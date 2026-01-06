女子プロ、“FW1本”の選手が増えている！セッティングのトレンドを解説

ベテラン、中堅、初優勝した選手まで。女子プロのセッティングには、鹿又も驚く新しいトレンドがあった！※選手の成績やデータは10月11日現在

セッティングが「男子プロ化」した！？

今季の女子ツアーで活躍している約20人のセッティングを見て、いちばん驚いたのはフェアウェイウッドが1本だけの選手が約4割もいたことです。数年前であれば3、5番はもちろん、7番や9番ウッドを使う選手も多かった。しかし、今季好調の神谷そら選手、菅楓華選手、稲垣那奈子選手などは3番ウッドしか入れていません。

その要因としては、女子プロのヘッドスピードが速くなったことがあげられます。年間の平均飛距離を調べると2017年は、平均飛距離250ヤード以上の選手が6人でしたが、2025年は12人もいます。スピード、パワーが上がったことでショートウッドよりもユーティリティや5番アイアンのほうが、グリーンを狙いやすくなった。女子プロのセッティングが、男子プロに近づいてきたといえるでしょう。

ドライバーは「TR」。3Wだけ前作

「ZXiシリーズ」で唯一450ccのドライバーで、重心距離がもっとも短い「TR」。ドライバー、UT、アイアンは最新モデルだが、3Wだけは前作を継続使用している。

3Wの打球痕

200ヤードを超える長い距離の2打目は、3Wのみで対応。打球痕はややヒール寄り

SETTING

ドライバー：ダンロップスリクソン ZXi TR（ロフト角/9度、シャフト/テンセイプロブルー1K・50-S）

3W：ダンロップスリクソン ZX MkⅡ（ロフト角/15度）

3、4、5UT：ダンロップスリクソンZXi（ロフト角/19、22、25度）

#6-PW：ダンロップスリクソンZXi5（シャフト/N.S.プロ850GH neo･S）

GW・AW・SW：クリーブランドRTZ（ロフト角/48、54、58度）

パター：オデッセイ トライビーム#2

菅楓華

●すが・ふうか/2005年生まれ、宮崎県出身。「ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン」優勝。ニトリ所属。

ツアーNo.1の飛ばし屋は「◆◆◆」

クラブ契約フリーの神谷は、ドライバーも3Wも「エリートトリプルダイヤモンド」を使用。ドライバーの平均飛距離は262ヤードでツアーNo.1。

3Wの打球痕

打球痕がやや上下に広がっていて、3Wの球の高さを意図的にコントロールしている

SETTING

ドライバー：キャロウェイエリートトリプルダイヤモンド（ロフト角/9度、シャフト/ベンタス ブラック･5-X）

3W：キャロウェイエリートトリプルダイヤモンド（ロフト角/15度）

3UT：キャロウェイAPEX UW（ロフト角/19度）

4UT：タイトリストGT3（ロフト角/21度）

#5：キャロウェイXフォージドスター

#6-PW：キャロウェイXフォージド（シャフト/ダイナミックゴールド105・S200）

GW・AW・SW：タイトリストボーケイSM10（ロフト角/48、54、58度）

パター：オデッセイAi-ONEジラフビームジェイルバードミニ

神谷そら

●かみや・そら/2003年生まれ、岐阜県出身。今シーズンは2勝をあげる。郵船ロジスティクス所属。

試打・解説＝鹿又芳典

●かのまた・よしのり/多くのゴルフメディアで活躍する人気クラブコーディネーター。現役ツアープロのクラブ調整やサポートだけでなく、ジュニアゴルファーの育成にも注力している。

構成=野中真一

写真=小林司、高木昭彦、荒木大然

撮影トーナメント＝ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープン