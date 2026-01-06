µð¿Í¤Ï¤Ê¤¼¥¤¡¦¥¹¥ó¥è¥×¤ò¡Ö¼ºÇÔ¼Ô¡×¤È¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡£ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤¬¸«È´¤¤¤¿¡È²ÄÇ½À¡É
´Ú¹ñ¥×¥íÌîµåKBO¤Ç¤Î¥¤¡¦¥¹¥ó¥è¥×¤Î´ÆÆÄ¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÁá¤¯¡Ö¼ºÇÔ¡×¤Îßà°õ¤ò²¡¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¥¤¡¦¥¹¥ó¥è¥×¤Ï2023Ç¯¡¢ÅÍ»³(¥È¥¥¥µ¥ó)¥Ù¥¢¡¼¥º¤Î´ÆÆÄ½¢Ç¤½éÇ¯ÅÙ¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É·èÄêÀï¤ØÆ³¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½éÀï¤ÇÇÔÂà¡£Â³¤¯2024Ç¯¤Ë¤Ï¡¢KBO»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¤Ç¤Î¥¢¥Ã¥×¥»¥Ã¥ÈÇÔÂà¤òµÊ¤·¡¢Âç¤¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë2025Ç¯¥·¡¼¥º¥óÅÓÃæ¡¢À®ÀÓÉÔ¿¶¤ÎÀÕÇ¤¤ò¼è¤ê¡¢¼«¤é»Ø´ø´±¤ÎºÂ¤òÂà¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡È¹ñÌ±ÂÇ¼Ô¡É¤È¤·¤ÆÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¿´üÂÔ¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿Ê¬¡¢À®ÀÓÉÔ¿¶¤¬Â³¤¯¤Ë¤Ä¤ì¡¢µåÃÄ¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ÎÉ¾²Á¤Ï°ìµ¤¤ËÎä¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£´Ú¹ñ¤Ç¤Î´ÆÆÄÀ¸³è¤Ï¡¢ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤Ä¤âËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£Ã¯¤â¤¬¤½¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Í½ÁÛ¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì½ê¤«¤é¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Éñ¤¤¹þ¤à¡£¥¤¡¦¥¹¥ó¥è¥×¤Ï¡¢ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¿·ÂÇ·â¥³¡¼¥Á¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Î¤À¡£
ÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÌ¾Ìç¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£À®ÀÓ¡¢ÅÁÅý¡¢±Æ¶ÁÎÏ¡¢¤½¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂÅ¶¨¤òµö¤µ¤Ê¤¤ÆüËÜµå³¦¤Î¾ÝÄ§ÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ó¤ÊµåÃÄ¤¬Àµ¼°¤Ë¥³¡¼¥Á½¢Ç¤¤òÂÇ¿Ç¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ï¡¢¶Ë¤á¤Æ½Å¤¤°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¡£
°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤¬¸«¤¿¥¤¡¦¥¹¥ó¥è¥×¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤È¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¾¡ÇÔ¤Î¿ô»ú¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Áª¼ê¤È¤Î¹â¤¤¿ÆÏÂÀ¡¢¥Á¡¼¥àÆâ¤Î¶¶ÅÏ¤·Ìò¤È¤·¤Æ¤Î»ñ¼Á¡¢¸½Ìò»þÂå¤«¤éÃÎ¤é¤ì¤ëÎý½¬¤Ø¤Î¼¹Ç°¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏÄÌÌõ¤ò²ð¤µ¤ºÄ¾ÀÜ¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤ëÅÀ¤Þ¤Ç¡£À®ÀÓÉ½¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤¢¤ë¿Í´ÖÀ¤ÈÀøºßÎÏ¤ò¡¢¤è¤ê¹â¤¯É¾²Á¤·¤¿·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢ÆÉÇä¤¬Åê»ñ¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÄ¾¶á¤Î·ë²Ì¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö²ÄÇ½À¡×¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£ÅÍ»³¤Ç¤Î´ÆÆÄ·Ð¸³¤Ï¡¢Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ºÇÔ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤à¤·¤í¡¢º¤Æñ¤ÎÃæ¤ÇÀÑ¤ß¾å¤²¤¿µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤À¤È±Ç¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¤À¤«¤é¤³¤½¡¢º£²ó¤ÎÆüËÜ¹Ô¤¤ÏÃ±¤Ê¤ëÅ¾¿¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤ó¸¶ÅÀ¤ËÌá¤ê¡¢ºÆ¤Ó³¬ÃÊ¤ò¾å¤¬¤ë¤¿¤á¤Î¶Ë¤á¤ÆÀïÎ¬Åª¤Ê°ì¼ê¤È¤â¸À¤¨¤ë¡£
ÆüËÜ¤Ç²á¤´¤¹¤³¤Î»þ´Ö¤¬¡¢¥¤¡¦¥¹¥ó¥è¥×¤Î´ÆÆÄ¥¥ã¥ê¥¢Âè2Ëë¤ò¤É¤¦ÅÉ¤êÂØ¤¨¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÅú¤¨¤òÃÎ¤ë¤Î¤Ï¡¢»þ´Ö¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£