テレ朝・森葉子アナ、妊娠を公表 しばらく休職へ「パワー満タンで戻ってきます！」
テレビ朝日アナウンサーの公式インスタグラムが5日、更新され、森葉子アナウンサー（39）が妊娠を発表した。
【写真】「逆授業参観みたい」森葉子アナが公開した子どもたちのサプライズ“職場見学”ショット
森アナは「明けましておめでとうございます。私事ですが…今年家族が1人増えます」と伝え、「しばらくお仕事をお休みさせて頂きますが、大切なものが増え活力が増す分、パワー満タンで戻ってきます！今年もよろしくお願い致します」と報告した。
テレビ朝日広報部はオリコンニュースの取材に「妊娠は事実です」と回答した。
森アナは千葉県出身。2010年4月、テレビ朝日に入社。現在は『ABEMA Morning』（月〜金 前7:00）、『ABEMA NEWS』（月〜金 後2:00）を担当している。
【写真】「逆授業参観みたい」森葉子アナが公開した子どもたちのサプライズ“職場見学”ショット
森アナは「明けましておめでとうございます。私事ですが…今年家族が1人増えます」と伝え、「しばらくお仕事をお休みさせて頂きますが、大切なものが増え活力が増す分、パワー満タンで戻ってきます！今年もよろしくお願い致します」と報告した。
テレビ朝日広報部はオリコンニュースの取材に「妊娠は事実です」と回答した。
森アナは千葉県出身。2010年4月、テレビ朝日に入社。現在は『ABEMA Morning』（月〜金 前7:00）、『ABEMA NEWS』（月〜金 後2:00）を担当している。