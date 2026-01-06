習近平が安倍晋三に明かしていた「米国に生まれていたら、米国の共産党には入らない」という言葉の真意…中国の全権を掌握した習近平の「夢」

ロシアによるウクライナ侵攻、世界的な移民排斥運動、権威主義的国家の台頭、トランプ2.0、そして民主主義制度基盤の崩壊……。

「なぜ世界はここまで急に揺らぎはじめたのか？」。

講談社現代新書の新刊、『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』（川北省吾 著）では、共同通信社の国際ジャーナリストが、混迷する国際政治の謎を解き明かすために、国際政治学者や評論家、政治家や現場を知る実務家へのインタビューを敢行。辿り着いた答とは？

本記事では、〈習近平の知られざる過去…投獄歴は4度、7年間の強制労働、肉を生のまま食べた「地獄のような経験」から得た「教訓」〉に引き続き、習近平が描き続けた「夢」の正体について詳しく見ていく。

※本記事は、川北省吾『新書 世界現代史 なぜ「力こそ正義」はよみがえったのか』より抜粋・編集したものです。

強国と強軍

メディアに対する締め付けを強化し、自らと異なる「夢」の封じ込めに動いた習は、2ヵ月後の13年3月に北京で開かれた全国人民代表大会（全人代＝国会）で国家主席に選出される。

これにより、習は共産党（総書記）、人民解放軍（中央軍事委員会主席）に続き、元首の座を手に入れ、名実ともに国家の頂点に立つ。広大な国土と13億（当時）の民を統べる中国の全権をついに掌握したのだった。

習は3月17日の全人代会議で、重要な演説をしている。「中国の夢」とは「国家の富強」であり、その実現のためには「軍の作戦能力を改善する必要がある」と述べ、富国強兵の必要性を強調したのである。

これこそ「中華民族の偉大な復興」という「中国の夢」の核心と言えるだろう。個人の人権を尊ぶ「憲政の夢」ではない。「強い国」と「強い軍」こそが、習の思い描く夢の内実だったのである。

「もちろん、『台湾解放』も夢の一部だ」と練は断言する。「だから『中国の夢』は『アメリカン・ドリーム』とは全く違う。『米国の夢は？』と問われ、『強い軍』と答える大統領はいないからね」

「民主主義のかけらもない」

国家主席就任直後の習演説から7年を経た20年6月。全人代は反体制活動を禁じる「香港国家安全維持法（国安法）」を可決する。施行後、多くの民主活動家が逮捕され、党の意向に従わないメディアは閉業に追い込まれた。

オンラインの「立場新聞（スタンド・ニュース）」もその一つだ。大手紙「蘋果日報（アップル・デイリー）」と並ぶ民主派メディアである。広州の「南方週末」と同じく、香港や中国当局を厳しく批判していた。

幹部らは扇動的な出版物の発行を共謀した疑いで逮捕された。立場新聞と関わりのあった練も、日本に移り住んでいたにもかかわらず、同じ容疑で指名手配された。「東洋の真珠」と呼ばれた香港は統制を強め、自由の輝きを失った。

練が回想する。「『トップになったら習は変わる』という見立ては誤りだった。南方週末の社説改竄事件後、皆そのことに気が付いた。彼は左折のウインカーを出し、そのまま左へ曲がった。根っからの保守派だったのだ」

第46代アメリカ大統領ジョー・バイデンは習について「体内に民主主義のかけらもない」と述べたことがある。「根っからの保守派」という練の言葉は、バイデンの習近平観とも通じる。

『安倍晋三 回顧録』にもこんなくだりがある。

「（習近平は）ある時、『自分がもし米国に生まれていたら、米国の共産党には入らないだろう。民主党か共和党に入党する』と言ったのです。……彼は思想信条ではなく、政治権力を掌握するために共産党に入ったということになります」(注1)

権力の獲得こそ最終目標──。安倍の遺言には、改革派の父親の下で育ちながら、個人独裁を敷いた毛沢東を政治の師とする習を理解する鍵が潜んでいる。ただ、それは個人の気質にとどまらない。そこには中華の「皇帝」のDNAが宿っていた。

注1 安倍晋三『安倍晋三 回顧録』（中央公論新社）P187

