日本の敗戦後、スパイ疑惑で逮捕・投獄された「ある銀行員の経験」

なぜ国力差のある長期総力戦は可能だったのか。金融による「国力の水増し」はいかにして行われたのか。

発売即大重版が決まった話題書『太平洋戦争と銀行』では、植民地経営から戦費調達、戦争の後始末まで、お金から「戦争のからくり」を解き明かす。

（本記事は、小野圭司『太平洋戦争と銀行――なぜ日本は「無謀な戦争」ができたのか』の一部を抜粋・編集しています）

生存競争からの脱出：満洲

満洲中央銀行の行員に限らず、満洲在住の日本人会社員は終戦と同時に職を失った。帰国の目途も一向に立たず、手持ち品を売って生活費に充てていた。やがて長春市内には、ソ連兵相手の「手持ち品市場」が自然発生的に生まれた。終戦時に暴徒が関東軍の倉庫を襲撃して、そこの物資が市場に流れたので、カネさえあれば食料は手に入った。

もちろん、このような物資供給は長続きしない。満銀の行員たちは互助組織を立ち上げ、食料の共同購入や仕事の斡旋、地方支店からの引き揚げ者救済も行った。

一方で地方から着の身着のままで長春に辿り着いた人は売る物もなく、頼るあてもおらず、路上で物乞いをする場合も少なくなかった。逃げるに力尽きて子供を中国人に託す者、長春に着いてから栄養失調やコレラ、ペストで亡くなった人も多かった。

終戦時、満洲には日本人が155万人いた。そのうち101万人が1946年10月までに第1次遣送で帰国し、満銀の行員・家族たちのほとんどがこれで帰還した。1947年8月から第2次遣送が始まり、「偽満洲中央銀行清理処清理員」として残っていた12名のうち7名が帰国の途についた。

その年の暮れ頃から八路軍は国府軍が押さえる長春を包囲した。当然のことながら、長春の物資事情は急速に悪化する。1948年6月に「清理処清理員」最後の5名は、八路軍包囲下の長春を北京方面に飛行機で脱出できることになった。しかしそれが決まった直後、八路軍の襲撃で飛行場が離着陸不能となり希望は潰えた。

以下の記述は、満銀・発行課長だった武田英克の手記（武田英克『満州脱出』）に依っている。

1948年6月末に「偽満洲中央銀行清理処」は閉鎖された。5人は解雇となり収入も断たれる。食料や燃料の事情も極めて悪くなり、第2次遣送後に残った日本人約800人も帰国を待っている間に100人単位で亡くなった。

このままでは座して死を待つばかりと、8月初旬に満銀行員の武田と加藤金太郎は包囲を突破した。すると長春の外周部（卡子）は食料不足どころではなく生存競争状態だった。食料が詰まったリュックサックは、立ちどころに凄まじい気迫で襲ってくる暴徒の餌食となった。

長春（外周部内側）は国府軍が、外周部外側は8路軍がそれぞれ封鎖していたので、一旦外周部に入り込むと出られない。加藤と別行動をとった武田は野草を食べて飢えをしのぐが、外周部に閉じ込められた日本人は次々と飢えで亡くなっていった。

8月末に武田は、八路軍の包囲を潜り抜ける、這えばやっと通れる大きさの長いトンネルを偶然見つけた。囚人脱走劇のように、命からがら外周部を抜けると瀋陽を目指す。最後の約50キロは鉄道に乗れたが、それ以外の200キロは施しを受けながら、ひたすら歩き続けた。

10月半ば、瀋陽に着くと日本人向け支援組織に身を寄せた。武田はそこで加藤や、長春に残った満銀行員3人と再会する。長春に残った3人は、八路軍による長春陥落直前に飛行機で瀋陽へ脱出していた。ところが安堵も束の間で、瀋陽も11月1日に八路軍の手に落ちる。瀋陽を占領した共産党政権は、武田に新しく設立する銀行への協力を求めてきた。

その矢先、発疹チフスに倒れて入院した武田は、病院で旧知の中国人と偶然再会する。かつて密貿易の疑いで日本の憲兵に逮捕されたその男を、武田が無実を証明して救ったことがあった。

退院すれば共産党政権に協力させられ帰国は覚束ない。そう思った武田は、昭和24年1月中頃に彼の手ほどきで病院を脱出。まさに「情けは人のためならず」だ。天津・寧波を経由して、3月下旬に上海に着いた。

しかし武田は八路軍のスパイと思われ、今度は上海警察に逮捕・投獄される。スパイの嫌疑では、ろくな取り調べもないまま処刑されかねない。そこで彼は上海に移ったはずの経済委員会に連絡を頼むと、果たして幹部の張公権が上海にいた。長春以来の再会を喜んだ張は、武田のスパイ容疑を晴らすと、帰国資金と上海発横浜行きの1等船室切符を渡してくれた。

こうして1949年4月9日、武田は神戸港を経由して横浜港に着いた。春の暖気漂う桟橋では、2年前に帰国して連絡を受けていた家族が待っていた。

