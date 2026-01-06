カスタマイズオプションも充実化

BMWグループは、高性能車ブランドのアルピナを完全子会社化し、今後の方針を明らかにした。これから投入する新モデルは「最高のパフォーマンスと優れた快適性のユニークなバランス」に焦点を当てるとしている。

【画像】上質でありながらスポーティな走りを堪能できるアルピナモデル【B8 GTとD3ツーリングを詳しく見る】 全51枚

アルピナはおよそ60年にわたり、BMW車をベースとした高性能モデルで名を馳せてきた。両社は長年協力関係にあったが、2022年にBMWがアルピナを買収。創業一家であるボーフェンジーペン家との合意により、2025年末まで独立した事業体として運営を続けたが、今年初めから「独立した高級ブランド」として再始動し、新たにロゴマークを公開した。



『BMWアルピナ』のロゴマーク BMW

『BMWアルピナ（BMW ALPINA）』と命名されたこのブランドは、BMWグループにおいてBMW、ミニ、ロールス・ロイスと並ぶ位置付けとなる。初期段階では「ブランド活性化」に注力するため、今後の製品計画に関する詳細はまだ明かされていない。BMWグループは、ポールスター出身のマクシミリアン・ミッソーニ氏をBMWアルピナのデザイン責任者に指名している。

重要な点は、BMWアルピナと、BMWのM部門が引き続き差別化されることだろう。将来の方向性についてBMWは「BMWアルピナブランドの核心は、最高のパフォーマンスと卓越した快適性の独自のバランス、そして特徴的なドライビング特性にあります」と述べた。

さらに、高級素材とクラフトマンシップに焦点を当てたカスタマイズオプションも用意され、「パフォーマンス、快適性、個性において妥協することなく、非凡を追求する愛好家向けの特別な存在となる」という。

新しいロゴマークは、1970年代にアルピナが開発した非対称デザインに着想を得ており、同社の歴史と未来を結びつける意図がある。