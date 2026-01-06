「”いかに死ぬかということ”を本音で語り合える」同じ墓を選んだ仲間がいるという安心感

じつは、いつの間にか日本は「単独（ひとり）世帯が一番多い」国になっていたことをご存知でしょうか。

死後同じところに眠るという絆

「作ってランチ」の会で、次のように語った人がいた。

「普通の集まりですと“どちらからいらしたのですか”と聞くけれど、この会では“お墓はどちらですか”って聞くんですね（桜葬にはいくつかのエリアがあるので、その人の場所を聞く）。この人は死んだらあすこに眠るんだなあって。私のほうが早い場合はよろしくね、なんてことを言っている。眠る場所が同じっていう気持ちが無意識の中で働いている」「あの世に行ってから、ご近所なんですよ、みんな」

これを読むと、墓を核とした「墓友」という意味がわかるだろう。また、別の場所でおこなわれた「語りあいの会」やサークル活動の中で、こんな話を聞いた。

「初めて参加したとき、全然、初めてという感じがしないの」「初めて会った人でも、そこ（桜葬墓地）に入るということがわかっている相手は、のっけからガードがなくなるんです。氏素性がわかるみたいなね。それはすごい安心」「同じ墓を選んだ同じ価値観を持つ仲間という安心感がある」「近所や親子、友人でも話せない“いかに死ぬかということ”を本音で語り合える。こんな仲間って他にないですよ」

会員たちをつないでいるものは、同じ墓を選んだ同じ価値観を持つ仲間という安心感である。新しい形態の墓を選び取ったという気持ちが強い。最後は皆一緒に眠るという気持ちも、人々を惹きつけている。

あるサークルの人たちは、それぞれの家族や経歴に立ち入らない。「個人と個人の、今のまま。そぎ落とした上でのおつきあい。家族の居間のようにみんなで集まり楽しい時を過ごして、それぞれの部屋に帰っていくんだね。この雰囲気のまま向こうに行きたいね」と語っている。

