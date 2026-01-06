英語で「時間ある？」「一緒にいい？」などと話しかけられたときに役立つ返答フレーズ

新年の抱負や目標を考えている人のなかには、「今年こそ英語を勉強するぞ」と意気込んでいる人も少なくないのではないでしょうか。英語が話せると海外旅行もより楽しくなりますよね。そこで、初心者でも覚えやすく、確実に伝わる短い英会話を提案しているオンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」のSP版をお届けします。今回は、「Do you have time?（時間ありますか？）」と都合を尋ねられたり、「Can I join you?（ご一緒してもいいですか？）」と聞かれたときの返答フレーズをそれぞれ解説します。

「Do you have time?」の返答フレーズ

自分のために時間を割いてもらえるかどうか相手の都合を尋ねる「時間ありますか？（Do you have time?）」という問い。これに対する答えは、受け入れるか断るかの2択になりますが、Yes/Noだけで返すのは味気ないですよね。状況によってさまざまな返しができる「Do you have time?」のオススメ返答フレーズをいくつか紹介します。

【1】Sure, I have a few minutes. 「もちろん、少しなら時間ありますよ」

【解説】柔らかく応じるときに便利な表現です。「長く時間は取れないけど、少しなら大丈夫」と言いたいときに使えます。「Sure（もちろん）」は相手に何か依頼されたときの返答として、いろいろなシーンで活用できるので覚えておきましょう。

【2】Yes, I’m free now. 「はい、今なら空いてます」

【解説】「今なら大丈夫」というニュアンスを伝えたいときに役立つフレーズです。例えば、同僚に予定を聞かれて「Yes, I’m free now.（はい、今なら空いてます）」と答えたり、友達同士のカジュアルな会話でもよく使われます。

【3】No, I’m a bit busy right now. 「今はちょっと忙しいです」

【解説】やんわり断りたいときに使える表現です。「a bit（少し）」を付けることで、直接的な表現にならず、相手に失礼に聞こえることもありません。例えば、急に話しかけられて「No, I’m a bit busy right now.（今はちょっと忙しいです）」と返したりします。

誘いを保留にするときの英語表現

友人などから食事や遊びに誘われた際、行きたいけれど他の用事との兼ね合いで行けるか微妙だったり、あまり気が進まないけれどはっきり断りたくないときなどに「ちょっと調整してみます」「行けたら行きます」などと言うことがありますよね。これらは英語ではどのように言うのでしょうか？ 誰かからの誘いに対して、はっきり断らずやんわり保留にするときに役立つ英語表現をいくつか紹介します。

【1】I’ll go if I can. 「行けたら行くよ」

【解説】 「if I can（もし行けたら）」という英語 を使ったシンプルな言い方です。 前向きな意志は示しつつも、確約はせず柔らかく返事をしたいとき に使えます。友人との約束など、カジュアルな場面でよく使われます。

【2】I’ll try to make it. 「行けるようにしてみるよ」

【解説】 「make it」は「間に合う」「参加する」 という意味で、 「try to make it」は「参加できるように頑張る」 というニュアンスになります。 行く気はあるけれど、予定が不確かで少し努力が必要なとき に使われる表現です。

【3】I’ll see what I can do. 「ちょっと調整してみるよ」

【解説】 このフレーズは 「できることがあるか確認する」という意味で、やや曖昧ながらも前向きな姿勢を見せたいとき に使える表現です。スケジュールや状況次第では行けるかも……と、やんわり保留したいときに便利です。

「Can I join you?」の返答フレーズ

誰かの活動に加わりたいときに使う、「ご一緒してもいいですか？」「参加してもいいですか？」という意味を持つ「Can I join you?」の返し方について解説。たとえば、友人たちと飲み会やスポーツを楽しんでいるとき、同僚たちと食事に行こうとしているときなど、声をかけられた際に役立つので覚えておきましょう。OKするとき・断るとき・曖昧にするときのパターン別に覚えやすいフレーズを紹介します。

【1】Why not? 「もちろん」

【解説】「Why not?」は直訳すると「なぜダメなの？」となりますが、肯定的な意味で使われることが多く、「もちろん」「いいよ」というニュアンスになります。カジュアルでフレンドリーな答え方として、気軽に言いたいときに使える表現です。

【2】Maybe another time. 「また今度にするよ」

【解説】 こちらはやんわりと断るときに便利な表現です。「今は無理だけど、また機会があれば」という気持ちを込めて使います。冷たく聞こえず、丁寧に断りたいときに使えるので覚えておくと便利です。

【3】Umm, I’m not sure. 「ちょっとどうかな……」

【解説】返答を曖昧にしたいときに使えるフレーズです。「I’m not sure」は「よくわからない」という意味がある英語です。確かな答えが分からないときに幅広く使える一言なので、この機会に覚えて日常会話で使ってみましょう。

