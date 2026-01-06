政財界の有力者が続々参列…！「女帝」と呼ばれた生保レディが殿堂入りを遂げた際に開かれた壮絶な祝賀会の中身

高利を謳い、知人からカネを集める―その舞台装置となったのが、数々の祝賀会だった。しかし、次第に自転車操業に陥っていき……。

「女帝」と呼ばれた生保レディ

あれは「女帝」と評された生保レディが最後に放った輝きだったのだろうか。第一生命の正下文子（'23年没、享年92）は、その晩年に数々の盛大な祝賀会で称えられた。

正下は'15年に「勤続50周年」を迎えた。翌年には、生命保険業界で飛び抜けた営業実績を挙げた人だけが会員になれる国際組織「Million Dollar Round Table（MDRT）」で長年の功績が評価され、「殿堂入り」を果たす。前後して第一生命初の「特別調査役」という称号も与えられた。

一連の慶事のたび、地元山口県の政財界の有力者らが周南市の「遠石会館」で祝賀会を開いた。各回の出席者は200人や300人を超えた。名簿を見ると、現総務大臣の林芳正やその夫人、山口銀行6代目頭取の福田浩一（故人）、山口放送会長だった赤尾嘉文（同）といった錚々たる顔ぶれが並んでいる。

当時の写真の一枚には、正下が大勢に囲まれ、穏やかな表情をして微笑む姿が写っている。「生保レディとしての栄華を極めた瞬間だった」。参加者らはこう口をそろえる。

だが、彼女と同時代に同じく生保レディとして活躍した山口県在住の坂本敏子（仮名）の見方は異なる。

「あんなこと（＝祝賀会）やるようになったら、もうおしまいよ。何とかしてお客さんをつなぎとめておくためだったんじゃないの」

この言葉を否定できないのは、祝賀会からほどなくして、正下は瀬戸際に追い込まれていくからだ。

第一生命の調査報告書によると、正下が圧倒的な実績と信用をもって、顧客に架空の投資話（以下、「正下ファンド」と呼ぶ）を持ち掛けるようになったのは'02年。それから'20年までに、医者の家族らを相手に24人から19億5100万円をだまし取ったとされる。

「ずっとトップであり続けたい」

'02年と言えば、生保レディとして駆け出しのころから正下の実績づくりを支えてきた、山口銀行4代目頭取・田中耕三（故人）が相談役に退いた年でもある。「山銀のドン」と呼ばれた田中は、これを機に正下を「応援」することをやめたと、'20年の事件発覚当時、本誌記者の直撃に答えている。

同行の支店長らはそれまで、田中から頼まれ、正下に大口の顧客を紹介してきた。契約はお膳立てされ、彼女はその企業を訪問するだけで実績を獲得できた。支店長らは企業に融資する代わりに、第一生命の企業保険に加入させたという違法性を疑うような証言すらある。

ところが'02年以降にそんな特別な「応援」がなくなった、あるいは弱まっていったとすれば、どうなるだろうか。

生保関係者によれば、企業保険の契約を獲得した場合、保険会社から保険外交員への報酬は当該年のみ、もしくは当該年と翌年に分割して支払われる。以後、顧客がその契約に加入し続けても、保険外交員には特段の報酬は見込めなかった。ゆえに'02年を境目に、正下の収入は一気に減っていった可能性がある。

「だから彼女は詐欺なんていう、おかしなことに手を出してしまったのよ」（坂本）

詐欺を働いたのは、単にカネのためだけだったのだろうか。たしかに正下の仕事のやり方は多額のカネを要した。

たとえば移動の手段は必ずタクシーだった。それは、自宅から歩けば5分とかからない勤務先だけでなく、遠くは下関や福岡に出張するときでさえ変わらなかった。おまけにワンメーターの移動距離であっても運転手に2000円を払い、釣り銭を受け取らなかったという。

顧客には毎年、日本酒や塩昆布、枝豆などを贈った。彼女は事件発覚時でも約700人の顧客がいたので、贈答先は相当数に上ったに違いない。あるいは喫茶店に入れば、店にいるすべての客に見境なくごちそうした。とにかく気前が良かった。

「女帝」としてのプライドが招いた惨事

とはいえ第一生命の関係者によると、正下の年収は絶頂期には1億円どころか2億円程度に達したはずだという。一連の出費は多額だったとはいえ、その稼ぎのなかで十分に収まっていただろう。契約が取れなくなって収入が減っていったなら、その出費を抑えれば済む話だ。ところが詐欺事件の被害者らによると、なぜだか彼女は顧客に贈答する回数をむしろ増やした。

「正下さんはずっとトップであり続けたいと願っていました。そのためなら努力を惜しまなかった」

味噌製造業の老舗シマヤ（周南市）の相談役で、彼女と長く懇意にしていた原田亮彦はこう振り返る。

その心境を、大手生保の関東エリアに所属する60代の生保レディが推し量る。

「MDRTクラスになると、もうそこから降りられなくなっちゃうのよ。それ自体がステータスだし、上客はMDRTだからということで契約してくれるわけだから」

顧客に贈答品を贈る回数を増やしたことは、トップであろうとする「女帝」のあがきだったのではないか。

彼女は、新たな大物とのつながりを周囲に強調するようにもなった。たとえば中曽根康弘元首相や京セラ創業者の稲盛和夫、日本電産（現ニデック）創業者の永守重信らとの関係を口にすることがあったという。失われていく田中の庇護の代わりに、政財界トップの名前だけでも勝手に借りようとしたのだろうか。

冒頭の祝賀会が開かれたころには、正下を苦しめることがもう一つ増えた。「正下ファンド」の「配当」だ。当初は約束通りに履行していたが、筆者が把握している限りでは遅くとも'18年からそれが滞るようになる。

「週刊現代」2026年1月5日号より

