【日本株】株価はまだ「割安」水準…2026年に「過去最高益」を更新する「プロ厳選・ハイポテンシャル5銘柄」を実名紹介

年末年始を挟んでは、2026年度に過去最高益の更新が見込まれる銘柄に注目したい。周知のとおりTOPIX（東証株価指数）採用の3月期決算企業による中間決算は、総じて堅調な結果となった。今期（2025年度：2026年3月期）に営業最高益を更新する銘柄数は前期から増加する見通しだ。続く来期も最高益を更新する銘柄の勢いは、一段と強まる展開が予想されている。

市場の関心が来期業績へと移る中、連続して最高益を狙う企業は、投資家の選別対象となりやすい。増益基調を持続的に再現している企業は、高い参入障壁や強力な商品力を有している場合が多く、中長期的な株価上昇に期待が持てる。

実際、TOPIX構成銘柄の中でも、最高益更新銘柄は市場平均を上回る良好な運用成績が目立つ。最高益更新が見込まれながらも、株価が割安水準に放置されている銘柄群にも水準訂正の余地は大きいだろう。

ラクス（3923）

■株価（1月5日終値）1045円 配当利回り（予）0.33％

主力サービス「楽楽精算」や「楽楽明細」を展開しているラクスは、バックオフィス（事務部門）の効率化ニーズを受け、2026年3月期の営業利益は過去最高益を更新する見込みだ。続く2027年3月期も利益成長の勢いはさらに加速する公算が大きいとみる。

「楽楽精算」は導入社数で国内首位を走り、安定した収益基盤を誇る。「楽楽明細」も競合が激化する中でも、高いブランド認知度を武器に急成長中だ。2026年は企業のDX（デジタルトランスフォーメーション）需要は、賃上げ圧力を受けてさらに強まる見通しだ。売上拡大とあわせて各種費用の効率化も進み、収益性は着実に向上している。

同社はIT人材事業の売却を決め、クラウド事業への資源集中を明確にした。今後は「楽楽精算」で培ったノウハウを大企業向けにも展開していく。AI活用による開発ロードマップを掲げ、さらなる業務削減の付加価値を提供する狙いだ。株価は一時的な調整局面にあるが、事業集約の効果もあり、水準訂正が期待される。

ダイフク（6383）

■株価（1月5日終値）4999円 配当利回り（予）1.35％

世界首位の物流システムメーカー。直近の第3四半期（1月〜9月）決算では、各利益項目で過去最高益を更新している。好調な業績を牽引するのは、AI需要の拡大に伴う半導体向け物流システムだ。製造業や空港、EC市場の拡大による物流自動化ニーズも依然として強い。

設計の標準化や製造工程の自動化を進めたことで、生産効率を劇的に改善させた点も注目できる。中期経営計画では、2027年12月期に「営業利益率11.5%」「ROE（自己資本利益率）13%以上」を目標に掲げているが、2025年12月期はいずれも計画を大きく上回る着地が見込まれる。計画目標値が上方修正される公算は極めて大きいだろう。

海外事業では「地産地消」の体制を確立しており、トランプ関税のリスクを最小限に抑えられやすい点も安心感がある。仮にコストが上昇しても、価格転嫁が可能なまでに製品競争力は強い。

人手不足を背景とした物流センターの自動化需要は中長期的に続くとみられ、会社側も自動倉庫やAGV（無人搬送車）のラインナップ強化で取り込む意思を示している。半導体の設備投資サイクルも追い風となり、最高益更新が中長期的に続く余地は大きそうだ。

ゴールドウィン（8111）

■株価（1月5日終値）2567.0円 配当利回り（予）2.12％

2026年3月期の営業利益は、前期比23.3％増の270億円と大幅増益が見込まれる。同社は接客販売を強化し、機能性衣料の付加価値を顧客へ直接アピールする方針が奏功している。

商品値上げを順次進めているが、それでも顧客の支持は厚く、売上総利益率は50％を上回る高水準を維持している。2027年3月期も「ザ・ノース・フェイス」の再成長と商品価格適正化によるマージン（粗利益率）の改善が収益を押し上げてくれそうだ。

販売面では、実店舗とネットを融合させた戦略が成果を上げている。自社EC（電子商取引）では限定色やコラボ商品を積極的に展開し、他社と差別化することで、上期のEコマース売上高は前年同期比110％の伸びをみせた。2027年3月期も、価格改定の効果と再成長により業績拡大が続く公算は大きいだろう。

足元では、インバウンド需要の動向が警戒され、予想PER（株価収益率）は過去10年間で最も割安な水準にある。同社の直営店売上のうち、訪日客による購買は3割程度と推定されるが、幅広い海外展開に注力する好機でもあろう。海外成長の確度が高まれば、グローバルブランドとしての再評価と株価の水準訂正が期待できるだろう。

ニフコ（7988）

■株価（1月5日終値）4906円 配当利回り（予）1.92％

自動車用プラスチックファスナー（留め具）で世界首位級のシェアを誇るニフコは、不採算事業の整理を終え、来2027年3月期以降は本格的な業績拡大フェーズに移行する見通しだ。中期経営計画では、自動車部品業界ではトップクラスの水準である「営業利益率13％以上」の維持を目標に掲げている。

海外売上比率約68%という現状を踏まえ、地域ごとに権限を委譲する「リージョナルマネジメント（地域ごとに経営の権限を委譲し、現地の事情に即した意思決定を行う経営手法）」を強化するなど、自動車メーカーのグローバルなニーズに迅速に対応できる体制づくりを整えてきた。顧客の課題を解決する提案型営業に強みを持ち、現在は自動車のEV化を背景に車両の軽量化に貢献する樹脂部品の開発に注力中だ。

今後はM&Aを含めた成長投資を積極的に行い、モビリティ（乗り物）以外の新市場も開拓する。2025年3月期は子会社譲渡によりROEが一時的に低下したが、早期の2桁回復は十分に可能だろう。資本効率を重視し、2028年3月期にはROE（自己資本利益率）13％以上の達成を視野に入れている。独自の技術力を武器に、環境変化を追い風に変える同社の成長性に注目したい。

リンナイ（5947）

■株価（1月5日終値）4014円 配当利回り（予）2.48％

国内におけるブランド力に加え、業務用給湯機器の技術力とアフターサービス体制で圧倒的な差別化を図っている。共働き世帯の増加を背景に、ガス衣類乾燥機「乾太くん」は爆発的なロングランヒットを記録している。また、独自技術「ウルトラファインバブル」搭載製品の累計販売も15万台を超え、他社にマネのできない強みとなっている。

熱効率に優れたハイブリッド給湯器など、環境性能の高い高付加価値製品も利益率を押し上げている。北米では厳しい環境規制を背景に、同社の高効率給湯器への買い替え需要が拡大している。また、ペルー住設大手企業の買収により、中南米市場でのプラットフォームを手中に収めた効果も期待できる。新興国でのM&A戦略は、飽和しつつある国内市場を補って余りある成長余力をもたらすだろう。

足元の株価はPER（株価収益率）に割安感があり、水準訂正の余地は大きいとみる。浴室暖房乾燥機に関するリコール費用は前2025年3月期に計上済みであり、追加負担は限定的だろう。安定した収益基盤と株主還元の拡充期待から、投資魅力は一段と高まりつつある。

2026年の株式市場も、国内外の外部要因に翻弄され、強弱入り混じる局面は高確率で訪れるだろう。思い返せば、2025年の年初も「日銀の利上げ発表」や「米国の関税賦課」といった懸念から不安定な動きを見せた。

外部環境に不透明感が高まる場面では、業績の成長持続性が銘柄選定における重要な評価軸となるだろう。最高益更新を計画する銘柄は”株を枕に年を越す”には、最高の選択肢となりそうだ。

【こちらも読む】『日経平均5万円突破の「次」に来るのは…2026年の日本株を左右する「4つの変化」』

「宇野沢茂樹」の名前を不正使用した偽のSNSアカウントが確認されています。投資詐欺等に悪用される恐れがあるため、ご注意ください。SNS等で個人名義の情報発信は一切行っておりません。

【こちらも読む】日経平均5万円突破の「次」に来るのは…2026年の日本株を左右する「4つの変化」