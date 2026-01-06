とろ〜り餅グラタン。飛田和緒が提案する「間違いない組み合わせ」は耐熱皿ひとつで失敗なし！

餅はいつ頃まで食べるか

料理家・飛田和緒さんの正月特別連載の第6回目。

お正月は何かと助けてくれたお餅も、1週間近くもたつと、そろそろ食べ飽きてくる頃。

「いつ頃まで食べるか」という質問への、「ストックや在庫がなくなるまで」（33.0%）、「年中問わず食べる」（25.7%）、「冬の間（2月ごろまで）」（14.4%）などの回答を見ると、行事や季節を問わず、年中お餅を楽しむ「餅愛好家」が増えていることがわかります。

一方で、今あるお餅をなんとか食べきろう、どうやって家族に食べてもらおうかと思案する方も。（調査は2025年10月にNadiaが実施）。

そんな「マンネリ問題」を解決しようと、1月1日よりお届けしている、餅レシピ。1年中お餅の常備を欠かさず、幼い頃から「お腹が空いたらお餅を食べるのが普通」という自称「餅愛好家」飛田和緒さんの著書『お餅の便利帖』（東京書籍刊）から、毎日ひとつ、ご紹介します。

1日「おかかじょうゆの磯辺巻き」、2日「梅干しの磯辺巻き」、3日「ピーナッツバター餅」、4日「ソーセージと餅の海苔巻き」、5日「餅のしょうが焼き」に続く、本日6日は、餅を使ったグラタン。

餅を4等分にする以外は、材料を切る手間も洗い物の手間もなし。耐熱グラタン皿ひとつでできる、超お手軽レシピです。

コンビーフ・クリーム・チーズで「間違いない」

餅とコンビーフのグラタン

角餅を4等分に切ってグラタン皿に入れ、コンビーフ1缶（80g）をほぐして加え、生クリーム1/2カップを回し入れる。溶けるチーズ100gを適当に切ってのせ、オーブントースターに入れる。餅に火が通っておいしそうな焼き色がつくまで焼く。

オーブンで焼く場合は、250度で15分が目安。

「これで、レシピなんて言っていいのかしら」と困り顔の飛田さんですが、「すべてがとろりとやわらかになってよくからむのがおいしいの。熱々を頬張ってくださいね」との言葉通り、お味はこんなに簡単に作れるとは思えない、見事な出来栄え。

「お餅はもう飽きた」という方にも喜ばれること請け合いです。

定番の磯辺焼きにちょっとだけ手を加えたら！料理家・飛田和緒さんのさらに美味しい「餅の食べ方」