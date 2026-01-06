YouTube¹¹ð¤Ê¤·¤Ç·î³Û1280±ß¤Ï¹â¤¤¡©¢ª¡Ö¿ô»ú¤Ë¶¯¤¤ÅìÂçÀ¸½¸ÃÄ¡×¤¬·×»»¤·¤¿Åú¤¨
·î1280±ß¤Ç¹¹ð¤¬ÈóÉ½¼¨¤Ë¤Ê¤ëYouTube Premium¡£ÊØÍø¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¹â¤¤¤«°Â¤¤¤«È½ÃÇ¤Ëº¤¤ë¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ËÌòÎ©¤Ä¤Î¤¬¡¢¿ô³ØÅª¤Ê¹Í¤¨Êý¤À¡£ÅìÂçÀ¸½¸ÃÄ¤Ï¡¢Â»¤ò¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤É¤ó¤Ê»×¹Í¤òÆ¯¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥ë¤Ú¡¦¥Ç¥£¥¨¥àÂåÉ½¤ÎÀ¾²¬°íÀ¿¡¢ÅìÂç¥«¥ë¤Ú¡¦¥Ç¥£¥¨¥à¡Ø¿ô»ú¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ë30¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡ÚÅìÂçÀ¸¤¬Å°Äì²òÌÀ¡Û¡Ù¡ÊTAC½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Ê¸»ú¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¾ðÊó¤ò
¿ô¼°¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ó¤Ç¤ß¤ë
¡¡Ê¸¾Ï¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¾ðÊó¤ò¡¢¡Ö¿ô¼°¡×¤ËÊÑ´¹¤¹¤ëÎÏ¤Ï¡¢»»¿ô¡¦¿ô³Ø¤Î´ðÁÃ¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö1ÂÞ6¸ÄÆþ¤ê¤Î¥Á¥ç¥³¤ò¡¢30¿Í¤Ë4¸Ä¤º¤ÄÇÛ¤ë¤Ë¤Ï²¿ÂÞÉ¬Í×¡©¡×¤È¤¤¤¦ÌäÂê¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö30¿Í¡ß4¸Ä¡á120¸ÄÉ¬Í×¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö120¡à6¡á20ÂÞ¡×¤È¼°¤ËÍî¤È¤·¹þ¤á¤ì¤ÐÅú¤¨¤¬½Ð¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÎÏ¤Ï¡¢Ã±¤ËÊýÄø¼°¤òÎ©¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¼ÂÀ¤³¦¤ò¡Ö¿ô»ú¤ÎÀ¤³¦¡×¤ËËÝÌõ¤¹¤ëÎÏ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤³¤Î¥µ¥Ö¥¹¥¯¤Ë·î³Û1280±ß¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤È¤¡¢¼«Ê¬¤ÎÍøÍÑÉÑÅÙ¤ò¿ô»ú¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ï·î¤Ë²¿²ó¡¢100±ßÁêÅö¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡Ä¡Ä¡×¤È¡¢¡Ö¼°¡×¤ò¤Ä¤¯¤ë¤¿¤á¤Î»×¹Í¤ò½ä¤é¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡Ö¿ô»ú¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÎËÝÌõ¡×¤³¤½¤¬¡¢¼°¤òÎ©¤Æ¤ëÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÌäÂêÊ¸¤òÆÉ¤ß¡¢µá¤á¤¿¤¤¤â¤Î¤òX¤ÈÃÖ¤¡¢¿ô¼°¤ò¹½À®¤¹¤ë¡Ä¡Ä¡£³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤Ç¤ÏÃæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÊýÄø¼°¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÊýÄø¼°¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î»×¹Í¤¬¤¦¤Þ¤¯¿È¤Ë¤Ä¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¸½¼Â¤È¿ô³Ø¤ò¤Ä¤Ê¤²¤ë²Í¤±¶¶¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤ì¤òµ¡²ñ¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
