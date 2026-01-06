エヌビディアに「半導体パッケージ基板」を独占供給…TSMCも認める「日本の電子部品メーカー」の名前

世界最大手の半導体企業、エヌビディアに「半導体パッケージ基板」を独占供給している会社が、岐阜県大垣市に存在する。日本が誇る「隠れた世界シェアナンバーワン企業」といえるこの会社を、東洋経済新報社編集委員で、著書に『日本人が知らない!! 世界シェアNo.1のすごい日本企業』がある田宮寛之氏が大解剖する。

半導体パッケージ基板で世界シェア首位

電子部品メーカーのイビデンは半導体パッケージ基板の開発・製造を手がけており、世界シェア約5割で首位。AI半導体の世界最大手エヌビディアに対して半導体パッケージ基板を独占供給していることでも知られる。

パソコンの製造においては、「半導体チップ」をパソコンに直接組み付けるのではなく、半導体チップの入った「半導体パッケージ」をパソコンに組み付ける。

半導体パッケージを製造するには、外部と接触するための電極や配線を備えた基板の上に半導体チップを固定し、ワイヤーで両者を結ぶ。外部からの衝撃やホコリから保護するために樹脂などで封止すると完成だ。

最近はワイヤーを使用せずに半導体チップをパッケージに直接実装するフリップチップ方式が採用されることが増えている。ワイヤーがなければ、その分スペースに余裕が生まれる上に、通電時間を短縮することもできる。イビデンはフリップチップ方式に対応した半導体パッケージ基板でも先行している。

同社の主要顧客は世界最大の半導体メーカー・インテルであり、1996年以降はインテルに納入することで収益を上げてきた。

成長の秘密は「柔軟な業態転換」

イビデンは1912年に岐阜県・揖斐川の水流を利用する電力会社として設立された。当初は電気の販売先が少なかったため、電気の使い道としてカーバイドや肥料製造などの事業を始めた。

1950年代に入って肥料の石灰窒素からメラミン樹脂の合成を開始。そして、このメラミン樹脂からメラミン化粧板を開発し、建材事業に乗り出す。1970年代前半には建材事業が売上高の半分を占めるに至った。当時は建材が主要事業だったのだ。

電子分野への参入では、このメラミン化粧板の技術が大いに役立った。じつはメラミン化粧板に銅箔を貼ると、プリント配線板の材料である銅張積層板ができ上がるのだ。

そして、1980年代にデジタルウオッチ用のプラスチック基板を手がけたことを機に半導体分野に参入。87年にはプラスチック製の半導体パッケージ基板の営業を開始した。

その後、半導体パッケージ基板が大きく伸びたのは、1996年にプラスチック製の半導体パッケージ基板が米インテルのMPU（パソコンの中心的な役割を担う半導体）向けに採用されたためだ。

インテルは1996年に大きな方針転換をした。MPUの主要部品である半導体パッケージ基板を、セラミック製のものからプラスチック製に切り替えたのだ。前年までMPU用の半導体パッケージ基板の大半はセラミック製だったが、プラスチックに変更したことでイビデンは一気に半導体パッケージ基板のトップメーカーに躍り出た。

イビデンは1987年からプラスチック製の半導体パッケージ基板を販売していたが、一部のコンピューターに使われていた程度だった。1995年まではインテルとまったく取引がなかったが、96年には一気に数百万個のパッケージ基板を納入することになった。

データセンター向けのパッケージ基板を強化

イビデンは一時期、スマートフォン向けの半導体パッケージ基板を手がけていたが、競争が激しく低採算であるため撤退した。青木武志会長は、「これからはパソコン向けに加えてデータセンター向けのパッケージ基板を強化していく」と表明している。

現在の通信規格は5Gだが2030年には6Gが実用化する。さらに、メタバース（インターネット上に構築された仮想空間）や生成AIが普及すればデータセンターの需要が高まる。

また、データセンター用のパッケージはパソコン用に比べて付加価値が高い。通常のパソコン用パッケージは8〜10層構造だが、サーバー用になると20層を超えるものが出てくる。

さらに、パッケージ1枚当たりの面積も大きくなる。大きな面積のものを何十層も重ねるには高い技術力が必要で、イビデンは他社に大きく差をつけることができる。

世界最大の半導体企業・TSMCと連携

近年は半導体の電子回路幅がどんどん小さくなり、物理的限界に近づいていると言える。半導体メーカーは戦略を変更し、複数の半導体チップを積み上げる「3次元実装」によって、よりたくさんの電子回路を描こうとしている。

3次元実装を実現するには、それに合った半導体パッケージ基板が必要であるのは言うまでもない。イビデンはこの3次元実装に対応するための研究開発にも力を入れている。

日本政府の誘致でTSMCは日本への進出を決めたが、その一環として2022年6月に、茨城県つくば市に研究所を設置した。

施設の名称は「TSMCジャパン3DIC研究開発センター」。センターには日本の装置・材料メーカー22社がパートナー企業として名を連ねる。イビデンはその1社だが、イビデンが参加したのは、TSMCがイビデンを指名したからだ。

世界最大の半導体製造企業であるTSMCと言えどもイビデンの技術力を認め、イビデンの助けなしに3次元実装の研究を進めることができないのである。

イビデン（4062）

・本社：岐阜県大垣市

・売上高：3694億円

・純利益：337億円

・資本金：641億円

・創業年：1912年

・従業員数：11168人

・上場市場：東証プライム、名証プレミア

（業績は2025年3月期）

