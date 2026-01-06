●午前中は雲が目立つも、午後は日ざしがしっかり届き洗濯日和に

●よく晴れても、日中はこの時期らしい寒さ

●空気の乾燥が進む予想。火の取り扱いには十分注意



＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

昨夜から日本海側を中心に、寒気の流れ込みに伴う雲が広がっていますが、西日本では太平洋側ほど晴れ間が出てきています。





この先、日本周辺の冬型の気圧配置は解消され、県内は西から張り出す高気圧に覆われる予想です。

日中は日ざしもしっかり届き、きょう6日(火)は洗濯日和となりそうです。





あす7日(水)も比較的天気は穏やかですが、あさって8日(木)からは再び強い寒気の流れ込みにより、すっきりしない空模様が続く見通しです。きょう6日(火)の日ざしを有効活用して、洗濯物の外干しなどを済ませておくといいでしょう。







午前中はところどころ雲が広がるでしょう。午後になるほどよく晴れて、雲のほとんどない快晴のところも出てくる予想です。

一方、きょう6日(火)は空気の乾燥が進みます。暖房器具の火の取り扱いなど十分ご注意ください。

日中の最高気温は各地11度前後。

よく晴れるわりに気温の上がり方は鈍く、きのう5日(月)より2～3度ほど低くなりそうです。

あす7日(水)も概ね晴れますが、あさって8日(木)、そして週末の10日(土)ごろに天気がぐずつく見込みです。

また強い寒気の流れ込みで、最高気温が一桁止まりの体に堪える寒さも度々やってくる予想です。

特に今週末からの3連休は、日に日に寒さが増し、一時 雪が舞う可能性もあります。入念な寒さの対策を続けていきましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 秋山幸輝）