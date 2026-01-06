「どうせがんばってもダメだ」なんとなく浮かぶ考え方のクセ”スキーマ”を克服するには

心の病の治療では、薬物療法だけでなく、精神療法が重要です。なかでも認知行動療法は、うつ病、不安症、強迫症、神経性過食症などに対し、薬物療法に並ぶ、あるいは疾患によっては薬物療法以上の有効性をもつ治療として臨床で用いられている精神療法です。

認知行動療法は、考え(認知)が変えられず苦しんでいる人の助けになります。ストレスがたまり、心が弱っていると思ったら試してみてください。基礎知識から取り組み方まで解説した『認知行動療法 基礎知識から取り組み方まで』から抜粋して一部紹介します。

「認知」を掘り下げてみると

認知と感情、行動の関係に着目する際、とくに認知の流れや内容について、深く掘り下げてみましょう。

「認知」とは「考え」であり、誰にでもクセがあります。認知は瞬間的に働くものなので自分のクセはわかりづらく、知らぬ間に支配され、行動にまで至っていることに気づきます。

例えば、いつも「友だちを増やそう」と意識しているつもりなのに、いざパーティに行ってみると「気のきいた会話はできないかも」と考えてしまい、その考えに支配されてしまって、結局、誰とも話さずに帰宅するということがあります。

この「気のきいた会話はできないかも」という考えは、なにげなく思い浮かぶ心の声です。これを「自動思考」といいます。

自動思考は行動や感情に影響

自動思考は、根拠なく思い浮かぶ考えで、自分は考えているつもりはないのに、瞬間的に生み出されるものです。例えば、以下のような自動思考があると、ものごとがうまくいかない可能性が高くなります。

・どうせまた嫌われるんだろう

・きっと家族は怒っている。自分のせいだ

・どうせがんばってもダメだ

・今度失敗したら、もう終わりだ

・今日もつらい。生きていてもしかたがない

・人から頼まれたことは断れない

・仕事はいつも完璧に仕上げなくてはならない

自動思考は感情や行動に影響します。「〇〇しなければ」という断定的な自動思考にとらわれている人は、必要以上に不安を感じ、必要以上に消極的に行動します。失敗をおそれる自動思考の影響で過度の緊張感が生まれ、あわてて処理したために本当にミスをしてしまう人もいます。

また、自動思考が運悪く現実になると、根拠のない自動思考をますます確信してしまうという悪循環に陥ってしまいます。

自動思考をとらえる

自分が考えているとおりにことが運ばず、どうも生活がうまくいかない場合には、自動思考を「とらえて」みましょう。考え方を見直すきっかけになります。

「とらえる」とは、紙に書き出したり、人と話したりして、自動思考を言葉にしてみる（言語化）ことです。認知行動療法で、そのトレーニングをしましょう。

自動思考の奥に「信念」がある

自動思考をとらえ、さらに掘り下げていくと、自分の考え方のクセにたどりつきます。自分では考えているつもりはないのに、こうしたクセは、どこから生まれるのでしょう。

じつは、自動思考の奥に、核となる「信念」のようなものがあるのです。

この信念を「スキーマ」といいます。スキーマは考え方のクセをつくる設計図のようなもので、中核信念（コア・ビリーフ）などとも呼ばれます。自動思考よりもさらに奥深く、心の中核にある考え方のパターンです。

そのスキーマに気づけば、ついに認知の全体像がみえてきます。

毎日が生きづらく悲しくつらいのは、自己否定的なスキーマがあるのかもしれません。スキーマから自動思考が生まれるからです。

例えば、以下のようなさまざまな自動思考の奥には、「自分はダメ人間」というスキーマがあるのかもしれません。

＊自動思考

・いつも人から嫌われていて、ひとりぼっちだ

・誰かに助けてもらわないとなにもできない

・完璧でないと無意味だ

・自分にはなんの才能もない

スキーマをとらえる

「自分はポジティブな人間だ」と思い、そう公言している人が、本人も意外に感じるほど、ネガティブな一面をみせることがあります。

人は、自分の考え方というものを、自分で思っているほど正しく認識できていません。

自動思考を自覚することは簡単ではありません。まして、心の奥にしまいこまれているスキーマをとらえることは難しいでしょう。

前ページの例では、パーティで「うまく話せない」という自動思考が浮かぶ人は、「他人から変な人だと思われたら、人生終わりだ」という誤ったスキーマをもっているのかもしれません。

スキーマを変えていく

まず認知行動療法で、心の表面の自動思考をとらえるトレーニングをします。自動思考がとらえられるようになると、心の奥にあるスキーマをとらえることもできるようになっていきます。

自分が抱えているスキーマは、いつも正しいわけではないこと、むしろスキーマに問題があり、症状を引き起こしていることに気づいたなら、スキーマをとらえ直すことが治療につながるとわかってくるでしょう。こり固まっているひとつの考え方から抜け出し、いろいろな考え方があることを意識しましょう。

