を見たファンからは「スタイル最高」「美しすぎるッ!!」「脚が細くて長いですね！ スタイル抜群です」「運動神経いいから上手そうだね」などの声が上がっている。
