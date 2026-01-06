50代からのセカンドキャリア。55歳女性が「スキマバイト」でコールセンター、レジ、接客をしてわかったこと

スキマバイトの60歳以上利用者は30万人超え

アプリで働きたい仕事を選び、履歴書・面接なしですぐに働くことができる、スポットワークやスキマバイト。勤務後すぐにお金を受け取ることができるのもメリットで、令和の新しい働き方としてすっかり定着した。

株式会社タイミーによると、60歳以上の働き手は、2025年4月時点で約30.8万人。前年同月比の約1.9倍だ。

また、ワーカー（勤務経験あり）の内最高齢は90歳。一方でアンケート調査に協力したシニアワーカーの約半数が、「タイミー利用以前は希望の仕事に就けなかったことがある」と回答する。

履歴書や面接が不要なスポットワークが注目されるのは、年齢に縛られずに自分の条件にあった柔軟な働き方が可能だからだろう。

経理事務として働きながらスキマバイト

80代の母親と2人暮らしの愛知県在住のミサさん（仮名・55歳）は、サラサラの髪をひとつにきりっとまとめ、長身でスレンダーな女性だ。簿記の資格を保有し、現在飲食関連企業で経理事務として働きながら、ライフワークである健康に関する勉強を続ける。スキマバイトアプリ「タイミー」も併用し、「おもしろそう！」な仕事をみつけると応募し、働いてみる。そんな忙しいながらも充実した毎日を過ごしている。

「やりたいことがみつからない」という人も多い中、ミサさんはどのようにして趣味と仕事を両立させ、いきいきとした日々にたどり着いたのだろうか。その半生を振り返ってもらった。

「35年前、短大卒業後に就職したのはエンジニア系の企業でした。営業事務の仕事をしていたのですが、30代前半の頃に大失恋をしまして……」（ミサさん・以下同）

結婚を考えていた彼との別れで、失意の中にいたミサさんに、親が勧めたのが資格取得だった。

「『時間もあることだし、簿記の勉強でもして資格を取ったら？ 結婚してもしなくても、ずっと働けるっていいわよ』との言葉に、それもそうだな、と思えて簿記2級を取りました。

今は、平日1日4時間経理事務として働きながら、自分の時間をしっかり確保しています。社長さんがとても理解があって、社員ひとりひとりの話に耳を傾けてくださる方なんです」

「まるで大人のキッザニア」

確保した自分の時間は、生化学の勉強や、価値観を共にし、将来を作る仲間との活動に励む。メインの仕事を短時間に抑えている分、足りない分や余った時間に、スキマバイトアプリの「タイミー」を活用し、興味のある仕事にもチャレンジしている。やりたいことをやりながら、時間がある時に稼げる使い勝手の良さが気に入っているという。

「タイミーを初めて利用したのは2年前。知り合いのお子さんが使っていて興味を持ったのがきっかけです。最初のバイト先は高級寿司店で、洗い物をしたり、お寿司を運んだり。まかないにおいしいちらし寿司が出て、うれしくって。その後、続けて同じ店で4〜5回は働きましたね。タイミーのよさは、自分の予定を優先しながら収入を増やせるのもありがたいけど、まるで“大人のキッザニア”のようで、知らない世界をのぞける楽しさもあるんです」

自分の都合に合わせて、興味のある仕事に応募できるスキマバイト。ミサさんは、寿司店のほかにも雑貨店やスーパーのレジ、コンサートスタッフなど、気になる仕事をみつけたらフットワーク軽く応募するように。まさに“大人のキッザニア”感覚で働いている。

「スーパーのレジは、3店ほど行きました。各スーパーによってレジの仕様が違うので、電子マネーの種類や、QRコードやバーコードなどの支払い方法、ポイントの扱い方などは混乱することもありました。基本的には現金を扱わないキャッシュレス専用のレジを担当させてくれるのですが、お客さまから見ればいち店員。年配の方から電子マネーやクーポンの使い方を聞かれることもあって……」

会計時、スマホの操作に戸惑い、後ろに並んでいるお客さんがイライラ……といったシーンを日常的に見かけるだけに、店のシステムに不慣れな「スキマバイト」の立場ならば、こうした事態に遭遇することもあったのではないだろうか。

「困った時に社員さんを呼ぶボタンがあるんです。それを押せばすぐに駆けつけて、一緒に対応してくれます。ごくたまに対応に困るお客さまもいますが、近くの社員さんが、解決方法を提示してくれます。どのスーパーも、そのあたりはとても手厚かったので、そんなに心配はいらないと思いますよ」

「経験者」に求められること

ミサさんは、タイミーでコールセンターの仕事もしたことがあるという。カスタマーハラスメントなどの話題も豊富な世の中、クレーマーからの電話などは、実際のところはどうなのだろうか。

「私はカスハラに遭ったことは一度もありません。コールセンターのお仕事は、基本的に『トークスクリプト』というマニュアルがあって、フォーマットが決まっています。テレビショッピングなど通販番組のお客さんは、お年寄りの方が多いので、想定質問や回答などもきっちり用意されていて、たとえば食品の場合は、『こちら食品でございますので、一度ご注文いただくとキャンセルできませんのでご了承ください』など、言わなきゃいけないこともあるんです。

ところがうっかり言い忘れてしまうこともあって……。そんな時もキツく責められることは一度もありませんでした」

コールセンターでも、「上の人を出せ」などの威圧的な客に対し、「上司」なる人はその場にいなくても、どう対応すべきかのフォロー体制は整っているという。コールセンター勤務が不安な人も聞きたかったであろう、リアルな体験談だ。

「レジ打ちもコールセンターも、昔一度だけやったことがあったんです。タイミーの応募条件に『経験者』とあって、ちょっと迷ったんですが、かなり昔とはいえ、やったことはある。経験者は経験者だ！ 応募しちゃえって。私、けっこう図々しいタイプなのかもしれません（笑）。

実際、レジに関しては、機械化がとても進んでいて、普通に社会生活を送っている方ならできると思いますし、コールセンターもお話ししたようにバックアップ態勢がきちんとしているので、あまり心配することはありません。

やってみようかな、と思ったら、1回だけやってみる、ダメだったら次から申し込まなければいいだけのこと。『とりあえず1回』、それができるのが、スキマバイトアプリのいいところだと思います」

◇30年前に一度の経験でも、「やったことがある」と一歩踏み出す。その小さな勇気が、ミサさんの世界を広げてきた。

年齢を重ねるほど、初めてのことには慎重になりがちだが、スキマバイトは「合わなければ次から選ばなければいい」という出口を用意してくれる。

50代からのセカンドキャリアに必要なのは、完璧な準備よりも「まず1回」の勇気なのかもしれない。

