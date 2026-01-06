多くの人から「それ、うちでも毎日言ってる！」という共感の声があがったマンガがある。イラストレーターのみたんさんの漫画「平日に母がよく言うセリフ10選」だ。宿題、ゲーム、学校の準備など、日常にあふれる親の口ぐせをテンポよく描いた作品だ。SNS上では「うちとほぼ一致してて笑った」「我が家のことを描いてくれたのかと思いました」というコメントが相次いでいる。



【漫画】「平日に母がよく言うセリフ10選」

同作は、平日によく口にしている母のセリフを描いたお話である。よく言うセリフの1つ目は、「宿題は？」だ。作者が尋ねると、息子は「先にゲームしてから……」と言う。息子からのこの返答に作者は「絶対さきやった方がいいって」と即答。このフレーズは全国の親が1度は口にしたことがあるのではないだろうか。



続いてよく言うのが、「遊ぶ約束するなら何時にどこ集合かまでちゃんと決めてきなさい」だ。息子が「きょうAくんと遊ぶ約束してる」というので、作者は「何時に？どこで？」と確認すると、「わかんない」と返された。この息子の返答に作者は「なぜ！？」と思うが、どうやら男子はテキトーに集合できるそうだ。



またお風呂に入る前、作者は「（ズボンのポケットから）ティッシュ出した！？」とよく聞く。息子はどや顔で「さっき出した！」といい、作者は「ならばよい！信じる！」という。これは、ティッシュを入れっぱなしで洗濯したときの悲劇を二度と経験したくないからいうのだ。



このように「どこの家庭も同じことを言っている」と感じる安心感と笑いが詰まった同作について、作者のみたんさんに話を聞いた。



ーこの作品を描いたきっかけを教えてください。



「わたし、毎日息子に対して同じこと言ってるな...」と思い、近所のママたちにそれを話したところ、みんな口を揃えて「うちも...！」と盛り上がったのです。これ、イラスト化したら面白いかも！と思い、描いてみました。



ー共感するコメントがたくさんきていますね？



「やっぱり～」でした（笑）この現象は日本全国共通なのだと確信すると同時に、なんか安心しました。



ー休日によく言うセリフはありますか？



「明日休みだから、10時までならゲームしていいよ」ですかね（土曜日の場合）。日曜日だと「学校の準備したの！？明日学校があるんだよ！ゲームもう終わり！」になりますが...。ゲームに関する悩みは尽きませんね（泣）これも、日本全国の男子ママに共通することかと思います。



(よろず～ニュース特約・カキMONO.1）