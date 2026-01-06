お笑いコンビ・EXITの兼近大樹が2日、自身のインスタグラムを更新し、驚きのボディを初披露した。



【写真】EXIT・兼近大樹のインスタグラム＠kanechikadaikiより

「あけましておめでとうございます。今年も全力で応援頼んだぞ!」とコメント。続けて「お待たせしたけど、鍛え上げた身体初公開。」と自信たっぷりにつづった。



掲載した画像は、ハワイのダイヤモンドヘッドをバックにした水着ショット。胸板は厚く、腹筋はきれいなシックスパックだ。



ハッシュタグでは「#ハワイきました」「#そっちは2日?こっちは1日の昼だぜ?」と現地を訪れていることを示唆。「#それより仕上げすぎてるよな」「#ここまでなるのに5分間追い込んだ」としっかりパンプアップして撮影したことも明かしている。「#まちょちかだいきをよろたのです」と“マッチョな兼近＝まちょちか”と自称しアピールした。



フォロワーは「眩しすぎる!」「エロすぎにいさん」と驚異の肉体に歓喜。一方で、見事すぎる仕上がりに「AIかと思ったー!」「腹筋AIかと思った！」と“AI加工画像疑惑”を捨てきれないコメントもあった。



（よろず～ニュース編集部）