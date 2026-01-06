¡Ú¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¡ÛµþÅÔÀ®¾Ï¤È¶Í°þ³Ø±à¤¬·è¾¡¿Ê½Ð¡¡¶Í°þ³Ø±à¤ÏÂçºå¶Í°þ¤È¤Î·ãÆ®À©¤·Âç²ñ3Ï¢ÇÆ¤Ø²¦¼ê
¡þÂè105²óÁ´¹ñ¹âÅù³Ø¹»¥é¥°¥Ó¡¼¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÂç²ñ(5Æü¡¢ÅìÂçºå»Ô²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ì)
Á´¹ñ¹â¹»¥é¥°¥Ó¡¼¤Ï5Æü¤Ë½à·è¾¡2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢µþÅÔÀ®¾Ï(µþÅÔ)¤È¶Í°þ³Ø±à(¿ÀÆàÀîÂè1)¤¬·è¾¡¤Ø¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
µþÅÔÀ®¾Ï¤ÏÅìÊ¡²¬(Ê¡²¬Âè1)¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾8Ê¬¡¢FWÅÚÈîÍ´ÅÍÁª¼ê¤Î¥È¥é¥¤¤ÇÀèÀ©¤·»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£
7ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤«¤éÅÜ¤È¤¦¤Î¹¶¤á¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£Ï¢Â³¥È¥é¥¤¤Ç°ìµ¤¤Ëº¹¤ò¹¤²¡¢38-5¤ÈÂçÎÌ¥ê¡¼¥É¡£½ªÈ×¤Ë¤ÏÅìÊ¡²¬¤ËÏ¢Â³¥È¥é¥¤¤òµö¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤¿µþÅÔÀ®¾Ï¤¬·è¾¡¤Ø¶ð¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½à·è¾¡¤Î¤â¤¦1»î¹ç¡¢¶Í°þ³Ø±à¤ÈÂçºå¶Í°þ(ÂçºåÂè3)¤Î°ìÀï¤Ï·àÅª¤ÊÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á°È¾¤Ï¶Í°þ³Ø±à¤¬2¥È¥é¥¤¤·10ÅÀ¥ê¡¼¥É¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
·Þ¤¨¤¿¸åÈ¾¤ÏÂçºå¶Í°þ¤¬È¿·â¤··ã¤·¤¤¥·¡¼¥½¡¼¥²¡¼¥à¤Ë¡£»î¹ç½ªÈ×¡¢4ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¶Í°þ³Ø±à¤Ï¸åÈ¾36Ê¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¥´¡¼¥ëÁ°¤Î¥â¡¼¥ë¤«¤éFW´î±Í¿ÍÁª¼ê¤¬²¡¤·¹þ¤ßµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡£Âç²ñ2Ï¢ÇÆÃæ¤Î²¦¼Ô¤¬·ãÆ®¤òÀ©¤·¡¢·è¾¡¤Ø¿Ê½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
·è¾¡Àï¤Ï7Æü¸á¸å2»þ¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Ç¤¹¡£¢¦½à·è¾¡·ë²Ì
µþÅÔÀ®¾Ï 38-19 ÅìÊ¡²¬
¶Í°þ³Ø±à 24-21 Âçºå¶Í°þ