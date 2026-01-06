「物語との出会いを作る」雑貨＆ワークショップ＆カフェが本との新たな接点を生む…札幌でいま注目すべき個性派書店！

STVラジオ（北海道）でパーソナリティを務める、ようへい氏によるPodcastの書評番組。今回は「本を探しに街に出よう！」シリーズで、北海道札幌市の書店を訪れています。創業55周年、10年前にリニューアルをして雑貨・文具のお店やカフェを併設し、幅広いお客様と接点を持っているお店です。そういった営業形態の書店は増えていますが、しっかりしたコンセプトで本との接点を作ることで、お客様にとって長居したくなる非常に素敵な空間になっています。カフェには美味しそうなメニューがあって、話を聞いているだけで行きたくなります……！

「本だけでは出会わないモノ、モノだけでは出会わない本」

ようへい：皆さんこんにちは。北の読書大好き芸人・ようへいです。今回は「本を探しに街に出よう！」ということで、今回は私の本拠地である北海道の魅力的な書店のご紹介。札幌市東区にあります、ダイヤ書房本店さんでございます。お話を伺うのは店長の谷尾苑香（たにお・そのか）さんです、よろしくお願いします。

谷尾店長：よろしくお願いします。

ようへい：とても素敵な店内でございまして、入ってすぐ「ヒシガタ文庫」と題したコーナーになっていて、様々な雑貨が販売されております。店内の雰囲気ですけど、書棚の間も広く取られていて、のんびりと本選びができます。店内の色みもオフホワイトを基調にした癒やしの空間というような雰囲気です。こういった色みなんかもお店づくりで意識されたところでしょうか？

谷尾店長：そうですね。明るい木目調の色合いというのは、ヒシガタ文庫がオープンする10年前、本店をリニューアルをしたときに変えたものです。

ようへい：自分に合った一冊や雑貨をゆったりと見つけられる店内ですね。カフェも併設されていて、本好きだけではなく様々な方に愛されているお店になっています。1970年11月に創業された会社ですから、今年55周年ですね。ダイヤ書房の「ダイヤ」という名前はどういったところからつけられたんですか？

谷尾店長：社史によると、現社長の祖父が創業者で「ダイヤモンドだと輝きすぎるから”ダイヤ”にしよう」っていうエピソードが書かれていました。

ようへい：「ダイヤモンド」もダイヤも変わらないような気がするんですけど……(笑)。素敵な本の輝きを皆さんに届けてということでしょうか。さて現在収録場所としてお借りしているのが、店内のキッズスペースです。靴を脱いでブロック遊びもできます。その眼の前にある大きなテーブルをお借りしています。普段こちらは何に使用されているんですか？

谷尾店長：普段は知育玩具をお試しいただいたり、絵本の試し読みをしていただいたり。週末にワークショップを開催するときはここを使用しています。毎月、何かしらのワークショップを開催しています。

ようへい：どういったワークショップがありますか？

谷尾店長：最近ですと飛び出すポップアップカード作りやオリジナルアロマ作りがありました。布を張ったものにタフティングガンというものでバン！バン！と糸を打ち付けて模様をつけて、オリジナルのラグやマットを作る「タフティング」というものもやっています。

ようへい：ワークショップをやることで、お客様の日常に役立つことも提供するお店ということになりますね。

谷尾店長：お客様の暮らしと密接にあるような関係でいたいと思っていますので、本にこだわらずに幅広いジャンルのワークショップを行っています。

ようへい：谷尾店長は楽器メーカーに務めていたり、カフェで働いていたり、様々な経歴を経て2015年にダイヤ書房に入社されたと伺いました。入社されたきっかけはどのようなものでしたか？

谷尾店長：現社長が10年ほど前に、本だけを取り扱っていってもこの先厳しいのではないかというような思いがあり、新たに趣味的な要素のあるような楽しい文具だったり、雑貨を取り扱いしたいと考えていたそうなんです。雑貨を取り扱うにしてもノウハウが必要ということで、たまたま自分の美容師さんに相談されたそうなんです。私の方は以前働いていたカフェでイベントの企画担当をしていて、よくマルシェのイベントにハンドメイド雑貨の作家さんを集めて開催したりしていました。私もたまたま社長と同じ美容室に通っていたので、美容師さんから「本屋の社長が雑貨を扱える人を探しているよ」と教えてもらいました。

ようへい：ダイヤ書房さんが新たに始めようとしているところに一から携わることができるというのも、やりがいを感じたんじゃないですか？

谷尾店長：そうですね、ちょうどカフェをやめてフリーランスになってイベント開催をしていた時だったので、まさに自分がやりたいことと合致していて、お話をいただいた時は「ぜひやりたいです！」という感じで入社させていただきました。

ようへい：それが現在まで続いているヒシガタ文庫という。食品・食器・植物・文具など、様々な雑貨を扱っている場所なんですけど、その間に本もちょこちょこ置いてありますね。

谷尾店長：「物語との出会いを作る」がコンセプトです。物語と言うと本をイメージされると思いますが、モノからも物語を感じることはできます。モノを使うことでそのお客様だけの新しい物語が生まれることがあります。

ようへい：仰る通りですね。日本は昔から付喪神的な信仰もあるので、モノを使うことでそのモノに念がついて、それ自体にグッと思いが込められていきますよね。

谷尾店長：そういった出会いを作りたいと思って商品選びやディスプレイをしています。

ようへい：10年間続いているということはお客様のニーズがあったなという手応えですか。

谷尾店長：そうですね。雑貨やイベントを扱うことでお客様との距離が近くて親しくお話できる間柄もたくさんできたように思います。

ようへい：世の中には無限と言って良いほどのモノがあって、私はそれほど美的センスのある人間では無いんですけど、ヒシガタ文庫を見させていただくと、そんな私でも本当に素敵だと思える文具や食器のラインナップです。これは店長がセレクトしているんですか？

谷尾店長：スタッフの意見も取り入れながら選んでいたり、入社のきっかけとなった美容師さんも今でも携わってくださっています(笑)。最近では東京や鹿児島のクラフトイベントや展示会に足を運んで買付けをしました。

ようへい：九州まで行ってということですから、札幌だとこのヒシガタ文庫でしか出会うことができない雑貨もありますか？

谷尾店長：多くはないんですけど、一部の雑貨は当店でしか扱っていません。最近行ってきた鹿児島で工房から直接買い付けてきた郷土玩具がありまして、「オッのコンボ」という名前の起き上がり小法師など、ちょっとした置物なんですが北海道で手に入るのは当店だけですね。

ようへい：もし他店にある雑貨だとしても、ここには横にそれに合うような本を並べていて、ダイヤ書房さんならではの付加価値がついていますもんね。

谷尾店長：本だけでは出会わなかったモノ、モノだけでは出会わなかった本だったり、新しい出会いには繋がっているんではないかと思います。

ようへい：これはやはり季節や時期ごとに商品を変えているんですか？

谷尾店長：はい、ヒシガタ文庫は月ごとにポップアップイベントを開催していまして、ちょうど店内入口すぐの植物はそのポップアップでやっているスワッグだったり、クリスマスにちなんだものを花屋さんにお願いして展示しています。

ようへい：スワッグ……って不勉強ですみません、なんですか？

谷尾店長：植物を使った飾り物ですね。リースは丸く作るものですけど、スワッグは……花束をぶら下げるような感じですね。

ようへい：私は本屋さんが好きで、病気にでもならなければ大げさじゃなく1年365日行ってるんじゃないかという感じなんですけど、一般の方って多分、週に1回、月に1回って方もいると思うんですが、来るたびの発見がありますね。

谷尾店長：実際に「来るたびに変わっていて楽しい」と言っていただくことも多くて、ポップアップの展開もそうですし、本は新刊が毎日出るので必然的に変えていけます。

ようへい：こんな雑貨だからこういう本を置いているよという例を教えていただけますか？

谷尾店長：食器の近くにお料理や暮らしにまつわる本を置いていたり、珈琲の器具のところには淹れ方や器の本とか、関連のあるものを置くことがあります。また、ギフトにしたいような雑貨の近くに贈り物に合いそうな表紙の綺麗な本を置くこともあり、相性を考えています。

ようへい：食器と料理本っていうダイレクトな置き方も良いですし、「なぜこの雑貨の隣にこの本なのか？」と皆さんに行間を考えてもらえるような置き方もイマジネーションが湧いて良いですよね。本や雑貨への興味も広がっていきそうです。そしてダイヤ書房さんの魅力のもう一つ、カフェが併設されています。ここは提供している料理についてもこだわりがあるんですよね？

谷尾店長：オリジナルのメニューがメインではあるんですけど、人気メニューとしてソフトクリームがご好評いただいています。札幌のソフトクリーム人気店である「藤月」さんから仕入れています。

ようへい：これね……センスがとても良くて、札幌で聴いてくださっている方はご存知かもしれないんですが、昔ながらの美味しいソフトクリームですよ。洋菓子もありますね？

谷尾店長：はい、ケーキも提供しているんですが、こちらも札幌で人気の「カプセルモンスター」さんというお店のものを仕入れております。

ようへい：喫茶だけの利用という方も多そうですね？

谷尾店長：はい、喫茶のメニューを目掛けて来てくださるかたもいらっしゃいます。特にイベントで期間限定の特別メニューを出すこともあるので、それを目当てに来てくださいます。

ようへい：期間限定のメニューであったり、ワークショップのスケジュールであったり、これらの情報は発信されていますか？

谷尾店長：はい、Instagramで発信しております。ヒシガタ文庫、喫茶ひしがた、ダイヤ書房本店の3つのアカウントをメインでやっています。ヒシガタ文庫イベント情報というちょっと情報を絞って発信しているアカウントもあります。

ようへい：逆に喫茶や雑貨が目当てのお客様も、せっかく来たからということで店内グルッと回って本と出会って買われる方もいらっしゃるでしょうね？

谷尾店長：書店だけだと足を運ばないと仰っているお客様も、本を手にとってくださる場面はよく見かけますね。

ようへい：僕もよく色々な方に「本を読まないんだよね」と言われるんですけど、それは書店に行ってないからだよ、と。書店に行ってグルッと一周してみたら、この本は自分のために書いてくれたんじゃないか、自分の心のスキマを埋めてくれるんじゃないかというものに出会えますよとお伝えしています。喫茶や雑貨でそういう機会を広く皆様に届けている営業形態かなと思います。谷尾さんは店長になってから何年が経つんですか？

谷尾店長：2023年からですね。

ようへい：2年間の店長期間、それ以前を含めると10年間。書店事業に携わって良かったなと感じること、お客様との触れ合いのエピソードはありますか？

谷尾店長：以前珈琲のハンドドリップのワークショップを開催したことがありました。自分の家ではこれまでドリップマシンで淹れていた方が、ワークショップをきっかけにハンドドリップに挑戦するということで珈琲の器具を購入してくださいました。その後、やがて粉ではなく豆を購入されるようになったので話を聞いてみたところ、ミルも購入して豆を挽くところからするようになったと。それ以降、珈琲豆を定期的にお求めくださるようになり、本も買ってくださるようになりました。お顔を合わせるたびに近況なんかをお喋りするような間柄になれたということがありました。

ようへい：こういうのって思い切ってワークショップに飛び込んだり今まで読まなかったジャンルの本を読むことで、自分の経験や可能性が広がっていきますよね。まさにヒシガタ文庫ができてからはダイヤ書房さんはそういう場所になったんですね。さぁ、そんな中ですけれども、せっかくですから講談社のオススメの一冊を谷尾店長に紹介していただきましょう。

谷尾店長：歌人・穂村弘さんの『迷子手帳』です。こちらは北海道新聞に連載されていた文章を含め全57篇からなるエッセイ集なんですが、新聞連載ということもあって57篇の一つ一つが短く読みやすくて、スキマ時間や移動時間に読める量なんです。

穂村弘『迷子手帳』

谷尾店長：誰にでもおこりうる日常のささいな出来事に対して、歌人の穂村さんならではの視点や捉え方でユーモラスやおかしさを交えて表現しています。「わかるわかる！」と共感できるエピソードや、思っていたけど口にはしたことの無かったこと、よく考えるにも至らなかったことを分析してクスッと笑えるようなエピソードを書いてくれているのが面白いんですよね。

ようへい：言語化できないことを代弁してくれているような。

谷尾店長：そうですね。自分の黒歴史を回想して「もうやめろ！」「おいよせ！」みたいなことを言ってるシーンの表現も面白いです(笑)。

ようへい：共感という言葉が出ましたけど、たとえ悲しい物語であっても共感できることがあると「同じことを考えている人がいるんだ」と思えるだけで世界が頼もしく感じられますし、本にはそういう魅力ありますね。

谷尾店長：そうですね、エッセイは著者の生の声や気持ちが綴られているので、より共感のポイントが高くて好きですね。

ようへい：ぜひ皆さん、ご一読ください。繰り返しになりますが、とても素敵な店内で、長くいらっしゃるお客様もいそうですね。

谷尾店長：全部のコーナーを回られて、喫茶ひしがたで最後にゆっくり過ごしていただくお客様もいらっしゃいます。午前中シフトのスタッフなんかは「お先に失礼します……！」とお客様に声をかけることもあります(笑)

ようへい：そのお客さん、ここに住民票があるわけじゃないですよね(笑)？ それだけ素敵なお店ですから、一度来るとやみつき・ファンになること間違いなし、ダイヤ書房本店さんでした。谷尾店長ありがとうございました！

谷尾店長：ありがとうございました！

それでは皆さん、素敵なブックライフをお過ごしください。

