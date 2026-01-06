フォーカルポイントは12月26日、UGREENの「25000mAhケーブル内蔵モバイルバッテリー」（UGR-BY-000018）の国内取り扱いを開始したことを発表した。価格は1万5580円。



●飛行機内持ち込みOK 旅行でも使いやすい大容量モバブ



新製品は、旅行に便利で4台のデバイスを同時に充電ができる大容量モバイルバッテリー。2本のUSB-Cケーブルを内蔵したキャリングストラップデザインを採用し、ケーブルを取り出して充電が可能となっている。航空法適合で飛行機の機内持ち込みもOKだ。



PD、QC、SCPなど各種規格に対応し、最大140Wの急速充電が可能。



本体側面のLED画面から1％単位でバッテリー残量の確認ができ、残量もわかりやすくなっている。