フジ井上清華アナ、“24年前”の姿が話題「ん？前歯？」「キュートすぎる…」
フジテレビの井上清華アナウンサー（30）が5日、自身のインスタグラムを更新。幼少期の秘蔵ショットを公開した。
【写真】前歯がなくても超キュート！ 24年前に撮影された笑顔の井上清華アナ
井上アナは「本日からめざましテレビも始まりました！」と書き出し、自身の幼少期の写真が印刷された24年前の年賀状を公開。「小さい頃恒例だった干支にちなんだ年賀状です 小物からデザインまで母プロデュースです笑」とちゃめっ気たっぷりに語った。
満面の笑みを浮かべている笑顔の写真にSNS上からは「ん？前歯？でもいい笑顔」「面影ある」「小さい頃から可愛さは変わらない」「前歯&眉毛がキュートすぎる…」との反響が寄せられている。
