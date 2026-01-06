井上清華アナウンサー（C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　フジテレビの井上清華アナウンサー（30）が5日、自身のインスタグラムを更新。幼少期の秘蔵ショットを公開した。

【写真】前歯がなくても超キュート！　24年前に撮影された笑顔の井上清華アナ

　井上アナは「本日からめざましテレビも始まりました！」と書き出し、自身の幼少期の写真が印刷された24年前の年賀状を公開。「小さい頃恒例だった干支にちなんだ年賀状です　小物からデザインまで母プロデュースです笑」とちゃめっ気たっぷりに語った。

　満面の笑みを浮かべている笑顔の写真にSNS上からは「ん？前歯？でもいい笑顔」「面影ある」「小さい頃から可愛さは変わらない」「前歯&眉毛がキュートすぎる…」との反響が寄せられている。