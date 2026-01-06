1月6日の運勢第1位は牡羊座！　今日の12星座占い

あなたの今日の運勢はどうなっている？ どんなラッキーな出来事が起こる？ 12星座占いランキングでさっそくチェック!!

★第1位……牡羊座

今日は頭も体も軽やかに動き、普段以上の力を発揮できる日。まずは「やらなきゃ」ではなく、「やりたいこと」を優先してみてください。直感で「これだ！」と思ったことにすぐ取りかかってOK。次の行動は動きながら決めていきましょう。

★第2位……射手座

相手の気持ちや考えが自然と理解できる日。確信を持って向き合えることで、心の中にあった不安がゆっくりと自信へと変わっていくでしょう。ただそばにいるだけでも、言葉を交わさなくても、お互いに触れ合う時間が、二人の恋をさらに温めるきっかけになります。

★第3位……獅子座

今日はあなたの決断力が、いつも以上に輝きを放ちます。「これが私のやり方だ」と、あなたのスタイルや信念を貫き通してください。そのまっすぐな姿勢は、周りの人たちの心を動かし、きっと深い尊敬や高い評価を勝ち取れるでしょう。

★第4位……乙女座

これからの恋に対して、理想や方向性が見えやすくなるタイミング。｢こういう関係でいたい｣というビジョンを持つことで、迷いが減り、行動にも自信が宿ります。理想は現実を導く力になります。あなたの中の恋の軸を信じてOKです。

★第5位……牡牛座

今日は、意見の食い違いに対して慎重な姿勢が吉。相手の案に不安を感じる場面があっても、頭ごなしに否定せず「そういう考え方もあるね」と一度受け止めてみて。正解を急がなくて大丈夫。対話を通して互いに視野を広げられる貴重な時間になりそうです。