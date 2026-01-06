「トランプのベネズエラ攻撃」を非難する中国、だがその裏で描く深謀遠慮

アメリカよ、お前もか

2026年の正月早々、世界の太平の眠りを覚ます破天荒な「トランプ外交」炸裂である。

1月3日、アメリカが南米ベネズエラに対して、「絶対的な決意作戦」（Operation Absolute Resolve）を敢行。航空機150機以上を投入して、首都カラカスを含むベネズエラ北部各地の軍事施設などを爆撃した。加えて、ニコラス・マドゥロ大統領夫妻を「拉致」して、ニューヨークまで運び込んでしまった。まさに「大国のエゴ」剥き出しの行為が起こった。

「大陸のエゴ」と言えば、中国は2016年7月、南シナ海に関する中国の領有権主張には法的根拠がないとする常設仲裁裁判所（ハーグ）の判決を、「そんなものは紙くず同然だ」と嘯（うそぶ）いた。そして現在、訴え出たフィリピンに対して、南シナ海でますます威嚇をエスカレートさせている。

ロシアは、周知のように2022年2月24日、隣国ウクライナに侵攻し、まもなく丸4年が経つが、停戦する気配は見られない。それどころか、国際法を無視して戦争を続ける根拠を勝手に「正当化」し、開き直っている。

そして今度は、「アメリカよ、お前もか」である。主権国家であるベネズエラを勝手に爆撃し、かつ国家元首夫妻をさらっていくなど、国際法違反も甚だしい。

これが殺人及び拉致事件でなくて、一体何だというのだろう？ ドナルド・トランプこそ、国際法廷で裁かれるべき極悪犯罪人である。

よぎる岩倉使節団に送られた言葉

私は、今回の一報を聞いて、19世紀後半の「ビスマルクの箴言（しんげん）」が頭をよぎった。

1868年に明治維新を成し遂げた日本の新政府は、岩倉具視（ともみ）外務卿（外務大臣）を中心とする「岩倉使節団」を編成。1871（明治4）4年11月から1873（明治6）年9月まで、2年近くにわたって米欧12ヵ国を視察した。

この視察の白眉（はくび）が、1873年3月15日、最も手本にしたいと思っていたプロイセン王国のオットー・フォン・ビスマルク宰相と会見したことだった。プロイセンを大国に押し上げた鉄血宰相である。

会見で、様々な質疑応答を行った後、ビスマルク宰相が「一つ忠告しておきたい」と前置きして切り出した。

「現在、世界各国は親睦礼儀をもって交流しているが、それは表面上のことである。実際には弱肉強食が横行しているのだ。（中略）

そのため日本は、万国公法（国際法）を気にするよりは、富国強兵を行い、独立をまっとうすることを考えるべきだ。大国というのは、自分たちが不利になると、公法に変わって武力を行使するものだからだ」

明治日本は、この箴言をしかと銘心して、富国強兵策に乗り出したのである。そして、日本の行く手を阻むものがあると、日清戦争、日露戦争、満州事変、日中戦争、太平洋戦争と、次々に戦争を仕掛けて正面突破を図っていった。

中国政府が発信した正論

だがいまや、正面突破を行っているのは、米・中・ロの「3大国」である。その他の国々は、「3大国」のはざまで汲々（きゅうきゅう）としているばかりだ。加えて、「国際法の守護神」たる国連は、「大国の横暴」に対して、安全保障理事会で非難決議さえ可決できない有り様だ。

今回の「トランプの暴挙」を受けて、ある日本の国際政治専門家が述べていた。

「ベネズエラは日本から見て地球の反対側にあるので、アメリカの軍事行動の影響はほとんどない」

果たしてそうだろうか？ 私は、むしろ日本と東アジアに、少なからぬ影響を及ぼすと見ている。

なぜなら、今回のベネズエラの一件で、大国の一角である中国が「目覚める」かもしれないからだ。

まずは、中国の表向きの反応を見てみよう。中国外交部は、1月4日午後に緊急声明を発表した。

「中国はアメリカが、マドゥロ大統領夫妻を強制的にコントロールし、国外に移送したことに対して、深い懸念を表明する。アメリカの行為は、明らかに国際法と国際関係の基本準則に違反しており、『国連憲章』の主旨と原則にも違反している。

中国は、アメリカがマドゥロ大統領夫妻の身の安全を確保し、速やかに釈放することを呼びかける。そして、ベネズエラ政権の転覆を停止し、対話と交渉による問題解決を求める」

このように、中国外交部は「正論」を吐いた。中国を代表する国際紙『環球時報』の胡錫進元編集長も、早くも1月3日の晩に、自身のSNSに長文をアップ。それは、こんな文章で締めくくられている。

＜国際世論は、常に一つの大きな共通認識を持っている。アメリカがベネズエラに対して取った行動は、「毒物販売に打撃を加える」というのはただの口実で、トランプが本当にやろうとしているのは、ラテンアメリカを新たにコントロールし、トランプ版の「モンロー主義」を奉ることだ。アメリカはベネズエラの左翼政権に手を入れ、ラテンアメリカ全体に「鶏を殺して猿への見せしめにする」（一罰百戒）ことを行おうとしているのだ。

アメリカがベネズエラに侵入したのは、2026年が始まった時であり、このことは、国際法がこの一年、さらに脆弱になっていくことを暗示している。思うに、アメリカの3日の軍事行動は、ロシアとウクライナ戦争が停戦する可能性を弱め、かつ中東の各方が停戦協議にはない行動を取る動機を増すことになるだろう。

アメリカは、打撃を加えたい相手に打撃を加え、捕まえたい相手を捕まえる。そんな世界になって、一体誰が国際法を正当なものだと信じるだろうか？＞

現場から伝えられる混乱の数々

さらに、1月4日のCCTV（中国中央広播電視総台）の『新聞30分』（昼12時〜12時半のニュース番組）では、多くの時間を割いて、ベネズエラからの「実況中継」を行った。担当したのは、3人のCCTVの首都カラカス駐在特派員である。

ベネズエラに3人も特派員を置いているところからして、日本の大手メディアとは雲泥の違いがある。そして彼らが伝えていたのも「悪のアメリカ」だった。

冒頭、ベネズエラのデルシー・ロドリゲス副大統領の「怒りの声」を伝えた。

「われわれはニコラス・マドゥロ大統領及びシリア・フローレンス夫人の即時釈放を要求する。マドゥロはベネズエラの唯一の大統領である。われわれは絶対に他国の植民地には戻らない」

続いて、カラカスの雷湘平特派員が伝えた。

「ベネズエラ国民は、アメリカに国家の主権を侵害されたことを懸念し、批判しています。爆撃があった近くに住むマンヌアイア氏に話を聞きました。

『夜中の2時に突然、人々の叫び声で目を覚ました。早く逃げろ！ われわれは侵略を受けた！ それで攻撃を受けたのだと知った』

空襲を受けた後、現地の生活やサービスはストップされました。水も電気もガスもストップです。衛星を使ったナビゲーションシステムも中断されました。インターネットも使えません」

二人目の廖開迪特派員（女性）は、商店街の前からレポートした。

「このように、店舗の多くは閉まったままです。市民は大変な目に遭い、薬局とスーパーに大行列を作っています」

三人目の劉旭特派員は、広場の前からレポートした。

「アメリカ政府に抗議する集会が、各地で起こっています。デモの参加者のマルク氏に聞きました。

『武力干渉は非常に危険な行為だ。トランプと米国務省はやっていることがメチャクチャだ。彼らのわが国への指摘には何の根拠もない。アメリカの意志を他国に強制することは、本当に情けないやり口だ。歯がゆいし、危険極まりない』

石油の９割近くを中国に輸出

同じくデモの参加者であるニーウェン氏にも聞きました。

「私はアメリカの覇権主義に抗議する。アメリカの目的は、わが国の石油資源を奪い取ることだ。（アメリカの）大富豪たちが石油利権でカネ儲けしたくて、ベネズエラに空爆したのだ。彼らは覇権主義を見せつけて、われわれを完全にコントロールしようと企図している」

以前、アメリカ海軍に勤務していたという老兵のウェイジエン氏にも聞きました。

『（アメリカの）ベネズエラに対する軍事的な侵入は、トランプが関わったエプスタイン疑惑や、悪化しているインフレ、国民負担が増す医療費などから（アメリカ）国民の注意力をそらし、分断するためにやっているのだ』」

映像が北京のスタジオに戻ると、CCTVの往年の人気ナンバー1アナウンサー・胡蝶女士が、厳しい声色で述べた。

「国連及び世界の多くの国々が、アメリカの行為は国際法違反であると譴責（けんせき）しています。ロシア、イラン、フランス、EU、キューバ、ブラジル、チリ、メキシコ……。これらの国々が、アメリカに対して行動を起こそうと呼びかけているのです」

習近平主席も、１月５日に行ったアイルランドのマイケル・マーティン首相との首脳会談で、こう強調した。

「昨今の世界は混乱に交錯しており、一国覇権行為は国際秩序をひどく打撃している。各国はすべて、他国の国民が自主的に選択した発展の道を尊重しなければならない。国際法及び国連憲章の主旨と原則を遵守しなければならない。大国はなおさら先頭に立たねばならない」

このように中国は現在、「正論」を吐き続けることによって、アメリカを非難し続けている。

背景にあるのは、中国とベネズエラの蜜月関係である。中国の報道によれば、ベネズエラの推定石油埋蔵量は世界全体の17・5％で、世界一を誇る。そしてその採掘量の9割近くが中国にわたっている。

昨年1月から10月までの両国の貿易額は53億4500万ドルに上る。中国からベネズエラが前年比10％増の44億2000万ドル、ベネズエラから中国が前年比31・7％減の9億2500万ドルである。日々平均30バレルの石油が中国に渡っていて、これは中国の総輸入量の約6％にあたる。

中国との「ズブズブの関係」

中国はベネズエラに、これまで600億ドル以上の貸し付けを行っており、残余額も200億ドル以上に上る。広州とカラカス間のベネズエラ航空の直航便も、2024年10月に開通している。

このように、両国は俗に言う「ズブズブの関係」を築いている。それをトランプ大統領は1月3日（アメリカ東部時間）、こう豪語した。

「ベネズエラの政権の移行が実現するまで、アメリカがベネズエラの国家運営を行っていく。他の何者かが関与し、これまで長年にわたって続いてきた状況の再発を防ぎたいからだ。

われわれは今後、グループを作ってベネズエラを運営していく。石油施設もわれわれが再建する」

この発言は、中国からすれば、「これまで中国が握っていたベネズエラの石油利権を、これからはアメリカがいただく」と言っているに等しい。そのため、当然ながら不愉快なわけだ。

それでは中国が、アメリカに対して真剣に拳（こぶし）を振り上げているかと言えば、私にはそうは見えない。

中国からベネズエラという「各論」を見た場合には、上記のように憤懣（ふんまん）やるかたない。しかしながら、「総論」で俯瞰（ふかん）すると、トランプ大統領率いるアメリカは、もしかして中国にとって「望ましい方向」に向けて動き始めたかもしれないのである。

ドナルド･トランプのドンロー主義

トランプ大統領は、こうも述べている。

「アメリカは『モンロー主義』を超え、いまや『ドンロー主義』と呼ばれている」

「モンロー主義」とは、1823年にアメリカのジェームズ・モンロー大統領が打ち出した外交政策のことだ。モンロー大統領は、連邦議会での演説でこう述べた。

「アメリカ大陸へのヨーロッパ諸国の干渉を認めない。その代わりに、アメリカもヨーロッパの政治に干渉しない」

アメリカは伝統的に「モンロー主義」を貫いてきたため、20世紀前半に第1次世界大戦が起こった時も、第2次世界大戦が起こった時も、当初は参戦を渋った。アメリカ国民の民意も、「参戦する必要はない」だった。その後、紆余曲折を経て参戦したのだ。

第2次世界大戦後、ヨーロッパもアジアも戦争で荒廃したことや、ソ連の台頭などから、アメリカが覇権国家として「世界の警察官」を担うことになった。ソ連が1991年に崩壊してからは、「唯一の超大国」として世界に君臨した。

ところが、今世紀になって「世界の警察官」が、徐々に億劫（おっくう）になっていく。それで2013年9月、バラク・オバマ米大統領が「アメリカはもはや世界の警察官ではない」と宣言した。共和党のトランプ政権になったら、こうした傾向は一層顕著になったというわけだ。

前述の「ドンロー主義」とは、「モンロー＋ドナルド（トランプ）主義」の略称である。トランプ大統領は改めて、「今後はトランプ式のモンロー主義を行っていく」と宣言したのである。

中国側の今後の狙い

では、「ドンロー主義」とは何なのか？ その特徴を示しているのが、先月4日にトランプ政権が発表した「国家安全保障戦略」（NSS）である。そこには、次のように記されている。

＜あらゆる取り組みにおいて、アメリカを最優先する 。西半球におけるアメリカの優位性を回復し、アメリカ本土を守り、アメリカの重要地域へのアクセスを保護していく。

西半球におけるわれわれの目標は、「結束と拡大」に集約される。西半球の既存の友好国と連携して、移民管理・麻薬流通阻止・陸海における安定と安全の強化を図っていく。西半球における経済・安全保障面での最良のパートナーとしてのアメリカの位置付けを高めていく＞

このように、「トランプのアメリカ」は、アメリカ大陸を取り囲む西半球の防衛に集中したいのである。それで手始めに、一番目に付く「反逆国」ベネズエラを叩いたというわけだ。

これを中国から見ると、「トランプのアメリカ」とはディール（取引）ができると判断するだろう。すなわち、アメリカにこう持ちかけるのだ。

「トランプ大統領が主張するように、ベネズエラの国家運営も含めた西半球の事柄については、アメリカにお任せする。その代わり、東半球のことについては、中国に任せてもらいたい。

とりわけ、台湾は中国の不可分の領土だ。これから統一を進めていくので、中国の内政には干渉しないでもらいたい」

トランプ大統領は、昨年10月30日に韓国で行った米中首脳会談で、習近平主席に「来年（2026年）4月に北京を訪問する」と明言した。

習近平主席が4月の北京会談で、トランプ大統領に言いたいこととは、まさにこれなのである。

日本は危機感を持つべきだ

習近平主席は、国家主席になって3ヵ月後の2013年6月7日、8日、オバマ大統領との初めての首脳会談で、「新型の大国関係」というオブラートに包んで、「米中太平洋二分割論」を提案している。その時は、オバマ大統領が相手にしなかったため、やがて雲散霧消した。

それを、今年4月のトランプ大統領との北京会談で再び提唱し、「米中ビッグディール」を成立させようと、虎視眈々と狙っているのである。

その意味では、中国にとってトランプ政権のベネズエラ攻撃は、「悪い話」ばかりではないのだ。

５日にある中国の関係者に聞くと、こう答えた。

「今回のベネズエラ侵攻は、言ってみればアメリカにとってのウクライナ戦争のようなものだ。今後少なくとも数年は、ベネズエラ及びその近隣諸国との『泥沼の戦争』にハマっていくだろう。それだけ中国は、東アジアでフリーハンドになるというものだ」

このように見てくると、「悪い話」なのは、むしろ日本である。日本外交の基本ラインの一つである「法の支配」が、同盟国のアメリカによってブチ壊された。その上、東アジアにおける中国の「覇権取り」のきっかけになる可能性もあるのだから。

まったくトランプは、とんでもない愚挙をしでかしたものだ。

