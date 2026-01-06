長嶋茂雄さんが亡くなった年の暮れに、そのミスターを敬愛する"ジャンボ"こと尾崎将司さんが78歳でこの世を去った。野球とゴルフで競技は異なれど、2人のレジェンドの足跡は幾重にも重なっていた──。

【写真】1974年、金田正一さんや長嶋茂雄さんらとラウンドする尾崎将司さん

アルファベット2文字で称される「ライバル」の存在

ゴルフ界で金字塔を打ち立てた男が旅立った。

181cm、90kgの体格を活かし、圧倒的な飛距離でツアーを勝ち続けたジャンボ。前人未到のプロ通算113勝をあげ、12回の賞金王に輝いた。

50歳でシニアツアーに移行するプロが多いなかレギュラーツアーにこだわり続け、2002年に55歳で最年長優勝記録をマーク。70歳でレギュラーツアーのエイジシュートも記録した。

そのキャリアも常識を覆すものだった。1964年のセンバツ甲子園で海南高（徳島）のエースとして優勝し、プロ野球の西鉄に入団。実働3年で退団し、21歳でゴルフに転身した。

プロテストに1年で合格して70年にデビューすると、翌1971年には国内メジャー・日本プロ選手権で初優勝を成し遂げる。

時代はちょうど、川上哲治監督率いる巨人のV9（1965〜1973年）の真っ只中。球界出身のジャンボにとって11歳年上で憧れの存在だったのがミスターだ。自身のゴルフボールやバッグにミスターの背番号である「3」や「33」を大きくあしらった。

昭和のスポーツ史に名を刻んだ2人には、符合する点が少なくない。

そのひとつが、アルファベット2文字で称される「ライバル」の存在だ。ミスターには「ON」として同じチームで主軸を張った王貞治氏が、ジャンボには「AO」の冠のもとに対決した青木功氏がいた。

ミスターは2014年に本誌・週刊ポスト連載『巨人V9の真実』の取材で王氏を「ライバルだと思ったことがなかった」としながらも、「まったく意識していないといえば ウソになる」と表現して、こう語った。

「ネクストサークルで王ちゃんの打席を見ていると、足の上げ方とスイングで打球が飛んでいく方向がわかった。それくらい王ちゃんのことはわかっていたし、王ちゃんもボクのことをわかっていたと思う」

一方のジャンボは、青木氏と何度も優勝争いを演じ、賞金王を競った。

ジャンボが1971〜1974年に4年連続で獲得賞金トップになると、青木氏も1976年に賞金王になり、1978〜1981年は4年連続賞金王となった。青木軍団のプロの一人はこう振り返る。

「青木さんは"ジャンボ"と呼び、5歳年下のジャンボさんは"アニキ"と呼んだ。絶対に"青木さん"とは呼ばなかったので、相当ライバル視していたのだと感じました」

ジャンボと親交の深いゴルフジャーナリストの三田村昌鳳氏はこう語る。

「ゴルフ場では絶対に負けまいと闘争心剥き出しでやるが、どこかで相手の存在を認めている。青木がハワイアンオープン（1983年）に勝った時、尾崎の口から『俺の頭の中から青木功を消し去る』という言葉を聞いたのをよく覚えています。相手を意識するより、自分のゴルフを考えるようになり、尾崎はさらに強くなった」

このエピソードは、前掲のインタビューでミスターが王氏を天性のホームラン打者と認め、「ボクは王ちゃんをライバルにするのではなく、自分のバッティングをするしかなかった」と語った姿と重なる。

V9時代のチームメイトの多くが、"天才打者"と形容されるミスターが実際には"練習の虫"だったと証言したが、ジャンボについても、「世間では青木さんが努力型でジャンボさんが天才型といわれたが、実際は逆。ジャンボさんの陰での努力はすごいし、基本にも忠実なんです」（ベテランゴルフ記者）との話があるのも興味深い符合だ。

年間女王、4番打者を育てる

当の青木氏は本誌2016年1月29日号で、国鉄から巨人に移籍してV9を支えた400勝投手・金田正一氏との対談でこんな思いを語っている。

金田：長嶋や王は三振した次の打席は目の色が違ったし、ワシも打たれた次はバットをへし折るつもりで投げたもんだがな。

青木：オレも負けず嫌いだから、ジャンボとの戦いには負けたくなかったよ。ジャンボに競り負けた時、18番グリーンで祝福の握手をしたんだけど、思い切り力を込めて握ってやったことがある（笑）。悔しいし、次はオレだという気持ちの表われだね。

──そして、「ジャンボが出てきてくれてよかったと思うのは、自分の長所も短所もわかったこと」「飛んで曲がらないジャンボに勝つため、アプローチとパターを徹底的に磨いた」とも語った。

ライバルと切磋琢磨したミスターとジャンボは、その後に後進の育成にも熱心に取り組んだ。

ジャンボは18年からプロゴルファーを目指すジュニア選手に練習場と指導者を提供する「ジャンボ尾崎ゴルフアカデミー」を主宰。もともと男子の"ジャンボ軍団"は広く知られていたが、千葉市内にある1万坪の専用練習場からは原英莉花、西郷真央、佐久間朱莉らの女子プロが巣立った。

2021年のアカデミーのセレクション時の密着取材でジャンボは育成への思いをこう語っていた。

「若い子にいい練習をしてもらいたい。それだけ。若い子が頑張るのを見るほうが、気持ちがいい。自分のことより重点的になってきたね」

そして、「オレ自身の夢や目標はないよ」と独特の表現をして笑った。

愛弟子の佐久間は25年シーズンに初めて年間女王に輝き、その直後に「ゴルフ人生を変えてくれたジャンボさんに年間女王の報告にいきたい」と涙ながらに語っていた。

ミスターも1992年ドラフト会議で引き当てたゴジラこと松井秀喜氏の「4番1000日計画」を実行。後に巨人、そしてヤンキースの4番になった松井氏は、11月のお別れの会で「監督により私の野球人生は美しく彩られました」と挨拶している。

レジェンドの遺志はそうして受け継がれていく。

※週刊ポスト2026年1月16・23日号