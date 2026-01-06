テレビ朝日の三谷紬アナウンサー（31）が2026年1月1日、自身のインスタグラムを更新。ミニスカートのセットアップコーデを披露した。

「どんな困難にも立ち向かっていくぞ」

三谷さんは、「あけましておめでとうございます」と新年のあいさつを添えて、ブラウンのジャケットと、ミニスカートのセットアップスタイルでしゃがむ姿や全身のバックショットなど3枚の写真を投稿。「たくさん笑って思う存分仕事する一年にします！」と意気込みを語っていた。

また、「新年最初はお気に入りの衣装」とつづり、「ブラウンのセットアップにピンクのTシャツを合わせて」とコーディネートについて説明。「ミニスカギャルマインドはいくつになっても持ち続けてどんな困難にも立ち向かっていくぞ」とおどけてみせた。

インスタグラムに投稿された写真では、ブラウンのジャケット、ピンクのトップスとミニスカートを着用。3枚目では、足元にルーズソックス風のソックスを合わせた全身のバックショットを披露していた。

この投稿には、「スーパーかわいいです」「めちゃくちゃ素敵」「ミニスカ似合ってめっちゃかわいい」「後ろ姿高校生？！」「ルーズソックス似合う！」といったコメントが寄せられていた。