2026年、激変する日本…深刻化する社会問題を深く知るための「必読新書５選」

2026年、日本はどんな社会になっていくでしょうか。

戦争や物価高など連日話題になりますが、じつはいろんな社会問題が深刻化してきています。

・日本は崩れ去ってしまうのか？

・なぜ「移動格差」が生まれているのか？

・親がネット右翼になったどうする？……

現代新書でも、さまざまな角度から社会問題に迫る本が出ており、大きな反響を呼んでいます。

ここでは、そのなかから５つの書目を紹介していきます。

岩城一郎『日本のインフラ危機』

なぜ全国各地で次々に事故が起きるのか?

お金も人も足りない……打つ手はあるのか?

見て見ぬフリはもうできない!

道路、鉄道、水道、インフラ、橋……この国は崩れ去ってしまうのか?

全国民当事者！私たちの暮らしを揺るがす「大問題の正体」を豊富なデータと事例から解き明かす!

「インフラは、どのように造るかだけでなく、どう維持していくかが非常に大事なのです。言葉にするとシンプルですが、簡単なことではありません。

そのことを端的に示しているのが、40年ほど前にベストセラーになった『荒廃するアメリカ』の内容です。アメリカでは1930年代に集中整備されたインフラに対し、その後のメンテナンスに十分な予算を割かなかった。その結果、老朽化が進行し、50年後の1980年代の経済に大きなダメージを与えました。

景気がいい時代に大量のインフラを建設して、多くの人の生活を便利にしたのはいいものの、うまくメンテナンスをしないと、朽ち果ててしまう、あるいは八潮の事故のように崩壊してしまう。

これがインフラの抱える“危機の本質”なのです」――「はじめに」より

〉〉記事を読む『日本はこのまま崩れ去ってしまうのか…意外と気づかない「インフラ危機」本当の実態』

伊藤将人『移動と階級』

この世界には「移動できる人」と「移動できない人」がいる。

日本人は移動しなくなったのか?

人生は移動距離で決まるのか?

なぜ「移動格差」が生まれているのか?

通勤・通学、買い物、旅行、引っ越し、観光、移民・難民、気候危機……

日常生活から地球規模の大問題まで、移動から見えてくる〈分断・格差・不平等〉

独自調査データと豊富な研究蓄積から「移動階級社会」の実態に迫る!

【本書のおもな内容】

●「移動が成功をもたらす」は本当なのか?

●半数弱は自分を「自由に移動できない人間」だと思っている

●5人に1人は移動の自由さに満足していない

●3人に1人が他人の移動を「羨ましい」と思っている

●移動は「無駄な時間」なのか?

●移動は誰のものか?――ジェンダー不平等という問題

●格差解消に向けた「5つの方策」とは?……ほか

〉〉記事を読む『この世界には「移動できる人」と「移動できない人」に大きな格差があるという「深刻な現実」』

鈴木大介『ネット右翼になった父』

ヘイトスラングを口にする父

テレビの報道番組に毒づき続ける父

右傾したYouTubeチャンネルを垂れ流す父

老いて右傾化した父と、子どもたちの分断

「現代の家族病」に融和の道はあるか?

ルポライターの長男が挑んだ、家族再生の道程!

<本書の内容>

社会的弱者に自己責任論をかざし、

嫌韓嫌中ワードを使うようになった父。

息子は言葉を失い、心を閉ざしてしまう。

父はいつから、なぜ、ネット右翼になってしまったのか?

父は本当にネット右翼だったのか?

そもそもネトウヨの定義とは何か? 保守とは何か?

対話の回復を拒んだまま、

末期がんの父を看取ってしまった息子は、苦悩し、煩悶する。

父と家族の間にできた分断は不可避だったのか?

解消は不可能なのか?

コミュニケーション不全に陥った親子に贈る、

失望と落胆、のち愛と希望の家族論!

〉〉記事を読む『父は老いて「ネトウヨ」になった…それは本当に「商業右翼コンテンツにつけ込まれた結果」だったのか？ 疑問がよぎった理由』

橋本健二『新しい階級社会』

「中流幻想」ははるか彼方の過去の夢。1980年前後に始まった日本社会の格差拡大は、もはや後戻りができないまでに固定化され、いまや「新しい階級社会」が成立した。前著『新・日本の階級社会』により、日本社会の実態を客観的な調査データに基づいて明らかにしてみせた著者が、2022年の新たな調査を元に提示する衝撃の第2弾。

〉〉記事を読む『このままでは日本は滅ぶ！…未曾有の危機から救う「最善の方法」』

今井悠介『体験格差』

習い事や家族旅行は贅沢?

子どもたちから何が奪われているのか?

この社会で連鎖する「もうひとつの貧困」の実態とは?

日本初の全国調査が明かす「体験ゼロ」の衝撃!

「昨年の夏、あるシングルマザーの方から、こんなお話を聞いた。

息子が突然正座になって、泣きながら「サッカーがしたいです」と言ったんです。

それは、まだ小学生の一人息子が、幼いなりに自分の家庭の状況を理解し、ようやく口にできた願いだった。たった一人で悩んだ末、正座をして、涙を流しながら。私が本書で考えたい「体験格差」というテーマが、この場面に凝縮しているように思える。

(中略)

私たちが暮らす日本社会には、様々なスポーツや文化的な活動、休日の旅行や楽しいアクティビティなど、子どもの成長に大きな影響を与え得る多種多様な「体験」を、「したいと思えば自由にできる(させてもらえる)子どもたち」と、「したいと思ってもできない(させてもらえない)子どもたち」がいる。そこには明らかに大きな「格差」がある。

その格差は、直接的には「生まれ」に、特に親の経済的な状況に関係している。年齢を重ねるにつれ、大人に近づくにつれ、低所得家庭の子どもたちは、してみたいと思ったこと、やってみたいと思ったことを、そのまままっすぐには言えなくなっていく。

私たちは、数多くの子どもたちが直面してきたこうした「体験」の格差について、どれほど真剣に考えてきただろうか。「サッカーがしたいです」と声をしぼり出す子どもたちの姿を、どれくらい想像し、理解し、対策を考え、実行してきただろうか。」――「はじめに」より

〉〉記事を読む『「息子が突然正座になって泣きながら…」多くの人が知らない「体験格差」の厳しい実態』

