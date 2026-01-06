本命モデルは遅れて2026年早々にデビュー!?

トヨタは2025年12月17日、ミドルクラスSUVの「RAV4」をフルモデルチェンジしました。

先代よりもさらに力強いエクステリアデザインが目を引く新型RAV4ですが、どのような進化を遂げたのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ これがトヨタの「新型RAV4」です！ 画像で見る（30枚以上）

今回の全面刷新で6代目となる新型では、5代目で刷新したRAV4ならではの走りをさらに追求し、デザインや機能性を大きく高めています。進化のカギは、RAV4の「知能化」です。

それでは、ボディサイズから比較していきましょう。

先代のZ・G・Xグレードは、全長4600mm×全幅1855mm×全高1685mmです。新型では同じような標準タイプとなるモデルに対しトヨタでは「CORE（コア）」と呼びます（カタログ表記は「Z」）。

COREのボディサイズは全長・全幅共に先代と同じ4600mm×1855mm、全高はHEV（ハイブリッド車）が1680mmと現行型より5mm低く、PHEV（プラグインハイブリッド車）は先代と同じ1685mmです。

パワートレインはHEVとPHEVの2本立てに生まれ変わりました。PHEVは少し遅れて、2025年度内の発売を予定しています。

先代で選択できた2リッターの純ガソリンエンジンは廃止されました。同様の変化は「カローラ」シリーズなどでも起きており、これからのトヨタの基本的な進化の過程となっていくのでしょう。

また、先代RAV4においてオフロード向けのタフなグレードとして人気を集めた「Adventure（アドベンチャー）」は新型でも健在。

先代Adventureが全長4610mm×全幅1865mm×全高1690mmのボディサイズでしたが、新型RAV4のAdventureでは全長4620mm（＋10mm）×全幅1880mm（＋15mm）×全高1680mm（−10mm）と、よりアグレッシブな大きさへと進化しています。

こちらもパワートレインから純ガソリンエンジンは無くなりHEVへと一本化されましたが、オフロード走行も苦にしない、冒険心をかき立てる走りは、先代よりもさらに強調されています。

12月に発売された新型RAV4の価格（消費税込み）は、Zが490万円、Adventureが450万円。ともに駆動方式はE-Four（電気式4WD）のみの設定となっています。

ガソリン車がなくなったことで、残念ながら300万円台のモデルは消滅してしまいました。

そして期待したいのが、新たに設定される「GR SPORT」グレードです。こちらもPHEV同様に2025年度内の発売を予定しており、価格はまだ明らかにされていません。

GR SPORTのボディサイズは全長4645mm×全幅1880mm×全高1685mmと新型RAV4の中で最も大きく、パワートレインにシステム出力320馬力を誇る高性能なPHEVを搭載するといいます。

PHEVは先代よりも大きくEV航続距離を伸ばしており、一度の充電で150kmを走れるまでに進化しています。モーター出力は12％も向上しました。

室内ではインパネ上面を40mm低く配置。運転席からの見晴らしがよくなり、ボディの四隅を捉えやすくなりました。

オフロード走行で必要なクルマの大きさを感じ取りやすくなり、オンロードでの運転のしやすさとオフロードでの高い操作性が両立されています。

このほか、COREグレードのシフト操作方法が、先代と少し変わりました。指先だけで操作できるエレクトロシフトマチック（一方向操作方式）は、アーバンスタイルのSUVにピッタリです。

ラゲッジ容量は現行型の733リットルから16リットルアップの749リットル。SUVとして必要な積載性も、しっかりとレベルアップしています。ボディサイズはほぼ同じですが、ラゲッジ容量が大きくなっているのは大きな進化です。

そして最大の進化のポイントは、ソフトウェアプラットフォームの「Arene（アリーン）」をトヨタ初採用した点にあります。

これまでのコネクティッドナビ対応「ディスプレイオーディオPlus」に代わり、搭載される新世代マルチメディアは、ホーム画面のカスタマイズを可能にし、操作性を向上させました。

画面は待望のナビとオーディオを両方表示する2画面化（2分割表示）が可能になっており、エアコンやシートヒーターなどの操作もマルチメディア上で可能です。

※ ※ ※

既に初期受注枠がいっぱいになり、受注停止になっているお店も増えてきているという新型RAV4。

とあるトヨタディーラーへ2025年末に確認したところ、納期はおよそ3〜6か月程度で、メーカーオプションの20インチタイヤアルミホイールセットを装着すると、納期が長くなる傾向にあるとのことでした。

ただし地域や各ディーラー網によって状況も異なることが予想されることから、新型RAV4が気になる人は、一刻も早く販売店に赴いたほうが良いでしょう。

価格アップをしても人気は衰えていないRAV4。2026年早々に追加されるGR SPORTとPHEVの発表からも目が離せません。