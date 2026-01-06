氷河期世代が「日に日に悪くなる」世界に立ち向かうためのお金のリテラシー。お金のことは、お金持ちに訊くしかない。

『相続税調査でわかった 富裕層が大事にしている「お金の基本」』（講談社＋α新書、2026年1月8日発売）という本の編集を担当した。著者は東京国税局の調査官から独立し、書籍やスクール事業を通して、専門の税制に金融の知識を組み合わせた独自のマネーリテラシーの普及に努めている小林義崇さんだ。デフレからインフレに、経済環境が劇的に変わる今こそ読んでみてほしい。

「金持ちのためのルール」を知ろう

「金は権力で、貧乏は暴力だよ」

川上未映子の小説『黄色い家』に登場する人物の言葉だ。貧乏人には、なぜ自分が貧乏な境遇なのかわからない。でもわからなくても腹は減る。食うためには金がいる。だから働かないといけない――それが当然だと思わされているが、そんなのは金持ちたちが作った「金持ちのためのルールだ」と彼女は主人公に説く。

「金持ち」とか「富裕層」なんて何となく胡散臭いと感じる人は多いと思う。私も以前はそうだった。貧乏人を見下す人たち。守銭奴。ケチ。親が遺した土地や財産で食って、夏は軽井沢で過ごし、年に２度は世界クルーズの旅をしているイメージ。それに引き換え、こちらは残業もストレスも多くて、楽しみと言えば会社の同僚や友人との居酒屋飲み会。「親ガチャ」とはいうけれど、この差は一生、埋まらない。金持ちというものは自分とは縁が遠く、憧れるのは何か卑しいことだと思っていた。

でもその考え方は間違っているのではないか。そう思い始めたのは、もう25年くらい前になるけれど、縁あって『投資戦略の発想法 ゆっくり確実に金持ちになろう』（木村剛・著）という本を編集したときのことだ（著者のその後のことはさておき）。資料の読み込みとして、株式投資のバイブルと言われたバートン・マルキールの『ウォール街のランダムウォーカー』とチャールズ・エリスの『敗者のゲーム』を読んで受けた衝撃は今も忘れられない。

それらの教えの本質は、自分が働くだけでなくお金にも働かせること、投資は時間をかければ金持ちでなくても何倍にも増える可能性があること、そして今から始めても遅くはないことだと、私は考えた。金持ちは自分たちの外にいる存在なのではなく、連続している存在なのかもしれない。だから「ゆっくり確実に金持ちになろう」というサブタイトルを付けたのだ。実際、その後に株式市場は何度も暴落にみまわれたが、25年前の2001年明けに13000円だった日経平均株価は今、5万円を超えている。

インフレ時代、働くだけでは貧しくなる

私の父もそうだったが、昔の人は「金がないのは、首がないのと同じ」とよく言っていた。貧乏人は首から上がない、つまり頭がない。実業家の吉川幸枝は、『人生は80歳からがおもしろい』という本で、「それを私なりの言い方に変えたら、『お金がないのは、脳みそがないのと一緒』『脳みそがなければ、何も考えられなくなり、今よりもっと貧しくなってしまう』となります」と書いている。

私には30代後半の息子が一人いる。たまに会うと、貯金しているか、投資はどうだ、と訊くのだが、当時の私もそうだったように、何せ仕事が忙し過ぎて、そんなことを考えるゆとりがないと言われてしまう。たしかに仕事に打ち込んで、収入を最大化するのがいちばん大事ではある。でも、仕事一本足打法で本当にいいのか。働いても貧しくなることはないのか。

日本経済は1998年の秋からデフレになったと言われている。政府はデフレ脱却宣言を出さないが、いまや値上げのオンパレードで、生活実感としてはインフレそのものだ。現金の価値はどんどん下がる。実質賃金が上がらなければ、生活も苦しくなる。私が援助するにも限界がある。これからのお金をどうするか、かつての私が学んだように知ってほしいと思う。「金持ちのためのルール」を知ることこそ、「首から上の頭」を作り出す。その思いから作った本が、小林義崇さんの『相続税調査でわかった 富裕層が大事にしている「お金の基本」』だ。

小林さんは東京国税局の資産課税部門で、おもに相続税の調査に10年あまり従事した。国税が調査するほどの額の相続税だから、対象になるのはかなりのお金持ちだ。お金のことはお金持ちに学ぶしかないし、その財布の中身を調査によって本人並みによく知る国税調査官なら、客観的に観察できるはず。このテーマで、これ以上の著者は思い浮かばない。しかも、私は小林さんのことを10年以上前から知っているが、とてもロジカルにものを考える人でもある。

章の見出しをご紹介しておこう。

序 章 「いつの間にか富裕層」が増えている

第1章 ムダな支出を許さない強い意志がある お金の使い方

第2章 人生を破壊する借金と豊かにする借金を切り分ける お金の借り方

第3章 「世間が考える豊かさ」に心を奪われない お金の価値

第4章 持ち家は資産を増やす土台と考える 家の買い方

第5章 得する節税とお金が減る節税を峻別する 税金との向き合い方

第6章 投資こそ税金を減らし収入を増やすことを知っている 投資の考え方

いま44歳の小林さんは就職氷河期世代（2026年現在で42歳〜56歳）で、小林さんは公務員試験に合格できたからよかったものの、就活が思うようにいかなかった人も多いと思う。この世代は社会に出てからずっとデフレで、給料がどんどん増えるとか、株が天井知らずに上がるとかといったバブル世代の実感を持っていない。逆にいまや就活は売り手市場で、初任給30万円が珍しくない。上下の世代に比べて割を食っている世代だ。

だからこそ、氷河期世代の著者が書いたこの本で学びと勇気を得てほしい。そして、ハンバート ハンバートが歌うNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」主題歌「笑ったり転んだり」の歌詞「日に日に世界は悪くなる」ような未来に、本書が紹介するお金のリテラシーを身につけて、堂々と立ち向かってほしい。

