¡Ö²ÈÂ²²ñµÄ¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×ÉË»Ò¤µ¤Þ¤Èàö»Ò¤µ¤Þ¤¬¡¢Éã¡¦ùî¿Î¤µ¤Þ¤Ë¿½¤·½Ð¤é¤ì¤¿Æü¡Ò»°³ÞµÜ²ÈÊ¬Îö¤ÎÆâËë¡Ó¡½¡½2025Ç¯ÆÉ¤Þ¤ì¤¿µ»ö
2025Ç¯¡Ê1·î¡Á11·î¡Ë¡¢Ê¸½Õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÇÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿µ»ö¥Ù¥¹¥È5¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£¹Ä¼¼ÉôÌç¤ÎÂè5°Ì¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¡ª¡Ê½é¸ø³«Æü 2025/11/27¡Ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥Ò¥²¤ÎÅÂ²¼¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿𥶡¿Î¤µ¤Þ
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡Ö¥Ò¥²¤ÎÅÂ²¼¡×¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿𥶡¿Î¿Æ²¦¡Ê2012Ç¯¤Ëéªµî¡Ë¤ÎÂè°ì½÷»Ò¡¦ÉË»Ò¤µ¤Þ¡Ê43¡Ë¤¬¡¢Åö¼çÉÔºß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿»°³ÞµÜ²È¤ÎÅö¼ç¤È¤Ê¤ê¡¢¿®»Ò¤µ¤Þ¡Ê70¡Ë¤¬Æ±²È¤ò°ì¿ÍÎ¥¤ì¤Æ¡Ö»°³ÞµÜ𥶡¿Î¿Æ²¦ÈÞ²È¡×¤òÁÏÀß¡¢Åö¼ç¤È¤Ê¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤³¤ÎÊìÌ¼¤Î¡ÈÊ¬Îö¡É¤Ï¡¢¤É¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡£
¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦½©»³Àé²Â»á¤ÈËÜ»ï¼èºàÈÉ¤Ë¤è¤ë¥ì¥Ý¡¼¥È¡ÖÉË»Ò½÷²¦¤ÈÊì¿®»ÒÈÞ ·èÎö¤Î½Ö´Ö¡Ò»°³ÞµÜ²ÈÊ¬Îö¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤¤ÆâËë¡Ó¡×¤è¤ê¡¢°ìÉô¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡¢¡¢¡
¡Ö¤¤¤Ä²¿»þÎ¥º§¤Î´íµ¡¤¬¡Ä¡Ä¡×
¡¡1997Ç¯¡¢±Ñ¹ñ²¦¼¼¤Î¥À¥¤¥¢¥Ê¸µÈÞ¤¬»ö¸Î¤ÇÂ¾³¦¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÊó¤Ë¿¨¤ì¤¿15ºÐ¤ÎÉË»Ò¤µ¤Þ¤È13ºÐ¤Îàö»Ò¤µ¤Þ¤¬¡¢¡ÈÎ¥º§¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤¿¤È¡¢𥶡¿Î¤µ¤Þ¤È¼ç¼£°åÃÄ¤Î¶¦Ãø¡Ø´â¤ò¸ì¤ë¡Ù¡Ê1999Ç¯¡Ë¤ÇÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ª¥È¡¼¥Þ¡Ê¢¨¤ªÉãÍÍ¤ÎÎ¬¾Î¡Ë¤È¥ª¥«¡¼¥Þ¡Ê¢¨¤ªÊìÍÍ¤ÎÎ¬¾Î¡Ë¤¬Î¥º§¤·¤¿¤é¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¡©¡×
ÉË»Ò¤µ¤Þ¡¡ⒸÊ¸éº½Õ½©
¡¡𥶡¿Î¤µ¤Þ¤Îµ½Ò¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤Ä²¿»þÎ¥º§¤Î´íµ¡¤¬¡¢²æ¡¹¤Î¾å¤Ë¹ß¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ë¤â³Ð¸ç¤·¤Æ¤ª¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢¿¿·õ¤Ë¡¢Èù¤ËÆþ¤êºÙ¤òÀü¤ÁÀâÌÀ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¢¤ë¡£·Ú°æÂô¤Î»³¾®²°¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¤é¤·¤¤¤¬¡¢¿®»Ò¤µ¤Þ¤Ï¤³¤Î¾ìÌÌ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Ê¤¤¡£
¡¡2001Ç¯¡¢20ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëÉË»Ò¤µ¤Þ¤¬À®Ç¯²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¸å¤Ë¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ç½÷À¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ½é¤ÎÇî»Î¹æ¤ò¼èÆÀ¤·¡¢Î±³Øµ¡ØÀÖ¤ÈÀÄ¤Î¥¬¥¦¥ó¡Ù¡Ê2015Ç¯¡£2024Ç¯Ê¸¸Ë²½¡Ë¤¬Îß·×38ËüÉô¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤È¤Ê¤ëÉË»Ò¤µ¤Þ¤À¤¬¡¢Åö»þ¤Ï³Ø½¬±¡Âç³Øºß³ØÃæ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ç1²óÌÜ¤ÎÎ±³ØÀ¸³è¤òÁ÷¤ëºÇÃæ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤ÇÊì¡¦¿®»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿Ò¤Í¤é¤ì¤¿ÉË»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡¢Êì¤Î±Æ¶Á¤ÇÎÁÍý¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¡¢¤³¤¦Â³¤±¤¿¡£
¡ÖÊì¤ÏÎéµ·ºîË¡¤Ç¤¹¤È¤«¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Ç¤¹¤È¤«¡¢¤ä¤Ï¤ê¹ÄÂ²¤È¤·¤Æ¤Î¸Å¤ÎÉ¤ÅÁÅý¤ò¼é¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤è¤¯¿½¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¼Â¤Ï¤³¤Î»þ´ü¡¢ÊìÌ¼¤ÎµµÎö¤ÈÉ×ÉØ¤Î¹Â¤¬É½ÌÌ²½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡𥶡¿Î¤µ¤Þ¤ÎÃÎ¿ÍB»á¤¬²óÁÛ¤¹¤ë¡£
¡Ö2000Ç¯º¢¤«¤é¡¢𥶡¿Î¤µ¤Þ¤¬¿®»Ò¤µ¤Þ¤È¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ºÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Î¥º§¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÏÃ¤«¤é¤Ï¡¢ÊìÌ¼Ãç¤Î°²½¤¬É×ÉØÃç¤Ë¤âÈ¯Å¸¤·¤¿°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡»°³ÞµÜ²È´Ø·¸¼ÔX»á¤ÎÏÃ¤Ï¤µ¤é¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÆâÍÆ¤À¡£
¡ÖÉË»Ò¤µ¤Þ¤¬20ºÐ¤Ë¤Ê¤ëº¢¡¢àö»Ò¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢𥶡¿Î¤µ¤Þ¤Ë¡Ø²ÈÂ²²ñµÄ¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¿½¤·½Ð¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤Ç¤¢¤ë¿®»Ò¤µ¤Þ¤Ë¤Ïµõ¸ÀÊÊ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¡¢ÂÑ¤¨¤¬¤¿¤¤¸ÀÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡ÃÎ¿ÍC»á¤Ï¡¢½÷²¦2¿Í¤ÎÁÊ¤¨¤ÎÆâÍÆ¤ò¡¢𥶡¿Î¤µ¤Þ¤«¤éÄ¾¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¿®»Ò¤µ¤Þ¤ÏÆü¾ïÅª¤Ëí¿¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¤ªÆó¿Í¤ò2¡¢3»þ´Ö¤Ç¤âÎ©¤¿¤»¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ë¤·¤ÆÀâ¶µ¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤ÎÀâ¶µ¤ÎÃæ¤ÇÂ¾¤ÎµÜ²È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤³¤È¡¢°¸ý¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¿á¤¹þ¤ó¤À¤ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤ªÆó¿Í¤Ï¤´ÍÄ¾¯»þ¤Ë¤ÏÊì¤Î¸ÀÍÕ¤ò¿®¤¸¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢Â¾¤ÎµÜ²È¤Ë¶á¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤âÉÝ¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£𥶡¿Î¤µ¤Þ¤â¿®»Ò¤µ¤Þ¤Î¸ÀÆ°¤ÎÌ·½â¤Ë¤Ïµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¾îÍÍ¤¿¤Á¤ÎÄ¹Ç¯¤Î¶ì¤·¤ß¤Ëµ¤¤Å¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÂ¿Âç¤Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢¤ªÆó¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤³¤ì°Ê¾å°ì½ï¤ËÊë¤é¤¹¤ï¤±¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×
¿®»ÒÈÞ¤Î¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹ÀÓÃÂ©¡×
¡¡𥶡¿Î¤µ¤Þ¤ÎÃÎ¿Í¤ä»°³ÞµÜ²È´Ø·¸¼Ô¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¿®»Ò¤µ¤Þ¤Î¿ÆÂ²¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ë¼èºà¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤Ç¤â¡¢¸ý¤ò³«¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ï¤Û¤Ü¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¤Î¤¬¡¢¿®»Ò¤µ¤Þ¤È¿¼¤¤¸òÎ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÃÎ¿Í¤À¤Ã¤¿¡£ÅÙ¤òÄ¶¤¨¤¿¡Èí¿¡É¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È½÷²¦2¿Í¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢¡ÖÈÞÅÂ²¼¤Ï²¿¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤¹¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸À²¼¤ËÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡¡¿®»Ò¤µ¤Þ¤Ï¡Ö¥¹¥È¥ì¥¹ÀÓÃÂ©¡×¤Î¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ä¾¶á¤Î¼ç¼£°å¤Î¸«²ò¤È¤·¤Æ¡¢´²²ò¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¸½¾õ¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ì¤Ð¸øÌ³¤Ë»Ù¾ã¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¥¹¥È¥ì¥¹Í×°ø¤Ç¤¢¤ëÀÖºä¸æÍÑÃÏ¡Ê¢¨µÜÅ¡¤¬¤¢¤ë¡Ë¤ËÌá¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢ÉÂ¾õ¤¬°²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀÖºä¸æÍÑÃÏ¤òÎ¥¤ì¤¿À¸³è¤¬°ú¤Â³¤É¬Í×¤À¤È¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¹¥È¥ì¥¹ÀÓÃÂ©¤Î¸¶°ø¤Ï²¿¤«¡£¤½¤ì¤Ï𥶡¿Î¤µ¤Þ¤Ë¤è¤ëDV¤¬È¯Ã¼¤À¤Ã¤¿¤È¡¢¿®»Ò¤µ¤Þ¤ÎÃÎ¿Í¤Ï¸À¤¦¡£
¡ÖÈï³²¼Ô¤ÎÎ©¾ì¤«¤é²¿¤¬°ìÈÖ¿É¤«¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Êª¤òÅê¤²¤ë¤È¤«ÂÎ¤Ë³²¤òÍ¿¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È°Ê¾å¤Ë¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤ÊDV¤¬¤³¤¿¤¨¤¿¤ÈÇÒ»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡¿®»Ò¤µ¤Þ¤¬ºÇ½é¤ËÀÖºä¸æÍÑÃÏ¤òÎ¥¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢2004Ç¯7·î¤Î¤³¤È¤À¡£¹¹Ç¯´ü¾ã³²¤È°ßÄÙáç¤ÎÎÅÍÜ¤Î¤¿¤á¤È¤¤¤¦Ì¾ÌÜ¤Ç¡¢·Ú°æÂô¤Ç2Ç¯´Ö¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡»°³ÞµÜ²È´Ø·¸¼ÔX»á¤Ï¡¢ÊÌµï¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ò¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡Ö𥶡¿Î¤µ¤Þ¤¬¿®»Ò¤µ¤Þ¤ÎÄ¾¤¹¤Ù¤ÅÀ¤òÊ¸½ñ¤Ç¼¨¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¿®»Ò¤µ¤Þ¤ÏÊÑ¤ï¤í¤¦¤È¤»¤º¡¢𥶡¿Î¤µ¤Þ¤Î¼òÎÌ¤Ð¤«¤ê¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬DV¤Ë¤¢¤¿¤ë¤è¤¦¤ÊË½ÎÏ¤äË½¸À¤Ï¡¢ÉË»Ò¤µ¤Þ¤Èàö»Ò¤µ¤Þ¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡𥶡¿Î¤µ¤Þ¤¬¿®»Ò¤µ¤Þ¤ËÂÐ¤·¤Æ»×¤ï¤º¡Ö½Ð¤Æ¤¤¤±¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÎÁ´Ê¸¡ÊÌó10500»ú¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÊ¸éº½Õ½©¡×12·î¹æ¤È¡¢·î´©Ê¸éº½Õ½©¤Î¥¦¥§¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖÊ¸éº½Õ½©PLUS¡×¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ê½©»³Àé²Â¡ßËÜ»ï¼èºàÈÉ¡ÖÉË»Ò½÷²¦¤ÈÊì¿®»ÒÈÞ ·èÎö¤Î½Ö´Ö¡Ò»°³ÞµÜ²ÈÊ¬Îö¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤¤ÆâËë¡Ó¡×¡Ë¡£¡¡Á´Ê¸¤Ç¤Ï¡¢²¼µ¤ÎÆâÍÆ¤ò¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦𥶡¿ÎÅÂ²¼¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¸øÉ½
¡¦¡Ö¤¢¤ÎÊý¤ÏµÜ²È¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¦16²¯±ßÄ¶¤Ë¾å¤ë²þ½¤Èñ
¡Ê½©»³ Àé²Â,ËÜ»ï¼èºàÈÉ¡¿Ê¸éº½Õ½© 2025Ç¯12·î¹æ¡Ë