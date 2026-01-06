timelesz・猪俣周杜が“猟奇的な犯人”に 捜査一課の刑事を翻弄「第一印象は好青年でありながら…」【コメントあり】
俳優の福士蒼汰が主演を務める2026年1月13日スタートのフジテレビ火9ドラマ『東京P.D. 警視庁広報2係』（毎週火曜 後9：00※初回15分拡大）の第3話、4話にtimelesz・猪俣周杜、人気コスプレイヤーのえなこが出演することが明らかになった。
【写真】和気あいあいすぎ…！乃望ちゃんを挟んではしゃぐ猪俣周杜＆松島聡
猪俣が演じるのは、川畑礼介（かわばた・れいすけ）。一見、好青年に見えるが、実はある事件の犯人。猟奇的な犯人として捜査一課の刑事たちを翻弄（ほんろう）していく。緊迫の取り調べシーンは見応えがあるものになっている。猪俣は、一世を風靡（ふうび）した「timelesz project」でオーディションを勝ち抜き、2025年にtimeleszに加入。『パパと親父のウチご飯』（2025年／テレビ朝日系）で早くもドラマデビューし、本作が２作目にしてゴールデン帯ドラマ初出演を果たす。
えなこが演じるのは、木崎七恵（きざき・ななえ）。ある事件に巻き込まれる被害者の女性で、物語の鍵を握る重要な人物を演じる。えなこは、グラビアアイドル、コスプレイヤー、タレントなど、幅広いジャンルで活躍している。俳優としては、『警視庁・捜査一課長2020』（2022年／テレビ朝日系）や『世にも奇妙な物語35周年SP 秋の特別編』（2025年／フジテレビ系）などに出演。
本作は、広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。警視庁記者・報道記者を経験した者が原案者となり、リアリティーにどこまでもこだわり抜き、広報という立場で事件解決に向けて奔走する姿を、事件発生時のメディアの裏側とともに描く。タイトルにある“P.D.”とは、Police Departmentの略である。
■キャストコメント
猪俣周杜（timelesz）
「出演が決まったときはとてもうれしかったです。第一印象は好青年でありながら、実は猟奇的な犯人。そんな二面性を持った、川畑礼介という人間に真摯に向き合いましたので、ぜひご覧ください」
えなこ
「初めて演じる役柄で、ほぼすっぴんで出ているシーンもあります。普段とイメージが違う、と驚く方もいるかもしれませんがそれだけ役と向き合って演じました。ぜひ見ていただけるとうれしいです」
