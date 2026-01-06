浜野まいかはトッテナムへ期限付きで加入が決まった

イングランドのウィメンズ・スーパーリーグ（WSL）、トッテナムは現地時間1月4日、チェルシーに所属するなでしこジャパンFW浜野まいかを期限付き移籍で獲得したことを発表した。

期間は今季終了までの半年間。背番号は23に決定した。

浜野は今季の開幕戦でゴールするなど好調なスタートを切り、2029年夏までの契約延長にもサインしていた。しかし、スタメン出場は3試合にとどまっている中で今季終了まで約半年間の期限付き移籍が決まった。

2022年のU-20女子ワールドカップ（W杯）で大会MVPに選出され脚光を浴びた浜野は、23年1月にINAC神戸レオネッサからチェルシーへと移籍した。最初の半年間をスウェーデンのハンマルビーへの期限付き移籍で過ごしたのちにチェルシーへ復帰。昨季の国内三冠を含むリーグ2連覇に貢献していた。

また、なでしこジャパンには22年秋から選出され、翌年の女子ワールドカップ（W杯）や24年のパリ五輪にも出場している。

このビッグクラブからビッグクラブへの移籍にファンも驚き。「まさか…」「ライバルクラブに」「素晴らしい移籍」「これはビックリ」「これは良い動き」「泉州の星」「驚くべきニュース」と反応していた。（FOOTBALL ZONE編集部）