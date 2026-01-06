『相棒 season24』第11話 あの“女子大生探偵”が再登場 かつてない“特命捜査”
シリーズ誕生25周年を迎え、杉下右京（水谷豊）×亀山薫（寺脇康文）の“黄金コンビ”が通算11シーズン目に突入するテレビ朝日系連続ドラマ『相棒 season24』（毎週水曜 後9：00）の第11話が、7日に放送される。あの“女子大生探偵”が再登場し、前代未聞の事件の幕が上がる。
【場面カット】再登場を果たした女子大生探偵
亀山薫（寺脇）は、数年前に政治家宅の金塊を巡る事件で知り合ったミステリーマニアの大学生・大門寺寧々（茅島みずき）と偶然再会する。寧々は今、学内の読書サロンで発生した、ある事件を追っているという。
その事件とは、蔵書のミステリー小説の余白に、ネタバレを書き込んでいる不届き者がいるというもの。それが許せない寧々は、サロンの管理人を務める蘇我文在ヱ門（嶋田久作）という初老の男性と、犯人を追っているらしい。
興味を持った杉下右京（水谷）は、問題のサロンを訪問。そこで、ある騒動に遭遇する。さらに薫も、伊丹憲一（川原和久）たち捜査一課の面々を引き連れて合流しようとするが!?周囲が物々しくなる中、右京と寧々は、蘇我たちと改めて“連続ネタバレ書き込み犯”特定に動き出す。
協力して捜査と推理を進める右京と寧々。いっぽう薫は、右京を尾行する立場に!?かつてない特命捜査が相棒史に刻まれる。
