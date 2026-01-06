なぜイオンは「一度はやめたリカバリーウェア」を再始動させたのか…「ワークマンに負けてたまるか」競争激化へ

2025年流行語大賞ノミネート30語にも選ばれた「リカバリーウェア」。一般社団法人の日本リカバリー協会によると2024年のリカバリー市場は6.0兆円（※）と推計、2019年の4.0兆円から堅調に伸びているようだ。

櫻井翔さんが出演する「BAKUNE（バクネ）」、大泉洋さんの「ReD（レッド）」、岩田剛典さんの「ReFa VITALWEAR（リファ バイタルウェア）」などテレビCMで見ない日がないくらいに目にするリカバリーウェア。

ここに来て急速な勢いで広がりつつあるリカバリーウェアについて活況と抱える問題点とその在り方について考えてみたい。

※家計調査×住民基本台帳×休養投資係数（休養分科会での休養項目選定を経てココロの体力測定2024より、疲労改善投資率・疲労改善ソリューションの実施率、未病産業研究会会員企業調査による市場参入意向、健康経営投資実施状況調査を基に日本リカバリー協会が独自算出）

なぜイオンは“再参入”を決めたのか

イオンリテールは2025年12月11日、一般医療機器の家庭用遠赤外線血行促進用衣に届け出たインナー「EXセリアント」を発売した。実はこのセリアント、今に始まった商品ではない。2019年3月から「セリアント ウェア」のルームウエアなどを販売し、同年秋の一般医療機器登録以降、疲労回復ウェアとして展開してきた経緯がある。

手元にある資料で振り返ると、レディス87品目・メンズ84品目・小物17品目を、本州・四国のイオン、イオンスタイル約350店舗と、2021年8月までの累計販売点数100万点を目指していた。それほどイオンが力を入れてきたシリーズだ。ではなぜ、一旦その開発は中断されていたのだろうか。

2019年度は別にして2020年頃といえば、新型コロナウィルスによって緊急事態宣言が発令された頃と重なる。繰り返し緊急事態宣言やまん延防止等重点措置が出され、都道府県別に感染者数と重傷者患者数が数値化マッピングされていた時期で、仕事や買い物への外出すら憚られていた頃だったと記憶する。

ファッションという外出着要素の高い商品が売れなくなってしまったこの期間は、ホームステイが奨励され、家中需要と呼ばれる商品の販売が大きく伸びた。

リモート会議に便利な「パジャマスーツ」や家中を快適に過ごす為のルームウエア類などがそうだ。ユニクロでも「UNIQLO at HOME」という新ラインをコーナー展開させ、ヒートテック毛布やルームシューズ等、家中快適ライフスタイルを提供させた。

この時期、イオンでは「マスクショップ」などコロナ対策に順応させるべく豊富なマスクの品揃えによるショップを積極的にコーナー展開した。当初の疲労回復ウェアのセリアントは、コロナパンデミック中の“家中需要シリーズ”という位置づけが強かったのではないか。

そのため、コロナ収束ともにセリアントの需要も落ち着き、イオンも新商品開発にそこまで注力しない方向になったと考えられる。そんな中、転機となったのが、“ワークマンのリカバリーウェア参入”だろう。

“バカ売れ”ワークマンの参入を契機に

2025年秋冬から本格的にリカバリーウェアに参入したワークマンのPB「メディヒール」シリーズが売れに売れている。秋冬物展示会で紹介された同シリーズ商品は大々的にメディアでも取り上げられた。

第一弾は、Tシャツで1290〜1490円、フルジップパーカーで2490円と、専門ブランドに対してかなり値頃感のあるラインナップで登場。厳しい残暑で閑散としたアパレル各社の店頭を横目に、9月1日から7日の一週間での販売枚数は40万枚と初回投入分は即日完売と、早々に店頭から姿を消し、結局、211万枚が16日間で完売したという。

おそらく予想を上回る反響だったせいか、ワークマン側も急遽供給体制も見直している。生産拠点を東南アジアから中国に移し、納期短縮と量産が可能な体制を整備、秋冬物の倍以上の437万枚を投入する計画とのことだ。

冒頭で触れた通り、人気タレントを使ったテレビCMによって急速にリカバリーウェアの商品認知が広がったタイミングと重なって、この機能商品を初めて試してみる価格として、ワークマンのリカバリーウェアは多くの人に受け入れられたのではないかと思う。

ちなみに、異業種の動きも活発だ。出版大手・宝島社は、書籍販売の丸善ジュンク堂書店の店頭で疲労回復に関連した書籍と共にリカバリーウェアを販売。そのほか紳士服の青山商事や寝具メーカー・西川などもリカバリーウェア市場への参入を始めた。

こうした業界の盛り上がりと話題性から、イオンも急遽、一時開発を中断していたセリアントを復活させたのでは、と考えられる。

ところで消費者にとって気がかりなのは、各社による多彩なリカバリーウェアが「本当に睡眠の質を上げたり、疲労回復効果は期待できるのか」という点だ。事実、一部メーカーの中には“効果を期待できない”としてリコールに追い込まれるケースも。【後編記事】『「リカバリーウェアを信頼しすぎでは」専門家も警鐘…「リライブシャツ」リコール騒動に見る、アパレル業界の《責任と課題》』で詳しく解説する。

