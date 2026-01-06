冬にキムチを漬けるのは何のため？　韓国の伝統行事を支える「分かち合い」の精神――【連載】金光英実「ことばで歩く韓国のいま」

人気韓国ドラマ『梨泰院クラス』『涙の女王』などを手掛けた字幕翻訳家が、韓国のいまを伝えます

流行語、新語、造語、スラング、ネットミーム……人々の間で生き生きと交わされる言葉の数々は、その社会の姿をありのままに映す鏡です。本連載では、人気韓国ドラマ『梨泰院クラス』『涙の女王』などを手掛けた字幕翻訳家が、辞書には載っていない、けれども韓国では当たり前のように使われている言葉を毎回ひとつ取り上げ、その背景にある文化や慣習を紹介します。





#19 김장（キムジャン）

11月の韓国は、どこかそわそわした雰囲気に包まれる。日本でも年末が近づくと忙しくなり「師走（しわす）」と呼ばれるが、それと似たような空気を感じるのだ。



大型スーパーには김장（キムジャン）（越冬用のキムチづくり）の特設コーナーが立ち、山積みの白菜や塩辛が冬の入口を知らせる。ソウル市内の広場では自治体主催の김장（キムジャン）行事が始まり、赤いゴム手袋をはめた人々が白菜を前に静かに手を動かしている。



韓国で暮らすようになって30年になるが、この「冬の始まりの気配」は、単なる季節の節目以上のものだ。人々の暮らしが静かに積み重なってできる温かさのようなものがあって、いまも胸にぐっと来る。



김장（キムジャン）は、ただの漬物づくりではない。ユネスコが無形文化遺産に登録したのは、キムチそのものではなく、その「つくって分け合う」という行為だった。冬を前に家族や近隣の人々が集い、黙々と手を動かし、できたてのキムチを誰かに届ける。その一連の時間のなかに、韓国が長く守り続けてきた共同体の精神が息づいている。



では、なぜこれほどまでに「漬けること」が大事にされてきたのか。伝統的な김장（キムジャン）は、いかに韓国の共同体を支えてきたのか。そして、いまの暮らしの中で、この習慣はどんな姿に変わりつつあるのだろうか。



今回は韓国の김장（キムジャン）に見る「冬を迎える共同体」について考えてみたい。

なぜ冬にキムチを漬けるのか？

김장（キムジャン）とは、冬に備えて一度に大量のキムチを漬け込む韓国の年中行事だ。



いまでこそ「白菜を山のように積んで漬ける行事」という印象があるが、始まりはもっと素朴で切実だった。寒さが厳しい朝鮮半島では、冬のあいだに新鮮な野菜が手に入らない。どうにかして味や栄養を保ちながら越冬する方法を見つけることが、家族の生存に直結していたのだ。



古い記録をたどると、その努力が意外なほど早くから続いていたことに驚く。高麗時代の文献にはすでに「大根を塩に漬け、冬至（とうじ）に備える」との記述がある。当時は、いま私たちの知っているような玉の白菜がまだ普及しておらず、冬支度の中心は大根や野草だった。



現在の白菜キムチにつながる「結球白菜」が韓国で広く育てられるようになるのは19世紀末ごろのことで、김장（キムジャン）はそれ以前から続いてきた暮らしの工夫なのだ。



朝鮮王朝後期になると、この冬支度はさらに丁寧で計画的なものになっていく。実学者・丁学游（정학유／チョンハギュ）が農村の１年を記した『農家月令歌』には、10月の項に「大根と白菜を抜き、川で洗い、塩をして漬け込む」という一節が残されている。



春には塩を準備し、夏には唐辛子を干し、秋には魚醤を整える――。限られた食材をどう組み合わせれば冬を越せるのか、人々が季節の移ろいに耳を澄まし、少しずつ工夫を積み重ねていたことがうかがえる。

キムチに込められた人々の知恵

やがて김장（キムジャン）は、一家だけで完結する作業ではなく、地域の風土と密接に結びついた大仕事へと育っていった。キムチは地方ごとに味が異なり、北部は淡泊で汁気の多いさっぱりとした味、南部は魚醤（액젓／エクチョ）や薬味をしっかり効かせた濃い味が好まれた。



ソウルでは、南大門や東大門の付近に臨時の김장（キムジャン）市場が立ち、地方から野菜や塩辛が運び込まれたという。100株、200株と白菜を用意し、家族総出で数日にわたって漬け込む光景は、冬が近づく合図でもあった。

冬に向けて大量のキムチを漬ける（KOREA.NET / CC BY-SA 2.0）※https://www.flickr.com/photos/koreanet/15600629197/

こうしてみると、김장（キムジャン）は単なる台所仕事ではなく、季節と向き合いながら暮らしてきた人々の知恵の結晶といえる。冷蔵庫がなかった時代、人々は冬の寒さを味方につけて、大量のキムチを仕込み、家族を守り、隣人と助け合った。その時間の積み重ねが、今日の김장（キムジャン）文化を形づくっているのだ。



現代の韓国では、김장（キムジャン）の風景も少しずつ変わってきている。



大家族で何百株も漬け込む光景は少なくなり、共働き家庭や一人暮らしが増えるにつれ、「少量だけ作る」あるいは「そもそも買って済ませる」家庭も多い。市場ではすでに塩漬けされた「절임배추（チョリムペチュ）（塩漬け白菜）」が山のように積まれ、調味料もセットで販売されている。昔は数日がかりだった作業が、いまは半日で終わることも珍しくない。

地域と家庭の数だけ味がある

実は私も一度だけ、本格的な김장（キムジャン）に挑戦したことがある。山のような白菜を前に、ひたすら真面目に手を動かした。



実際にやってみると、김장（キムジャン）がいかに体を使う仕事なのかがよく分かる。赤いヤンニョムを混ぜれば袖はすぐに染まり、塩漬けした白菜を持ち上げるたびに床に水が落ちる。韓国語で「緊張」を긴장（キンジャン）と言うが、発音が似ているせいか、その日は朝からずっと긴장（キンジャン）していた。そんなささいなことば遊びさえ、いまでは懐かしい記憶だ。



思い返せば、私自身がキムチになじむまでにも、ずいぶん時間がかかった。韓国に来たばかりの頃は、熟して酸っぱくなったキムチをどう扱えばいいのか分からず、もったいないと思いながら処分してしまったこともある。韓国の友人たちと食卓を囲むうちに、季節ごとに違うキムチの表情も、次第に分かってきた。



韓国のキムチは「単なる食べ物」ではなく「地域と家庭の数だけ形がある文化」だと気づいたのも、この頃だ。たとえば、唐辛子を使わない白キムチ、若い大根を漬けた夏の水キムチ、魚醤をたっぷり使う南部の力強い味――。季節も味わいもまったく違うのに、それぞれが誰かの家の食卓を支えてきたと思うと、親密さを覚える。

分かち合って、支え合う

김장（キムジャン）は、数あるキムチ文化のなかで、冬の暮らしを最も象徴する営みだ。毎年同じように白菜に向き合い、寒さに備えて手を動かすという何十年も繰り返されてきた動作が、家族の記憶になり、地域の風景になり、やがて文化として残っていく。



若い世代の김장（キムジャン）への距離感も興味深い。김장（キムジャン）を毎年行う家庭は減ったが、大学のサークルや職場、自治体のボランティアでは「みんなで漬ける体験」が案外人気だ。家族単位の冬支度だった김장（キムジャン）が、いまはもう少し自由な共同体のイベントへと姿を変えている。



さらに、この季節は「나눔（ナヌム）（分かち合い）のキムジャン」も各地で盛んだ。自治体や企業、地域団体が協力し、何千株もの白菜を漬け、その多くが独り暮らしの高齢者や多文化家庭、冬を迎えるのが難しい人々へ届けられる。大量の白菜を前に人々が静かに手を動かす光景は、かつて一家の冬支度だった作業が、いまは街の冬の支え合いとして続いていることを物語っている。



冬に向けて食べ物を蓄える行為は、どこの国にもきっとある。けれど、김장（キムジャン）のように「手間をかけ、分け合い、記憶として継いでいく」文化に出会ったとき、韓国の人々が季節と暮らしをどう結びつけてきたのかが、ようやく見えた気がした。手元の白菜が重かった日のこと、袖が赤く染まった日のことを思い出すと、あれは単なる食べ物づくりではなく、季節の節目に共同体の一員であることの安心感を確かめるような行為だったように思う。



誰かと一緒に手を動かし、できたものを分け合おうとする気持ちは、時代が変わっても不思議と残っている。大根や白菜を前にすると、人はなぜこんなにも真面目になるのだろう。김장（キムジャン）とは、そんな素朴な真面目さを思い出させる行為なのだと思う。

山積みの白菜を前に

最後に、私が김장（キムジャン）に挑戦したときのことを少しだけ。塩加減も手順も守って密閉容器へ収めたものの、春になり、待ちわびて開けてみると、表面が白くかびていて、どう見ても「おいしい未来」は訪れていなかった。



それでも不思議なことに、あの少し悲しい失敗が、김장（キムジャン）は技術や体で覚えた感覚がなければ成立しない奥深い文化だということを、そっと教えてくれた気がする。だから私は冬が近づくと、再び白菜の山を前に立ち止まってしまうのだ。

